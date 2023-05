10 km

10 km-løperne startet først og løp to runder á 5 km. Stian Christoffersen, Runar IL tok tidlig kommandoen i herreklassen og dro unna i front til en god tid på 31.47. På plassene bak fulgte Tommy Armani på 34.17 og Bjørnar Tho på 34.55.

Vinner av 10 km Stian Christoffersen (Runar IL) som ledet fra start til mål på tiden 31.47. (Foto: Roger Christiansen)

Pallen 10 km menn (fra venstre): Tommy Armani-2 plass, Stian Christoffersen (Runar IL)-1. plass, Bjørnar Tho-3. plass var ikke tilstede. (Foto: Roger Christiansen)

Kvinneklassen ble vunnet av Karoline Nikolaisen på tiden 40.38 foran Helle Strand 42.34 og Annika Andersen 42.49.

Vinner av 10 km kvinner, Karoline Nikolaisen, med tiden 40:38. (Foto: Roger Christiansen)

Pallen 10 km kvinner (fra venstre): Helle Strand-2.plass (Dammen), Karoline Nikolaisen-1. plass, Annika Andersen (Crossfit Sandefjord)-3. plass​. (Foto: Roger Christiansen)

Topp ti pr. kjønn:

10 km kvinner Plass Navn F.år Klubb Tid Min/km Bak 1. Karoline NIKOLAISEN 1988 40:38 04:03 -- 2. Helle STRAND 1988 Dammen 42:34 04:15 +1:56 3. Annika ANDERSEN 1989 CrossFit Sandefjord 42:49 04:16 +2:11 4. Julie WIIK 1985 Tjøme løpeklubb 43:03 04:18 +2:25 5. Nelly-Ann MOLLAND 1990 43:48 04:22 +3:10 6. Lucilla Maria BRUNI 1982 44:03 04:24 +3:25 7. Elsa WILHELMSSON 1996 Dammen1182, Sandefjord LK 44:43 04:28 +4:05 8. Ingvild NYSÆTHER 1986 Skjetten 46:27 04:38 +5:49 9. Dina Mee THARALDSEN 1991 Dammen1184 47:05 04:42 +6:27 10. Ida Marie BRANDT-ASARE 1984 Sandefjord LK - Dammen 1182 47:06 04:42 +6:28 10 km menn 1. Stian CHRISTOFFERSEN 1996 Runar IL 31:47 03:10 -- 2. Tommy ARMANI 1989 34:17 03:25 +2:30 3. Bjørnar THO 1985 34:55 03:29 +3:08 4. Magnus THORKILDSEN 1984 Trauma 35:10 03:30 +3:23 5. Jørn Espen NILSEN 1989 35:45 03:34 +3:58 6. Anton Zimmermann BØRRESEN 1997 Dammen1182, Sandefjord LK 36:00 03:35 +4:13 7. Daniel JENSSEN 1993 Nordstrand IF 36:31 03:39 +4:44 8. Morten WEBER BERGESEN 1990 Kamp/Vestheim I.F 36:36 03:39 +4:49 9. Anders Alexander JOHANNESSEN 1991 Tønsberg Friidrettsklubb 36:49 03:40 +5:02 10. Pål LARSEN 1988 36:56 03:41 +5:09

5 km

Herrer ble vunnet av Eivind Andersen på 17.38. På 2. plass med tiden 17.48 kom Eirik Eliassen, Runar (født i 2010). 3. plassen gikk til Kamil Martin Sagberg på 17.58.

5 km for kvinner ble vunnet av Connie Riis, KPMG AS på 21.38 foran Cathrine Røyeng 22.10 og Åshild Johanne Tollnes 22.45.

Pallen 5 km kvinner (fra venstre): Catrine Røyeng-2. plass, Connie Riis (KPMG)-1. plass, Åshild Johanne Tollnes-3.plass. (Foto: Roger Christiansen)

Topp ti pr. kjønn:

Plass Navn F.år Klubb Tid Min/km Bak 1. Connie RIIS 1988 KPMG AS 21:38 04:19 -- 2. Cathrine RØYENG 1983 22:10 04:25 32 3. Åshild Johanne TOLLNES 1991 22:45 04:32 +1:07 4. Anne Renate BERGTUN 1972 Asker Skiklubb Turløpergr. 23:54 04:46 +2:16 5. Zane JUMBURGA 1985 PaLeciens 24:03 04:48 +2:25 6. Siri BERQVAM 1977 24:03 04:48 +2:25 7. Kirsti M. JOHNSEN 1953 Tjøme løpeklubb 24:09 04:49 +2:31 8. Norga Marie FØLSVIK-LILENG 2009 IL Runar 24:25 04:52 +2:47 9. Karen BRAATHEN 2009 Sandar IL 24:25 04:52 +2:47 10. Line BJERKESETH 1984 24:36 04:55 +2:58 5 km menn 1. Eivind ANDERSEN 1977 17:38 03:31 -- 2. Eirik ELIASSEN 2010 Runar 17:48 03:33 10 3. Kamil Martin SAGBERG 1989 Dammen1182 Sandefjord LK 17:58 03:35 20 4. Philip EDGLEY 1986 Tønsberg triathlon klub 18:21 03:40 43 5. Erland KARLSEN 1977 Dammen 1182, Sandefjord LK 18:25 03:40 47 6. Magnus FON ROSÉN 1978 Argon18 18:35 03:42 57 7. Christian BAKKE 1983 Dammen1182, Sandefjord LK 18:51 03:46 +1:13 8. Mathias BLOMDAHL 2003 19:23 03:52 +1:45 9. Alexander BLOMDAHL 2007 19:24 03:52 +1:46

I forkant av hovedløpene ble det også arrangert barneløp. Et løp for de yngste på 300m og et for de eldre over 9 år på 800 m.