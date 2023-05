Ulriken Opp hadde denne gangen et tilbud om både å løpe i sherpatrappene og i en ny terrengtrase opp til toppen av det høyeste byfjellet i Bergen, og alt på samme dag.

Trappene opp til Ulriken har gjort det enklere for alle å komme seg opp til toppen, men det er en del løpere som liker seg best i terrenget, og denne gangen var det laget et tilbud til nettopp disse. Den nye terrengtraseen i «Stormfuglen Trail», med navn etter den gamle hytten Stormfuglen, hadde en sving innom Landåsfjellet og Nubbevatnet før den endte opp på Ulriken.

Raskeste mann opp her ble kanskje ikke helt uventet fjorårets verdensmester i fjelløping Stian Angermund. Han var veldig begeistret for den nye løypen:

– Jeg synes denne traseen var veldig gøy, det var ordentlig moro. Jeg er veldig glad i Ulriken, men jeg er ikke så glad i disse trappene. Det er et flott terreng og en underholdende løype, kunne han fortelle etter løpet.

Stian Angermund ser nå frem til det kommende VM i Innsbrück, som går 7. – 10. juni. Og han har ambisjonen klar:

– Jeg har lyst til å vinne.

Stian skal delta i den VM-øvelsen som heter Trail short – som er 44,6 km med 3.132 høydemeter.

I trappeløpet Oppstemten Opp var det Stoltzekongen Thorbjørn Ludvigsen som klarte å komme seg først opp til øvre stasjon på Ulriken, med god margin til Joel Dyrhovden og Halfdan-Emil Færø på de neste plassene. Disse to skal delta på det norske landslaget som sendes til VM i Innsbrück, mens Thorbjørn Ludvigsen ikke satser like mye som han har gjort tidligere, kunne han fortelle etter løpet:

– Jeg har ikke hatt noe særlig fokus på det, og det er mye på grunn av at jeg ikke har lagt ned den jobben i treningen som jeg har gjort tidligere og som jeg føler burde vært gjort hvis jeg skulle deltatt i et VM.

– Men jeg har jo mye trening bak meg, så jeg lever jo litt på den ennå. Det kreves kanskje ikke så mye trening for å ha enkelte gode løp. Jeg var positivt overrasket over at jeg vant her i dag.

– Men det er jo grenser for hvor mye man kan leve på det man har lagt i treningsbanken i tidligere år. De siste årene har innskuddene i den banken blitt dårligere og dårligere. I år har det vært minimalt, så i dag var jeg nokså usikker, sier Thorbjørn Ludvigsen, som legger til at vi muligens ser ham igjen i Stoltzen i år.

Karoline Holsen Kyte ble beste kvinne i Oppstemten Opp, over minuttet foran Nora Markhus. Karoline er dermed tilbake for fullt etter barnefødselen, og både hun og Nora Markhus er klare for det kommende VM. Den siste pallplassen gikk til Målfrid Hermansen, foran Bahereh Ganji. Begge disse har flere topp-plasseringer bak seg i tidligere Ulriken Opp.

Denne gangen hadde deltakerne altså et valg om de ville komme seg til topps på Ulriken via trappene eller i terrenget. En som tydeligvis ikke klarte å bestemme seg var Anders Kjærevik, han deltok i begge deler. Noe ingen andre prøvde seg på. Og det gikk så bra at han tok andreplassen i Stormfuglen Trail og en fjerdeplass i Oppstemten Opp. Anders Kjærevik har etter hvert blitt en av våre aller beste fjelløpere, på omtrent samme nivå som Stian Angermund. Og begge skal løpe den samme løypen i VM i Innsbrück .

Ulriken Opp hadde også mosjonsklasser både med og uten tid, Montana Classic. I alt var det 436 påmeldte i hele arrangementet, hvorav bortimot 200 løp på tid.

Løpsdagen startet med tett tåke rundt Ulriken, men etter hvert løste den seg opp og det ble sol og utsikt mot byen.



Joel Dyrhovden vant i fjor Stoltzekleiven Opp, men måtte i dag se seg slått av Stoltzekongen Thorbjørn Ludvigsen, som i følge ham selv har trent mindre i år.



Karoline Holsen Kyte er tilbake for fullt etter barnefødsel og vinner her trappeløpet. Hun er nå klar for VM i Vertikal i Innsbrück om noen uker.



Anders Kjærevik har ingen angst for å løpe opp tunge motbakker. Som den eneste deltok han i både Oppstemten Opp og Stormfuglen Trail, med plassering som nummer 4 og 2. Anders er også en av de VM-klare.



