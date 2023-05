(Alle foto: Heidi Aarstad)

Knartamarsjen er for alle. Her er det store og små i familien Haugen som klare til årets runde.

Årets deltagelse var litt høyere enn fjorårets oppslutning på 62, noe som et strålende tur- og løpsvær bidrog til. I år var det tre personer som fikk premie for 5 års deltagelse, en for 10 år, en for 15 år og en på 20 års deltagelse. Det var gledelig at 21 tok turen for første gang i år, og arrangørene i Galterud IF håper selvsagt på å se alle og enda flere igjen neste år da Knartamarsjen som alltid går på Kristi himmelfartsdag som da kommer allerede torsdag 9. mai.

Cathrine Andersen, Team Driv Trening sikret seg en ny pokal som den klart første av tre damer i mål på 31:34 i den 7,2 km lange runden med vel 50 høydemeter. Pernille Haug, KIL Friidrett klokket inn på 36.01 som en klar nummer to.

Løpssjefen sjøl, Mats Emil Sand, tok seieren i herreklassen på 26.15 og var med det 54 sekunder raskere enn Bjørn Paulsrud, Lia barnehage og med et minutt og 39 sekunder til Ole Kenneth Olsen, KIL Friidrett.

Mosjonister klare til å marsjere og tråkke av gårde.

Årets eldste deltagere, Oddvar Aarstad (89) og Kari Aarstad (79), gjennomførte Knartamarsjen på sykkel. Til høyre Roy Hansen.

De to beste i dameklassen, Pernille Haug (til venstre) og Cathrine Andersen sammen med Ole Kenneth Sjøvik i det strålende været på Galterud torsdag.

Galterud IFs nettsider

Samleside for Knartamarsjen

Resultater Knartamarsjen 18.05.2023:

Damer over 18 år

1. Cathrine Andersen Team Driv Trening 31.34

2. Pernille Haug KIL Friidrett 36:01

3. Dorthe Kongsrud 46:03

Herrer over 18 år

1. Mats Emil Sand Galterud IF 26.14

2. Bjørn Paulsrud Lia BHG 27.10

3. Ole Kenneth Olsen KIL Friidrett 27.53

4. Ole Kenneth Sjøvik 28.41

5. Rune Holmen Halmsås & Omegn 29.08

6. Lars Skogheim Odal SK 30.46

7. Jim Anders Sand Galterud IF 31.40

8. Kjell Langfoss Åbogen IL 34.33