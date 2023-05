Artikkelen er basert på pressemelding fra arrangøren





Trenden med at alle idrettslag skulle arrangere motbakkeløp, er no snudd og dei fleste store løpa er no nedlagde. Deltakantal på løpa har vore fallande og me var difor spente på oppmøte på årets løp. Tilbakemeldingane frå fornøgde løparar var at dei tykte det var flott me fortsatt arrangerte og at det måttte me fortsetja med. Dette var motiverande og oppmuntrande å høyre. So lenge det kjem bra med deltakarar fortset me å arrangere.

Fin utsikt fra Storehaugen. (Foto: Jan Christian Jerving)



50 sprang på tid på årets løp og totalt var 230 personer med på arrangementet. Det var perfekt vær og turtrase. Snøen som låg lenge på siste delen hadde heldigvis smelta siste vekene.

Totalvinnar var Geir Steig, Luster IL på tida 33:18 minutt, han vann i 2017 på 35:59 min, Geir var over 4,5 minutt framfør nr to Bjørn Rusten Lundberg, Varegg Fleridrett på 37:52 minutt. Han avslutta skisesongen på Filefjell i går og tok turen til Lærdal for å springe motbakkeløp i dag. Nr 3 var Leif Bjørn Grindedal, Bjørgum IL på 38:20 minutt. Han var usikker på om han rakk starten då han jobbar offshore og var på veg heim då han melde seg på. Han rakk både starten og tok ein solid tredjeplass.



Totalvinner Geir Steig. (Foto: Arrangør)



Bjørn Rusten Lundberg kom på andreplass. (Foto: Arrangør)



Leif Bjørn Grindal tok tredjeplassen (Foto: Arrangør)



I kvinneklassa vann Charlotte Watson, Varegg Fleridrett på 45:49 minutt. Ho hadde fått anbefalt løpet av løyperekordhaldaren, og ein av verdas beste motbakkeløparar, Stian Angermund, som hadde sagt at Storehaugen Opp var eitt av favorittløpa hans. Evigunge Anna Tråve frå arrangørklubben Lærdal Il vart nr 2.på tida 50:49 minutt. Anna spring i klassen 65-69 år og hadde eksakt same tida som ifjor. Nr 3 vart Emilie Westli Andersen, Løten O lag på 51:31 minutt



Charlotte Watson ble beste kvinne. (Foto: Arrangør)



Anna Magrethe Tråve med imponerende 2. plass. (Foto: Arrangør)



I klassa 80 + var det to løparar der Birger Hanstveit, Mjøsdalen Il vann og 84 årige Ola Fosheim, Vestre Slidre IL vart nr to. Neste år må me oppgrade ei klasse til 85-89 år!



80-åringen Birger Hanstveit. (Foto: Arrangør)





84 år gamle Ola Fosheim. (Foto: Arrangør)



Barnas Røde Kors hadde eige arrangement med Storehaugen Opp for dei minste med tur til Harasiglet. Dei starta før på dagen og stod å heia med flagg til løparane som sprang forbi. Dei ungane som ikkje gjekk sjølv, sat i bæremeis. Yngste deltakar var knappe to månadar og låg i bæresele til mor. Premien til desse og alle andre deltakarar var Storehaugen opp t-skjorte.

Solid heiagjeng. (Foto: Arrangør)



Yngste deltakar heilt til topps var Lerke S.Skilbrei på 4,5 månad i bæresele. Ho hadde foreldri med og eigen drikkestastasjon.







Røde kors hadde postar på heile ruta og dei hadde drikkestasjon på Skirset der det var servering av drikke opp og flatbrød og spekemat på tur nedatt.





Tusen takk til Lærdal Turlag, Barnas Turlag, Lærdal Røde Kors hjelpekorps og Omsorgstjenesten (kafe) og takk til alle frivillige berarar og medhjelparar for godt dugnadsarbeid.

Fridrettsgruppa er kjempefornøgd med årets Storehaugen opp!



Herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 21 Geir Steig Luster IL M 20-34 år 33:18.5 0:00.0 2 50 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett M 20-34 år 37:52.6 4:34.1 3 45 Leif Bjørn Grindedal Bjørgum IL M 40-44 år 38:20.3 5:01.8 4 28 Anders Veum EY Bil/ Varegg Friidrett M 20-34 år 39:02.9 5:44.4 5 8 Amund Hagen Kristiansen Løten O-Lag M 35-39 år 39:47.7 6:29.2 6 29 Trygve Deinboll Markås Oksskolten IL M 20-34 år 40:35.3 7:16.8 7 32 Ole-Petter Storeide Fiskå IL M 20-34 år 40:50.8 7:32.3 8 17 Arvid Brudevoll Vik IL M 55-59 år 41:09.5 7:51.0 9 20 Svein Drægni Vik IL M 40-44 år 41:17.5 7:59.0 10 51 Torkil Terum Aurland IL M 35-39 år 41:23.8 8:05.3 11 19 Sigbjørn Ytrehus Gjø Vard Orientering M 35-39 år 42:40.4 9:21.9 12 30 Bjørn Harald Bongom Varegg/Fjellgeitene M 55-59 år 43:01.9 9:43.4 13 22 Mario Midje Baltov Aurland IL M 20-34 år 43:08.4 9:49.9 14 37 Bjørn Hølleland Fana Orientering M 60-64 år 43:30.5 10:12.0 15 41 Kjell Erling Mundal Fjærland IL M 55-59 år 44:48.7 11:30.2 16 4 Olav Terum Aurland IL M 60-64 år 45:35.9 12:17.4 17 33 Eivind Fosheim Vestre Slidre IL M 55-59 år 46:08.5 12:50.0 18 44 Knut Blaaflat Evjestad Lærdal IL M 16-19 år 47:04.1 13:45.6 19 2 Ole Heggestad Ingen M 20-34 år 47:49.6 14:31.1 20 35 Stian Bratsberg N/A M 20-34 år 48:59.2 15:40.7 21 13 Nils Garvik Vestre Slidre IL M 50-54 år 49:39.4 16:20.9 22 7 Arild Bjarkø Os IL M 65-69 år 49:41.7 16:23.2 23 42 Jo Rennemo Jellum - M 35-39 år 52:13.0 18:54.5 24 9 Pablo Romero Ingen M 40-44 år 52:24.4 19:05.9 25 27 Aksel Øvsthus Mjøsdalen i l M 70-74 år 52:39.3 19:20.8 26 39 Torodd Lybeck Fagernes M 70-74 år 53:39.9 20:21.4 27 3 Audun Garvik Vestre Slidre M 16-19 år 55:46.8 22:28.3 28 14 Rune Gjerstad Mjøsdalen IL M 65-69 år 55:50.4 22:31.9 29 47 Olav Tiemann Hegg Hegg Skyttarlag M 55-59 år 58:40.8 25:22.3 30 16 Trond Sundby Balestrand IL M 75-79 år 58:52.1 25:33.6 31 5 Hallvard Hagheim Team Tråve M 50-54 år 1:03:33.8 30:15.3 32 25 Egil Haugen Fjellblom Il M 50-54 år 1:04:32.6 31:14.1 33 48 Øystein Øvsthus Mjøsdalen IL M 65-69 år 1:04:40.8 31:22.3 34 31 Pål Skalle Lærdal IL M 75-79 år 1:04:47.5 31:29.0 35 11 Birger Hanstveit Mjøsdalen IL M 80+ år 1:06:53.5 33:35.0 36 23 Ola Fosheim Vestre Slidre IL M 80+ år 1:37:37.9 1:04:19.4 36 Paal Sneve Skrautvål M 55-59 år DNS 12 Gard Sønnesyn IL Bjørn M 16-19 år DNS



Kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 34 Charlotte Watson Varegg Fleridrett K 20-34 år 45:49.6 0:00.0 2 1 Anna Magrethe Tråve Lærdal Il/Team Tråve K 65-69 år 50:49.9 5:00.3 3 6 Emilie Westli Andersen Løten O-Lag K 20-34 år 51:31.2 5:41.6 4 38 Solveig Haugland Uskedal IL K 20-34 år 52:55.0 7:05.4 5 40 Hanne Liland Varegg K 50-54 år 53:34.8 7:45.2 6 10 Marte Garvik Vestre Slidre IL K 16-19 år 54:21.8 8:32.2 7 46 Line Fosheim Vestre Slidre IL K 20-34 år 54:25.5 8:35.9 8 15 Mari Vindedal - K 35-39 år 57:03.0 11:13.4 9 26 Bogusia Zwolinska Lærdal IL K 40-44 år 57:04.3 11:14.7 10 49 Andrea Emilie Maurland Lærdal K 20-34 år 1:01:21.7 15:32.1 11 18 Linda Hillestad Linga Lærdal Il/Team Tråve K 35-39 år 1:02:11.8 16:22.2 12 43 Marit Gjeldnes Kirkevold Lærdal IL K 20-34 år 1:07:44.8 21:55.2 24 Gunvor Refsdal Vik IL K 45-49 år DNS





Aksel Øvsthus, 1. plass i klasse 70-74 år. (Arrangørfoto)



Arvid Brudevoll, 1. plass klasse 55-59 år. (Arrangørfoto)





Leif Bjørn Grindedal, 2. plass totalt. (Foto: Jan Christian Jerving)



Olav Terum i mål. (Arrangørfoto)



Torodd Lybeck, klasse 70-74 år. (Arrangørfoto)



Trond Sundby, vinner i klasse 75-79 år. (Arrangørfoto)