Premiepallen kvinner i Grieg Oppstemten Opp: Nora Markhus, Karoline Holsen Kyte og Målfrid Hermansen. Og nei, Karoline hadde ikke datteren på magen under løpet. Her fikk hun hjelp av en snill bærer.

15 beste kvinner Grieg Oppstemten Opp:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 67 Karoline Holsen Kyte Førde IL K23/34 18:14 2 70 Nora Markhus Stord IL K23/34 19:20 3 64 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb K45/49 22:24 4 7 Bahereh Ganji Bergen K45/49 22:53 5 33 Kristin Eidsheim Sønnesyn Vossevangen CK K23/34 23:02 6 75 Maria Klakegg Skei I Jølster K14/15 23:03 7 40 Camilla Sagstad Fyllingsdalen K40/44 23:23 8 36 Anne Cecilie Lian Bergen K23/34 23:29 9 57 Kristiane Antczak Bjerregaard Krødsherad IL K16/17 24:23 10 32 Marianne Nesbø Ådland FRI IL K50/54 24:37 11 14 Leni Økland Fana K35/39 26:20 12 27 Marte Leirvåg Grieg Team K23/34 28:23 13 11 Jalda Alizadeh Bergen K23/34 28:29 14 10 Lillian Ege Berentsen Tørvikbygd K35/39 29:23 15 8 Annette Brenner Bergen K40/44 31:47



Premiepallen menn i Grieg Oppstemten Opp: Joel Dyrhovden, Thorbjørn Thorsen Ludvigsen og Halfdan-Emil Færø.

15 beste menn i Grieg Oppstemten Opp:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 34 Thorbjørn Thorsen Ludvigsen Varegg Fleridrett M35/39 16:08 2 28 Joel Dyrhovden Samnanger IL M23/34 16:33 3 66 Halfdan-Emil Færø Varegg Fleridrett M23/34 16:38 4 48 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb / Salomon M35/39 17:20 5 45 Espen Roll Karlsen Gneist, IL / JSL Shipping M23/34 17:57 6 35 Jens Dybvik BFG Bergen Løpeklubb M35/39 18:00 7 50 Fredrik Halland Mathopen M23/34 18:39 8 46 Ronny Børsheim BFG Bergen Løpeklubb M40/44 18:47 9 38 Andreas Fleten Nielsen Varegg Fleridrett M23/34 18:54 10 23 Tristan Kahrs Guldbrandsen Viking, TIF M16/17 18:58 11 3 Yngve Kiserud BFG Bergen Løpeklubb / Drevelin Aktiv M45/49 19:02 12 56 Amund Antczak Bjerregaard Krødsherad IL M12/13 19:19 13 19 Didac Martin Fernandez Varegg Friidrett M23/34 19:23 14 60 Markus Galleberg Delfana M14/15 19:48 15 49 Tobias Wilbers Oslo M35/39 20:55



I den nye terrengløypen Drevelin Stormfuglen Trail fikk deltakerne prøve seg på eggen opp fra Landåsfjellet før målgang på Ulrikens topp. Her er det Marianne Straume som spurter inn til en sterk 7. plass for kvinnene og en klar klasseseier i K55/59.



Anita Iversen Lilleskare og Ane Brekke ble nummer 1 og 3 i Stormfuglen Trail. Tine Alfstad Olsen var ikke til stede på premieutdelingen. Hun tok 2. plassen.

15 beste kvinner i Stormfuglen Trail:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 548 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb K45/49 33:58 2 541 Tine Alfstad Olsen TIF Viking Langrenn K18/19 34:21 3 550 Ane Brekke Førde IL / Førde IL Friidrett K23/34 40:11 4 538 Mathea Galleberg Fana K16/17 41:15 5 525 Caroline Christie Varegg Fleridrett / Fjellgeitene K45/49 41:29 6 537 Kristin Madsen Klokkeide Fjellgeitene K35/39 41:42 7 509 Marianne Straume Varegg Fleridrett / Varegg/Fjellgeitene K55/59 41:53 8 543 Solveig Haugland Uskedal IL K23/34 43:15 9 512 Maria Bøe Svardal Florvåg K23/34 43:16 10 521 Julia Vonheim Bergen K23/34 44:06 11 539 Gro Tufte Varegg Fleridrett K55/59 44:22 12 547 Veslemøy Haugland Uskedal IL K23/34 46:43 13 505 Kimberley Joanne Hatfield HSI K45/49 49:54 14 519 Victoria Vonheim Scandic K23/34 52:35 15 540 Judith Van Der Laan Varegg Fleridrett / Fjellgeitene K45/49 58:09



Premiepallen i Stormfuglen Trail for menn, og solen har begynt i titte frem: Anders Kjærevik, Stian Angermund og Callum Smith. Og Stian hadde ikke datteren på ryggen under løpet nei.

