Søndag klokken 10.00 går startskuddet for årets andre løp i Norgestesten. Denne gangen går løpet i traséen som ligger på Jessheim.



Som vanlig blir det start på samme sted og til samme tidspunkt, mens målgang nødvendigvis er på to forskjellige steder. Løpet starter i Myrvegen, like sørøst for Jessheim friidrettsstadion. Og ser du etter en flat løype, så har du nå funnet et godt alternativ. 3 kilometeren på Norgestesten byr på 5 høydemeter, mens du må "klatre" 16 høydemeter totalt når du skal løpe gjennom 10 kilometerstraséen.



Rutinerte løpere fra «løpegruppa Jessheim» stiller opp som fartsholdere og motiver deg hele veien til mål. Det vil lagt opp til fartsholder på 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 og 6.00 (min/km).



Kart over løypene





