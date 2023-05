Løping har tradisjoner i Sømna, både på elite- og mosjonsnivå. Idrettslagets utøvere hevder seg regionalt og nasjonalt innen friidrett og gateløp. Vi er en del av løpsbølgen på Helgeland. Det er mer enn 50 år siden den første Løpskarusellen på Helgeland gikk av stabelen i nettopp Vik.



Det flotte er at løpsmiljøet har plass til alle. Mange mosjonister finner inspirasjon i hverandre og er ikke så opptatt av klokka når de stiller på startstreken. Vi ønsker å få til en trivelig dag for hele familien.



Arrangør er Sømna idrettslag i samarbeid med Sparebank 1 Helgeland og HEV. Vi håper at akkurat DU vil komme, uansett nivå. Det er plass både til konkurranseløperen som vil slåss mot klokka og til mosjonisten som bare ønsker å fullføre. Start og målgang er ved friidrettstadion i kommunesenteret Vik.

Du kan velge mellom 10 km og 5 km med eller uten tidtaking. Begge distansene er kontrollmålt.

Løpere under 10 år kan delta i barneløpet på 600 meter rundt stadion.



Kvalitetsløp

Sømnamile er et Kondis Kvalitetsløp.



Program for dagen

11.00 – 13.00 – Henting av startnummer og etteranmelding

13.15 – Offisiell åpning ved ordfører i Sømna.

13.30 – Start barneløp

14.00 – Start 10km

14.15 – Start 5km

15.15 – Premieutdeling





Mer informasjon

Les reportasjen fra fjorårets løp

Påmelding