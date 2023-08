Årets andet løbestævne i Fevik samlede 14 løbere på 5.000 m og 12 på 10.000 m. Den jævne fordeling var en stor fordel, da 10.000 m-løberne først talte omgange for 5.000 og derpå omvendt. Det totale antal på 26 startende er i øvrigt en solid stigning fra 9 løbere i årets første løbestævne i maj. Herunder følger billeder og tekst fra dagen. Resultatlisten kan ses her klassedelt og nederst i denne artikel sorteret efter tider alene.

5.000 m med solide sejre



Mangekæmperen Line Myrestøl Johansson, Sørild FIK var helt suveræn i tiden 18:40,8, som også betød, at kun to mænd var foran hende. Bag hende ses brødrene Vegard (236) og Bård Sundsli, som i et parløb kom på de efterfølgende pladser i 18:48,3 og 18:49,3. Bernt Johansson (243) fik i 60-årsklassen 20:57,3.



Mændenes suveræne vinder Torjus Sleen lagde sig i spidsen og blev der. Tiden stoppede på 17.15,0.



Mændenes nummer to Tellef Dønnestad, Kristiansand løpeklubb cyklede godt 50 km til Fevik, løb 5.000 m på 18:31,5 og cyklede derpå hjem igen. Imponerende!



Kristoffer Kittilsen i fin stil på vej mod 22:33,2.



Sondre Olsen (244) og Teklu Gebregziabher byttede plads i mål med tiderne 18:52,3 til Teklu og 19:10,7 til Sondre. Længst til venstre i billedet ses i øvrigt løberen Stian Flo som denne søndag nøjedes med at tælle omgange og tage tid. Tusind tak!



Frank Olsen havde comeback til løbestævnet efter et længere ophold. Søndag blev tiden 22:47,6 i M50-54.

10.000 m



Regnen er ved at stoppe og 10.000 m-heatet med 11 deltagere er parat til 25 omgange.



Suveræn vinder på 10.000 m blev Aron Haile Tesfamichael i tiden 34:01,0 knapt to minutter foran nummer to.



Løbets nummer 2: Are Solum (385) , 3: Tore Reiersølmoen (239), 4: Georg Smedsaas (238) og nummer 5 skimtes bag Tore: Lars Martin Falck i fin stil.



Tonje Helle Flo og Andras Fløystad, begge Sørild FIK fulgtes ad indtil Tonje desværre måtte udgå. Andreas kom under 40 minutter med tiden 39:31,9.



Stilstudier: Georg Smedsaas til venstre er en hypping gæst til løbestævnerne. Denne gang fik han 37:19,3. På billedet til højre hænger Lars Martin Falck, Romerike ultraløperklubb på Tore Reiersølmoen. I mål blev afstanden lidt større med 36:50,5 til Tore og 37:30,0 til Lars Martin.



Forrest ses Preben Rugholm (245), Kristiansand løpeklubb, som er en af vores gode ambassadører i Kristiansand. Denne søndag havde han overtalt Christoffer Abildgaard til at debutere i et baneløb. Noget Christoffer klarede med glans i tiden 43:18,6 knapt 20 sekunder foran Preben. Bag disse to ses Niklas Grønning (237) og bag Christoffer ses Morten André Rødland..I mål blev rækkefølgen Morten André, Christoffer, Preben og Niklas.

Resultaterne sorteret efter tid ses herunder. Velkommen til årets sidste løbestævne søndag 15. oktober.

5.000 m

<navn på utøver> <klasse> <fødselsår> <klubb> <resultat> Torjus Sleen M20 1997 17,15,0 Tellef Dønnestad M50 1970 Kristiansand løpeklubb 18,31,5 Line Myrestøl Johansson K20 1998 Sørild FIK 18,40,8 Vegard Sundsli M20 1994 IL Expres Fevik 18,48,3 Bård Sundsli M20 1993 Snøgg friidrett 18,49,3 Teklu Gebregziabher M50 1973 18,52,3 Sondre Olsen M20 1993 19,10,7 Håkon Kile M35 1985 Sørild FIK 19,26,3 Bernt Johansson M60 1963 20,57,3 Helen Palmer M40 1981 21,18,7 Tobias Solberg Rødland G14 2009 IK Våg 21,51,6 Kristoffer Kittilsen M20 1990 22,33,2 Frank Olsen M50 1971 22,47,6 Tore Hansen M60 1963 24,57,3

10.000 m