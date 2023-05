Dobbelt norsk i herrefinalen, og gode tider!

Best av alle i herrefinalen på 5000 meter i Stockholm ble Ull/Kisa-løperen Awet Kibrab, som viser meget sterk form for tiden. I Stockholm løp han inn til 13.18,59, som er personlig rekord.



Pers ble det også på Magnus Tuv Myhre. Brandbu-løperen som vant dette stevnet med personlig rekord på 13.27,06 i fjor, ble i kveld nummer to på strålende 13.19,09. Dette var Tuv Myhres raskeste 5000 meter hittil.



På tredjeplass fulgte svenste Emil Danielsson fra Spårvägens FK, før Abdullahi Dahir Rabi fra Runar på fjerdeplass. Han løp på 13.34,28. Ny pers! Per Svela fra Ull/Kisa tok sjetteplassen med 13.37,09. I B-finale løp Vebjørn Hovdejord fra Snøgg friidrett inn til seier på 14.20,95. Også det er personlig rekord.



Plass Navn Født Klubb Tid 1 Awet Kibrab 95 NOR 13:18.59 2 Magnus Tuv Myhre 0 NOR 13:19.09 3 Emil Danielsson 97 Spårvägens FK 13:20.39 4 Rabi Dahir 3 NOR 13:34.28 5 Simon Sundström 98 IFK Lidingö 13:34.73 6 Per Svela 92 NOR 13:37.09 7 Suldan Hassan 98 Ullevi FK 13:38.47 8 Mikael Johnsen 92 DEN 13:44.73 9 Eemil Helander 1 FIN 13:45.49 10 Mohammadreza Abootorabi 89 Keep Up RC 13:55.67 11 Jonathan Grahn 4 Mölndals AIK 14:00.73 12 Yohannes Kiflay 2 Hässelby SK 14:01.68 13 Arvid Öhrn 94 Hälle IF 14:17.82 14 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 14:19.91 15 Amaury Gouverneur 97 Spårvägens FK 14:26.64 16 Karl Ottfalk 6 IFK Lidingö 14:28.05 Abdelfath Yassin 95 Spårvägens FK DNF Miguel Palm 98 Hässelby SK DNF Emmanuel Kiprop 99 KEN DNF Andreas Kramer 97 Ullevi FK DNF

Kristine Eikrem Engeset vant og knuste persen fra 2016

SK Vidarløper Kristin Eikrem Engeset viser kjempeform for tiden, og løper på tider hun aldri har oppnådd før. Persen hennes på 5000 meter var på 16.06,28, fra 2016. Torsdag kveld løp hun inn til seier i Stockholm, på strålende 15.44,21.



Plass Navn Født Klubb Tid 1 Kristine Eikrem Engeset 88 NOR 15:44.21 2 Tilda Månsson 4 Fredrikshofs FIF 15:46.58 Sv. jun.rek. 3 Sara Christiansson 97 Sävedalens AIK 16:03.08 4 Ebba Broms 5 Spårvägens FK 16:39.18 5 Laura Maasik 93 EST 16:47.79 6 My Rundgren 3 Upsala IF 17:13.00 7 Louise Wiker 79 Hässelby SK 17:13.87 8 Lowa Branth 5 Upsala IF 17:23.14 9 Sara Trané 85 Fredrikshofs FIF 17:24.22 10 Emilia Siltanen 83 FK Studenterna 17:26.02 11 Leira Sandvall 9 Västerås FK 17:39.98 Ej godkända skor 12 Weronika Brzuchalska 93 FK Studenterna 17:41.79 Ej godkända skor 13 Alva Malmsten Nilsson 3 Upsala IF 17:42.33 14 Fanny Szalkai 8 Spårvägens FK 17:44.99 Ej godkända skor 15 Edith Blomqvist 94 Västerås FK 17:46.91 16 Rebecca Axelsson 92 Keep Up RC 18:13.33 Ej godkända skor 17 Malin Österman 93 LK Roslagen 18:24.07 Mari Ruud 2 NOR DNF Louise Ringström 89 Spårvägens FK DNF Ej godkända skor

Mer informasjon

Se alle resultater her