17. mai-stemning både i og ved løypa. (Foto: Andre Berge)

Grunnlovsmila et et gratis arrangement der tidtaking skjer med gps-klokke eller mobiltelefon koblet opp til Strava hvor løpsegmentet med samme navn er offisiell resultatliste. Løpet i regi av André Berge og Amund Sigstad var de to første årene et privat arrangement, mens det i år var et offentlig arrangement åpent for alle. Det var 40 med i den aller første utgaven i 2021, 43 stilte opp i fjor, og den lineære økningen fortsatte til 46 i år.

Magnus Torp Antonsen kopierte seieren og nesten også tida fra i fjor da han løp solo på 33.24. Det var ti sekunder bak fjoråret, noe som nok kan settes på kontoen for litt over ideell løpstemperatur med 18-20 grader samt en økende motvind utover i løpet. Torje Sandaker Syslak var en klar andremann i mål på 36:39, Deretter fuilgte Ulf Erik Strand på 38:44, og også 4. mann Per Sole Luseter kom inn under 40 blank med god margin.

Magnus Torp Antonsen alen i tet tidlig i løpet. (Foto: André Berge)

Kvinneklassen ble vunnet av Oda Sandmo Kristoffersen på 42:11 med god margin til Maria Agnes Hoftun og deretter Trine Fjeldstad Kazemba på de neste plassene.

Oda Sandmo Kristoffersen har heng på Amund Sigstad (til høyre) og Thomas Rønningen. (Foto: André Berge)

