Kondis kommer med stort bildegalleri fra distanseløpene under Friidrettens Venners Festival lørdag og søndag!

Det ti mann store feltet på 3000 m bestod av en god blanding av lokale løpere og norgestopper. (Foto: Rolf Bakken)

Fredrik Sandvik var dagens superhare med utallige oppdrag i varmen på det blå dekket på Skarpsno Arena i Moelv og gjorde også jobben fra start på 3000 m med de to favorittene i hælene. Vel halvveis ba Fredrik om avløsning og Even tok over føringen mens Henrik så sprek ut bak. En runde før mål måtte "haren" slippe da Henrik gikk opp og skrudde gradvis opp tempoet og Even måtte gi noen meter. På oppløpet var det ingen tvil, og en tydelig fornøyd Henrik kunne kjenne på vinnerfølelsen, men aller best på at kroppen responderte.

- Det var uvant å holde tempoet oppe, kommenterte han til bror Filip som nøyde seg med tilskuerplass etter sin 800 m-test lørdag og minnet på at de siste 2000 m også må på plass før han er i ordentlig konkurransemodus igjen.

To tette sub-8 min

For Even Brøndbo Dahl var langt fra en slagen mann etter å ha gitt fra seg to sekunder til sin mer profilerte konkurrent.

- Dette var som jeg hadde håpet på med de langt bedre forholdene enn i Florø 16. mai, avslører den målbevisste Orion-løperen.

- Varmen (20 grader red. anm.) var ikke noe problem, men det var litt vind i dag også - men mye bedre enn 6 grader og surt Vestlandsvær. Med 7.52.97 skrellet han av vel åtte sekunder på persen satt i sesongpremieren fem dager tidligere da han lurte seg under 8-blank med minst mulig margin.

Fredrik Sandvik fullførte som klar 3. mann på 8.00,38, og Kristian Bråthen Bøvre løp inn til pers med over 11 sekunder som 4. mann i heatet på 8.15,53.

En runde igjen! (Foto: Rolf Bakken)

Henrik Ingebrigtsen på de siste meterne. (Foto: Rolf Bakken)

Even Brøndbo Dahl hadde bestilt sin andre pers på fem dager og innfridde egne ambisjoner i Moelv. (Foto: Rolf Bakken)

Få på 1500 m

Det stod også 1500 m på programmet der Gulars Eivind Trym Wikshåland fikk hjelp av Fredrik Sandvik i sitt forsøk på en god tid. Med 3.49.92 vart han rett bak årsbeste og seks sekunder bak pers i det slunkne feltet. God hjelp fikk også Moelvens parautøver Skjalg Kongsund som med Henrik Ingebrigtsen som personlig fartsholder var seks sekunder bak persen ta han klokket inn på sitt nest beste tid, 4.28,54.

Seniorfeltet på 1500 m med tre mann og haren Fredrik Sandvik i front foran Gulars Eivind Trym Wikshåland og Moelvens Tesfay Brhane. (Foto: Rolf Bakken)

Henrik Ingebrigtsen hadde ingen problemer å løse fartsholderjopbben for Skjalg Kongsund på halve distansen på en pefekt måte få minutter etter sin 3000 m. (Foto: Rolf Bakken)

Fire heat på 400 m

Stevnets aller største øvelse både i topp og bredde fikk publikum oppleve da Moelvens egne langsprintere, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Andreas Grimerud gjorde opp om seieren på spesialdistansen 400m. Håvard med pers lik Karsten Warholms verdensrekord med hekker (45.94) vant duellen på hjemmebane på 46,37 mens Andreas bare var 1/10 bak sin pers da han fikk notert 46,51.

Håvard Bentdal Ingvaldsen (til høyre) var 14 hundredeler foran Andreas Grimerud over målstreken på 400 m. (Foto: Rolf Bakken)

