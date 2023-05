Ultraløpet "Soria Moria til Verdens Ende" - dvs fra Vettakollen i Oslo til Verdens Ende på Tjøme - arrangeres denne helgen for 7. gang med distanser på 167 km, 85 km og 27 km. Totalt 164 løpere er påmeldt.



Klokken 10 lørdag gikk starten for 100-milesløpet. Ned fra Kolsåstoppen etter 15 kilometer leder Tobias Lømo, og han og de 59 andre løperne kan du følge via tracking på nett. Midnatt natt til søndag starter omtrent like mange løpere på 50-miles fra Sande til Verdens Ende. Søndag klokken 10 starter årets nye distanse, 27 km fra Teie på Nøtterøy.



Egil Kragl får tildelt startnummer 1 på 100 miles av løpsleder Mona Kjeldsberg på Soria Moria hotell dagen før dagen. (Arrangørfoto)