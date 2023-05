(Alle foto: Stein Arne Negård)

Lunden skole

Start og mål var på Lunden skole og løypene gikk i noen små skogsområder rundt skolen med en del jorder mellom. Kveldens løypeleggere var Unn Mette Klopbakken og Stein Arne Negård fra Vang O-lag og Telenor og Nestle arrangerte løpet. Spesielt i begynnelsen av langløypa «tok løypeleggeren litt av»!

Kartet som ble brukt blir også brukt til stolpejakt, så det begynte å bli noen nye stier og tråkk ute i terrenget. Hvem som var raskest i de forskjellige løypene? Se hjemmesiden for terminliste, resultater og påmelding til neste løp

Neste løp går tirsdag 23. mai fra Ilseng.

De to lengste løypene gikk stort sett over hele kartet, og eneste dameløper på langløypa Mari Norstad Opsahl fikk seg en god latter når hun fikk se løypa rett før start....

Klasser, løypelengde og antall poster:

D/H 1,5 km (1,3 km) 7 poster

D 2,5 km (2,2 km) 12 poster

H 2,5 km (2,3 km) 12 poster

D 3,5 km (3,3 km) 14 poster

H 3,5 km (3,3 km) 15 poster

D/H 4,5 km (4,6 km) 20 poster

D/H 5,5 km (5,5 km) 32 poster

Valg av ledig starttid.

Thorvald Sæhlie stempler på siste post.

Terje Wikstrøm på siste post​.

Turid Wiik Melve mot mål​.

Michael Sætvedt målstempler​.

Løypeleggeren tok litt av i begynelsen på langløypa, mange poster og retningsforandringer...