15 beste menn i Stormfuglen Trail:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 517 Stian Angermund Varegg Fleridrett M35/39 27:43 2 530 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb / Salomon M35/39 29:28 3 551 Callum Smith Team Drevelin M23/34 29:57 4 549 Jonas Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb M14/15 31:07 4 536 Håvard Klakegg Jølster IL M20/22 31:07 6 531 Tor Johan Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett M23/34 32:42 7 501 André Aasen BFG Bergen Løpeklubb M23/34 33:43 8 528 Vegard Austevoll Kalandseid IL M23/34 34:15 9 542 Ole-Petter Storeide Fiskå IL M23/34 34:29 10 522 Bjarne Andreas Bakke Fjellgeitene M50/54 34:30 11 523 Dag-Henry Nilsen Varegg Fleridrett M50/54 35:55 12 510 Oliver Skålevik Evensen Kalandseidet M35/39 37:41 13 516 Lars Engeli Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M45/49 39:04 14 545 Ørjan Andersen Fana IL M45/49 40:27 15 31 Thomas Michelsen Fjellgeitene M45/49 41:40

Det var mange som tok seg opp sherpatrappene til Ulriken denne dagen. Her er Cathrine Jensen til topps.



Premiepallen Montana Classic m/tid kvinner: Marianne Landro, Annette Kleppe og Eva Nordnes.

15 beste kvinner Montana Classic:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 1010 Annette Kleppe Frekhaug 20:29 2 1074 Marianne Landro Bergen 22:05 3 1019 Eva Nordnes BFG Bergen Løpeklubb 22:11 4 1053 Ranveig Seim Brekke Odda IL 22:14 5 1042 Karen Wærdahl Straumsgrend 22:33 6 1082 Jana B. Berge Kleppestø 22:45 7 1050 Kristine Svendsen Skår Sandsli 23:29 8 1064 Oda Elisabeth Knudsen Turnstone IL 23:30 9 1054 Unni Andersen Bønes Løpegruppe 23:53 10 1031 Amalie Skjerdal Langøen Laksevåg 24:04 11 1069 Corina Guder Bergen 24:34 12 1020 Helen Nilsen Dammen1182 Sandefjord Løpeklubb 25:09 13 1080 Kari Fagerheim Sættem Varegg Fleridrett/Melkesyre 26:08 14 1058 Ingunn Rikstad Bergen Kommune 26:23 15 1044 Janne Molnes Rådal 26:39



Premiepallen Montana Classic m/tid menn: Geir Idland, Elijas Schüz og Thor Sleveland.

15 beste kvinner Montana Classic menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 1073 Elijas Schüz Montana 18:49 2 1092 Geir Idland Veidekke Bygg 18:50 3 1034 Thor Sleveland Bergen 18:55 4 1027 Michal Skrzypczak Fana 19:16 5 1056 Brede Pedersen Team Korgen 19:49 6 1001 Jan Helge Olsen Fyllingsdalen 20:12 7 1083 Oliver Galleberg Fana 20:42 8 1075 Roar Førland Fjell 20:47 9 1091 Kjetil Idland Gjesdal IL 20:58 10 1022 Kristian Hernæs Bjølsen Skyrunners 21:09 11 1065 Magne Andre Toft Aktiv Mot Kreft- Team Fisaraskt 22:04 12 1076 Samuel Sævik Dyrhovden Fyllingen IL / Dyrhovden Enerski 22:07 13 1096 Thomas Andre von Essen Spydeberg 22:10 14 1057 Håvard Skår Asker 22:15 15 1012 Sindre Larsen Bergen 22:35



Marianne Nesbø Ådland er ofte å se i kuperte løyper. Klasseseier i K50/54.



Tristan Kahrs Guldbrandsen er en ungdom som går inn på topp-10 i trappeløpet. Vinner aldersklasse M16/17.



Et godt løp av Amund Antczak Bjerregaard, klasseseier i M12/13.

Kjell Karstensen er Ulriken Opp-generalen og sentral i arrangementet.