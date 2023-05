Det var et bredt felt med to mann i 7 av 8 baner på 800 m for menn (Foto: Rolf Bakken)

Det var et bredt og spennende felt som stilte seg opp på mennenes 800 m i sol og litt på Hamar Idrettspark på Børstad lørdag ettermiddag. Filip Ingebrigtsen hadde igjen tatt på seg startnummer for å teste kroppen, og Magnus Tuv Myhre kom rett fra sitt overbevisende perseløp på 5000 m i Stockholm for under to døgn siden. For ikke å glemme alvdølen i den sorte Ren-Eng trøya, Esten Hansen-Møllerud Hauen, som vi husker fra et små-dramatisk EM i terrengløp hvor han sammen med Vebjørn Hovdejord valgte å hjelpe lagkamerat Abdullahi Dahir Rabi ut av løypa før de to løp videre.

Energi-Esten

Etter første runde var det Filip Ingebrigtsen som fulgte på haren, men ut på siste runden var det Magnus Tuv Myhre og Espen Hansen-Møllerud som skilte seg ut. Magnus merket godt 5000 meteren i lårene på de siste 200 m og kunne ikke matche Estens energiske avslutning. Begge to satte imidlertid ny personlig rekord på distansen. Esten med 26 hundredeler fra junior-NM i fjor sommer til 1.49,62, mens Magnus ikke har løpt underdistansen på to år og fikk 1.50,95. Kjetil Brenno Gangås avsluttet til 1.52.07 foran Filip som nok hadde håpet på noe mer enn 1.52,95.

Fra ski til bane

- Det er 800 m og 1500 m i mesterskapene utover sommeren som er hovedfokus, fortalte dagens vinner til Kondis etter sesongdebuten på banen. Sist helg hjalp han juniorene i FIK Ren-Eng til sølv i Holmenkollstafetten som var sesongåpningen etter en vinter som han tydeligvis har brukt godt

- Jeg har gått veldig mye på ski i vinter og det har tydeligvis fungert bra, sier han etter nesten å ha dyttet de to andre ned fra pallen med sine brede «skiskuldre».

Pers på overdistanse

På kvinnenes 800 m stilte bare to løpere til start, men BULs Solveig Bustgård Gran som tok steget opp fra langsprint, forbedret sin personlige rekord på mellomdistansen med over 10 sekunder til 2.10,88 i et sololøp. Vi regner med at vi får se Bul-jnta på flere 800 m etter dette...

Fartsholder Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL med Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL og Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF nærmest halvveis. (Foto: Rolf Bakken)

Esten Hansen-Møllerud Hauen i sitt karakteristiske driv på oppløpet. (Foto: Rolf Bakken)

Magnus Tuv Myhre kjemper seg inn til ny pers på underdistanse. (Foto: Rolf Bakken)

Kjetil Brenno Gagnås fra Børsa IL spurter fra Filip Ingebrigtsen og tar 3. plassen. (Foto: Rolf Bakken)

Fra høyre: Oliwier Mutwil (Polen), Leon Samuel Douglas Mjaaland (IL i BUL) og Sander Dybwad Mathiesen (SK Vidar) inn til 5. - 7. plass. (Foto: Rolf Bakken)

Markus Westhagen (SK Vidar) spurter inn 9/100 foran Nikolai Solum (IK Tjalve)(Foto: Rolf Bakken)

Solveig Bustgård Gran spurter inn til pers på sin nye distanse. (Foto: Rolf Bakken)

Menn 800 m

Kvinner 800 m

Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 176 Solveig Bustgård Gran IL I BUL 2,10,88 New PB 2 261 Hanna Hagevik Bakke Trysil IL 2,20,69 New SB

