5 km - Seier til Jardar Olsen og Vårin Olsen

På den korteste, og mest populære distansen, ble det gode seierstider i både herre- og kvinneklasse. Jardar Olsen fra Alta IF løp inn til 15.46 på sin 5 kilometer. Det var 1.42 foran Daniel Boberg Leirbakken fra Burfjord IL, som noterte 17.28. Nummer tre ble Kay Herman Henriksen fra Alta, som løp på 20.00.



Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 178 Jardar Olsen Alta IF 15:46 0:00 2 169 Daniel Boberg Leirbakken Burfjord IL 17:28 1:42 3 176 Kay Herman Henriksen Alta 20:00 4:14 4 23 Jan Arne Hansen Tverrelvdalen IL 20:01 4:15 5 199 Thomas Rønbeck Alta 20:46 5:00 6 4 vemund hasnes Alta 20:54 5:08 7 44 Fredrik Thomassen Tverrelvdalen IL 23:03 7:17 8 198 Pål Erland Opgård Tverrelvdalen IL 23:20 7:34 9 170 Sondre Aas Eliassen Tverrelvdalen il 25:19 9:33 10 193 Frode Pettersen Arild Tverrelvdalen IL 30:39 14:53 11 181 Bjørg Skjørestad Bossekop ul 35:37 19:51 12 197 Harald Skjørestad Bossekop ul 35:37 19:51



Vårin Olsen fra Alta IF tok altså seieren i kvinneklassen, og løp på 18.50. Med det var hun 21 sekunder foran Marie Aas Eliassen fra Tverrelvdalen IF. Hun kom i mål på 19.11. Anna Aas fra samme klubb løp på 19.39 og ble nummer tre.



Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 194 Vårin Olsen Alta IF 18:50 0:00 2 186 Marie Aas Eliassen Tverrelvdalen IL 19:11 0:21 3 184 Anna Aas Tverrelvdalen IL 19:39 0:49 4 195 Lise Dahle Tverrelvdalen IL 19:51 1:01 5 171 Sanne Sandberg Suhr Alta IF 20:26 1:36 6 196 Ida Sønvisen Suhr Tverrelvdalen IL 22:55 4:05 7 172 Astrid Aas Eliassen Tverrelvdalen il 24:22 5:32 8 200 Hanne Larsen Tverrelvdalen IL 24:44 5:54 9 190 Silje Mari Amundsen-Flage Alta IF 28:11 9:21 10 189 Cecilie Renate Amundsen-Svane Alta IF 28:13 9:23 11 173 Ingrid Beathe Alexandersen Aas Tverrelvdalen IL 28:49 9:59 12 175 Helga-Mari Alexandersen Nilsen Alta 28:55 10:05 13 183 Almudena Medel Carrillo Alta 29:31 10:41 14 180 Nina Arild Tverrelvdalen IL 30:39 11:49 15 182 Julia O. Rønbeck Tverrelvdalen IL 34:35 15:45 16 192 Bente Opgård Alta 34:36 15:46 17 179 Marie Skjørestad Bossekop ul 35:37 16:47 18 187 Ane Emaus Alta 52:12 33:22

Pers på 10 kilometer for Mats Håpnes

På den lengste distansen ble det også seier med solid margin. Mats Håpnes fra Alta IF vant på gode 32.30. Han løp solo, men satte allikevel pers med 12 sekunder. Han skriver selv på Strava at han hadde tunge bein før start, men at han følte seg overraskende bra underveis.



Håpnes løp i mål 3.09 foran Bjørn-Vidar Suhr fra Entreprenør Harald. Suhr fikk tiden 35.39. På tredjeplass fulgte Jan Tore Arnesen fra Alta, som løp på 37.04.



Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 9 Mats Håpnes Alta IF 32:30 0:00 2 21 Bjørn-Vidar Suhr Entreprenør Harald Nilsen AS 35:39 3:09 3 2 Jan Tore Arnesen Alta 37:04 4:34 4 11 Nikolai Lindvall IL Frea 38:10 5:40 5 7 Jarl Erik Aas Tverrelvdalen IL 38:12 5:42 6 13 Kåre Swan Løvlund Bossekop UL 38:27 5:57 7 14 Stig Aksel Opgård Tverrelvdalen IL 38:52 6:22 8 16 Kristoffer Arnesen Alta 39:47 7:17 9 17 Joakim Medlie Alta 40:52 8:22 10 5 Alf Selmer Olaussen Bossekop UL 42:07 9:37 11 10 Vidar Hågensen Tverrelvdalen IL 42:12 9:42 12 3 Øystein Furulund Eriksen Alta 42:30 10:00 13 19 Vegar Karlsen Alta 43:45 11:15 14 6 Bernhard Amundsen Alta 44:17 11:47 15 167 Erik Furulund Tverrelvdalen IL 46:05 13:35 16 47 Trond Strifeldt Tverrelvdalen IL 46:14 13:44 17 1 Gunnar Rasmussen Tverrelvdalen IL 48:06 15:36 18 8 Espen Storvann Tverrelvdalen IL 48:18 15:48 19 22 Peter Sjøstedt Aksa EL 48:59 16:29 20 15 Jonny Opdahl Tverrelvdalen 49:45 17:15 21 12 Joakim Bjørnstad Tverrelvdalen IL 51:38 19:08 22 24 Espen Romsdal Tverrelvdalen 51:39 19:09 23 25 Rune Sjøstedt Filmmark 55:45 23:15 24 20 Ken-Rune Johansen Alta 55:49 23:19 168 Kolbjørn Opgård Tverrelvdalen IL Uten tid



I kvinneklassen stilte kun en løper til start. Det var Charlotte Wiggen fra Alta. Hun løp på 51.40



Plass BIB Navn Klubb Tid 1 18 Charlotte Wiggen Alta 51:40





Mats Håpnes vant 10 kilometer med ny pers på 32.30. (Foto: Finn Hågen Krogh)





Mer informasjon

Se alle resultater her