Den gamle persen til Zerei var fra EM-løpet i München i fjor da han tok sølvet på 27:46,94. Nordmannen avsluttet meget sterkt i London etter å ha ligget rundt 10. plass i feltet før han løp seg opp til 6 . plass i det store og sterke feltet bestående av 40 mann, hvorav 14 løpere presterte sub-28 minutter. Amerikaneren Paul Chelimo løp fra harene halvveis og var helt suveren da han satte ny stevnerekord på 27:12,73 etter å ha løpt to helt like 5000 m på 12:36.

Mørket hadde senket seg over London da Zerei Kbrom Mezngi (fanget med mobilkamera) passerte britiske Andrew Butchart mot slutten av sitt langt fra uskarpe løp. (Fot: Bård Lyngnes)

Det var mange nordmenn i aksjon under stevnet som på gikk på velkljente Parliament Hill Fields i nærmere sju timer og bestod av i alt seks heat for herrer og to heat for damer på 10 000 m. Vebjørn Hovdejord og Mathias Flak løp i sammen inn tiul pers på henholdvis 29:24,95 og 29:25,38. ERi Tangen Gundersen vant sitt heat på 29:35,57. Andreas Iden løp inn til 2. plass og ny PB i et tidlige heat på 30:27.65

Mathias Flak (til høyre) og Vebjørn Hovdejord passerer med tre runder igjen. (Foto: Bård Lyngnes)

I det siste heatet for kvinner med 36 løpere ble det entusiastiske publikummet vitne til et fantastisk sololøp av etiopiske Mizan Alem Adane som med en rå avslutning sprengte 30 minuttsgrensen og fikk 29:59,03, over minuttet foran neste løper. Adel Adele Norheim Henriksen og Maren Austevik Bø var de norske representantene i det først heatet og kom inn på henholdsvis 35:21.38 og 35:41.49.

De beste og de norske resultatene i stevnet:

R12 Race #12 Men's Championship Place Name TEAM Time 1 Paul CHELIMO USA 27:12.73 PB! 2 Vincent MUTAI KEN 27:31.31 PB! 3 Tadesse GETAHON ISR 27:33.99 PB! 4 Egide NTAKARUTIMANA BDI 27:37.09 5 Ren TAZAWA JPN 27:40.40 6 Zerei ZEREI KBROM NOR 27:41.44 7 Bereket ZELEKE ETH 27:41.79 8 Mogos Teumay ABRHA ETH 27:42.03 9 Tariq Ahmed Al-Amri AHMED AL-AMRI KSA 27:44.33 10 Andrew BUTCHART NBAPO 27:47.43 R3 Race #3 10,000m – Men 1 Thomas BUTLER SBH 30:25.79 PB! 2 Andreas IDEN NOR 30:27.65 PB! 3 Stephen FAY IRL 30:35.22 PB! R4 Race #4 10,000m – Men 1 Erik TANGEN GUNDERSEN SKJA 29:35.57 2 Pietro SONZOGNI ITA 29:38.44 PB! 3 Addiso BITEW ISR 29:39.93 R6 Race #6 10,000m – Men 1 Konstantin WEDEL DEU 28:51.15 2 Chris PERRY VALER 29:17.96 3 Tomer TARRAGANO BRIHC 29:19.67 PB! Norske: 9 Vebjørn HOVDEJORD SNGG 29:24.95 PB! 10 Mathias FLAK NOR 29:25.38 PB! R11 Race #11 Women's Championship 1 Mizan Alem ADANE ETH 29:59.03 2 Weini KELATI USA 31:04.16 PB! 3 Nadia BATTOCLETTI ITA 31:06.42 PB! 4 Jessica WARNER-JUDD BBRNH 31:09.28 5 Hawi FEYSA ETH 31:09.85 6 Miriam DATTKE DEU 31:10.21 PB! 7 Samantha HARRISON GBR 31:11.40 PB! 8 Ednah KURGAT USA 31:12.10 PB! 9 Camilla RICHARDSSON FIN 31:12.78 PB! 10 Amy-Eloise MARKOVC WAKE 31:17.81 PB! R5 Race #5 10,000m – Women 1 Jennifer WALSH LEEDS 34:05.13 2 Clara LAS HERAS ESP 34:09.69 PB! 3 Rachel WISEMAN BAS 34:10.88 Norske: 14 Adele Norheim HENRIKSEN NOR 35:21.38 16 Maren Austevik BØ NOR 35:41.49

