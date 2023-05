Løypa de 61 fullførende løperne bruker ved Ås skole er rask og svært lettløpt. Det er kun to retningsskilt og en krysser aldri veier med trafikkert vei. Sol, lite vind og god løpstemperatur førte til hele 23 nye personlige rekorder, det vil si 38% av de fullførte. Tilbakemeldinger fra løperne er at de er strålende fornøyde med lavterskeltilbud der arrangøren leverer service i alle ledd.

72-åring imponerte

Kolbjørn Hjertvik som løper for Kårvåg Idrettslag er 72 år, men holder imponerende fart i løpeskoene. Dagens løp på 5 kilometer resulterte i en sluttid på 20.15 og med det var det dagens sterkeste prestasjon rangert etter WMA tabell.

Dagens raskeste løper var Terje Gulbrandsen i 50-54 års klassen og kom seg akuurat under 17 minutter på 16.58. Nummer to ble Hallvard Nilsen fra Gular, 9 sekunder foran treeren Kristen Lundemo Syvertsen.

Johanna Hagen knep seieren foran Mari Jeanette Drognes på heholdsvis 20.19 og 20.21. Tredje dame i mål ble konkurranseglade Dorte Foss fra Raufoss Idrettslag.

Strekk i feltet på 10 kilometer

Amalie Kristin Kvandal fikk solid luke til nummer to og tre på 10 kilometer. Kvandal krysset målstreken på tiden 37.58. Anna Opsahl sikret seg dagens andre beste tid foran Maren Thomassgaard.

I herreklassen var det også relativt store avstander. Dagens seier gikk til Lillehammer-løperen Marius Strandhaug på 34.23. Over minuttet senere kom Levi Try i mål på 35.45. Dagens tredjemann fikk tiden 36.29 og innehaver ble Jon Gulbrandsen.

Amalie Kristin Kvandal var dagens beste kvinne på 10 kilometer. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

11 løpere på dagens lengste distanse

3 damer fullfurte halvmaraton med seierskvinnen fra Ålesund inn på tiden 1.33.52. Nina Pedersen ble nummer to bak Elena Hermundstad. Tiden til Pedersen ble 1.37.32. Ingvild Reymert ble nummer tre med 1.46.32.

Herreklassen ble vunnet av Simon Hugo Haugen foran Simen Skistad og Christoffer Isaksen der sistnevnte satte en fin personlig rekord.

Her finnes resultater fra løpet.