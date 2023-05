Og det skulle vise seg å gå meget bra for flere. Raskest var en mann som allerede har vist mange svær gode resultater i år. Senay Fissehatsion imponerte med en kjempeetappe i Holmenkollstafetten senest lørdag, og i dag løp han til seier og ny pers på 7.58,47. Det var første gang han løp under den magiske 8 minutters-grensa på 3000 meter.



- Jeg satte ny pers og er svett og andpusten. Det er kaldere her for meg enn i Oslo. Jeg kan nesten ikke snakke nå, sa han til firda.no og pekte på gåsehuden på armene.



Flere perser

På andreplass denne tirsdagskvelden fulgte Even Brøndbo Dahl. Også han brøt den magiske tidsgrensa for første gang, og noterte 7.59,99. Ett hundredel har vel sjelden vært mer betydningsfullt.



"7.59,99 klinger godt i mine ører", skriver han på sin Stravaprofil i kveld.



Han berømmer samtidig Åsmund Førde og Eivind Øygard. Førstnevnte gjorde i følge Brøndbo Dahl en glimrende harejobb, mens Øygard ofret seg. Han takker også vinner Fissehatsion for en god duell, samt Marius Vedvik, @friidrettskrinsen og Førde fotball for et herlig arrangement.



Mathias Flak tok tredjeplassen, mens Marius Vedvik løp inn til fjerdeplass. 18 år gamle August da Silva Sveen løp inn ti 7. plass på tiden 8.24,62, som også er solid personlig rekord.



Plass BIB Navn Klasse Klubb Tid 1 13 Senay FISSEHASTION MS ULLK 7:58.47 2 3 Even Brøndbo DAHL MS ORION 7:59.99 3 4 Mathias FLAK MS STEKJ 8:12.60 4 9 Marius Øyre VEDVIK MS GULA 8:15.65 5 10 Eivind Trym WIKSHÅLAND MS GULA 8:20.56 6 8 Marius Garmann SØRLI MS ASK 8:21.68 7 7 August Da Silva SVEEN G18/19 JOT 8:24.62 8 5 Sondre Arne HOFF MS GULA 8:27.72 9 1 Abdullahi Hassan ALI MS TJALV 9:07.74 11 Eivind ØYGARD MS JLSTE DNF 12 Åsmund SUNDE FØRDE G16 JLSTE DNF 6 Kristoffer SAGLI U23M AURE DNS 2 Håkon Moe BERG G17 KYRK DNS