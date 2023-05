Trekkplastrene vil utvilsomt bli Filip og Henrik Ingebrigtsen som er påmeldt til stevnet, Filip på 800 m i Hamar 20.mai og Henrik på 3000 m i Moelv dagen etter. Henrik stiller også opp som hare for parautøveren Skjalg Kongssund fra Moelven IL på 1500m. Stevnet vil for øvrig samle et av tidenes sterkeste nasjonale heat på 400 m der Moelvens egne Andreas Grimerud og Håvard Bentdal Ingvaldsen stiller i spissen for Norges-eliten.

Skjalg Kongssund i aksjon på 1500 m under NM i Stjørdal i fjor. (Foto: Samuel Hafsahl)

Av mange spennende starter kan Ullensaker/Kisa-løperne Senay Fissehatsion og Fredrik Sandvik nevnes på 3000 m. Sistnevnte er også påmeldt på 1500 m. Også FIK Orions Even Brøndbo Dahl er påmeldt begge de to lengste distansene. Trønderne Kristoffer Sagli, Aure IL og unggutten Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra IL har også startet sesongen meget bra og er ventet å bite ifra seg på 1500 m. FIK Ren-Engs Esten Hansen-Møllerud Hauen sesongdebuterer på bane med å løpe 800 m.

Stevnet gjelder som kvalifisering til Nordisk mesterskap helga etter og har klasser for ungdom, parautøvere, funksjonshemmede og eliteutøvere.

Påmeldingsfristen for stevnet utløp 14. mai, og av de over 250 startene finner vi følgende på de tre lengste diatnsenen 800 m, 1500 m og 3000 m: