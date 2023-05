Han er lokalt kjent for å være leder i rockeklubben i Sunndal på Nordmøre, men har begynte for noen år siden å løpe da formen i studiedagene var dårlig. Nå har Petter Bjørnbakk løpt maraton, og ville få med seg flere til å løpe flere runder i vakrte omgivelser i Sunndal.

-Jeg håpte på at noen få ville være med, men etter at jeg gikk ut på Facebook ble interessen veldig stor, sier 39-åringen.

I løpet av et par uker ble det stadig flere interessert, men da løpet gikk sist lørdag stod folk i kø. Godt over 30 ville løpe, og de fikk gjøre det gratis og uten startnummer.

Tre løpere, inkludert Petter løp maraton med fire runder, mens de fleste løp halvmaraton. Enkelte nøyde seg med en runde.

-Dette er hinsides hva jeg opprinnelig tenkte, så dette er en suksess, sier Petter etter det uformelle løpet.

Her går starten på maratonløpet langs elva i Sunndal.

Åpnet litt raskt

Han håpte på å nærme seg tre timer, men måtte innse tidlig at det ble for rask åpning. Kanskje var det den overveldende mottakelsen av arrangementet som førte ham til kjappe steg.

Men selv om det ble 3,20 til slutt er han mer opptatt av at andre skal kunne møte opp og oppleve uhøytidelig stemning og teste egne ferdigheter i en forholdsvis flat løype opp og ned Sunndal.

-Nå må det bli et slikt arrangement også neste år. Med sånn suksess på kort tid er det tydeligvis plass for et slikt løp som alle på sitt nivå kan stille opp på. Å ha et slikt arrangement tidlig på våren er fin start på sesongen, mener Petter.

Han stilte også opp med grilling for de som ville være med på dette etterpå.

-Jeg er opptatt av å skape noe positivt i nærmiljøet og synes dette var veldig givende, sier Petter Bjørnbakk.

Debuterte

For første gang ville Eva Langset og Aslaug Gravem gjennomføre halvmaraton.

-Vi ønsket å teste om vi klarer å løpe halvmaraton, sier Aslaug Gravem som løp sammen med Eva Langset, begge fra Sunndal.

Starten gikk jevnt og fin på stien langs elva, før de fortsatte på asfalten oppover og så nedover Hovenveien.

-Vi har mest vært og løpt på fjellturer, men det er artig å prøve seg her også, sier Eva.

Lav terskel

De har aldri løpt så langt før, og begge synes det er kjekt å teste seg. De var i utgangspunktet spent på om de klarte å løpe to runder og fullføre, men de holdt jevnt tempo hele veien og kom smilende i mål langt under to timer.

-Dette gikk bra, smiler de to ved elvekanten hvor start og mål er. Nå har de fått erfart at det ikke er farlig å prøve seg på et slikt løp, og det er litt av hensikten til arrangør Petter Bjørnbakk som har lagt opp til et løp med lav terskel for å stille opp.

Her var det flere både unge og voksne som fikk testet seg hvor langt de klarer å løpe.

Maraton-pers

Anders Skar løp Trondheim maraton som sitt første i fjor høst, og gjennomførte på 3,13. Håpet er å knipe noen minutter til, og han håpte å løpe rund 3,10 i Sunndal.

-Målet på sikt og i Trondheim maraton i høst, er å kunne løpe under tre timer. Men her blir det for tøft, sa han før start.

Men farten holdt han oppe gjennom fire runder, og kunne komme i mål på 3,06. Dermed er han ikke langt unna å komme under den magiske grensen ved neste forsøk senere i år.

Anders er fra Ålvundfjord, men bor nå i Trondheim hvor han jobber i et renovasjonsfirma.

-Men da Petter lanserte dette løpet, måtte jeg ta en tur hjem i helga for å bli med. Det er stort sett en løpetur hver dag, og jeg trener bra, sier Anders.

Teste formen

Han har ellers vært med i motbakkeløp og stilt opp i Kaptein Dreiers Minneløp. Men for ikke lenge siden stilte han også opp i det som kalles et ultraløp i Stjørdal.

I Hell ble det arrangert et løp hvor deltakerne stiller til start hver time og løper 6,7 kilometer. Det ble til sammen 12 runder og 81 kilometer.

-Dette er det lengste løpet jeg har vært med på, og artig på sin måte. Men det var langt unna de beste som holdt på utrolig mye lenger, sier Anders Skar.

For arrangøren Petter Bjørnbakk handler det om å gi et tilbud til folk slik at de kan teste formen og se hvor langt de kan løpe.

Norge på langs

-Jeg var heldig å få permisjon fra jobben som ergoterapeut, og ser frem til en drøm jeg har hatt siden starten på covid-perioden, sier Petter som jobber i Sunndal kommune.

Han tenkte først å gå turen for å markere at han neste år fyller 40 år, men etter påtrykk fra blant annet samboeren har han framskyndet det hele til i år.

-Jeg synes det er kjekt å bidra til at det skjer noe og gjøre noe som er sosialt sammen, enten det er rockeklubben eller løping, sier Petter som starter på turen 3. juli.

Petter setter pris på litt selskap, men er forberedt på mye alenetid også. Han velger en terrengrute som Mona Kjeldsberg tok i fjor. Hun både gikk og løp på under to måneder, mens Petter legger opp til over det dobbelte av tid.

-For meg er transporten bare noe som er mellom det å fiske, oppleve naturen og kose meg ute i det fri, sier han.

Telt-liv

Telt, ryggsekk og utstyr er skaffet, og det hele skal bli en opplevelse. Han har et klart mål underveis.

-Jeg har satt meg et mål om å skulle fiske hver dag i to måneder i strekk. Det er bare en artig greie jeg har, og som vil gi meg god mat på turen. Det blir kjedelig med bare tradisjonelle pakker med turmat, mener sunndalingen.

Nå starter arbeidet med å pakke pakker som skal sendes på ulike depot underveis. Det er gjennom folk han har kommet i kontakt med som oppbevarer alt fra brensel, mat til utstyr og klær som trengs å byttes.

Det er planen å ligge de fleste netter i et medbragt telt, men noen netter blir det nok også på hytter som finnes langs ruta.

-Jeg setter veldig pris på både å være sosial og lage til sosiale møteplasser for andre. Men jeg har godt av å være alene også, og vi får se hva som kommer ut av en slik reise og fire måneder på tur, smiler Petter Bjørnbakk.

Tre glade damer før start. Her ser vi venninnene Aslaug Gravem og Eva Langset fra Sunndal, og Gunhild Ulvund fra Sunndal.

Langs den idylliske elva Driva går deler av løpet.

Ved starten dukket det opp mange folk som gjerne ville være med og løpe.

Her ser vi over 30 deltakere klare til starten på Sunndal maraton.

Petter Bjørnbakk ser frem til å gå Norge på langs i sommer.

Anders Skar er en lokal løper som perset med 3,06 på maraton og var godt fornøyd.