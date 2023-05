(Alle foto: Svein-Tore Hovd / Namdalsavisa)

Saldilten er et landeveisløp som går på grusvei langs det vakre Heimdalsbotnet med mål ved Sørenget skole i Vemundvik, 10 km nord for Namsos sentrum. Løypene er kontrollmålt og måler nøyaktig 6,63 km og 21,097 km, og løpet oppfyller øvrige krav til Kondis kvalitetsløp.

For Maria Sagnes Wågan var det helgas andre løyperekord med 24:54 på 6,63 km etter 34:22 på Sømnamile lørdag da samboerparet løp sammen på Helgelandskysten. Samboeren Petter Rypdal ble totalvinner på 21:18 og Maria hadde i tillegg bare Martin Reppen og Jacob Løvold foran seg i mål.

Ola Krystad vant halvmaraton, mens "evigunge" Hild Sissel Vannebo i klasse 55-59 år, vant kvinneklassene på sterke 1.37.41.

Det var flotte forhold for løping på Sørenget søndag, men et lavere deltakerantall enn arrangørene hadde håpet på. Med langhelg og muligheter for litt ferie, må arrangørene likevel si seg fornøyd med akkurat 200 på startstreken. 14 løp halvmaraton og 32 i konkurranseklasser og 37 i trimklklassen på tid i den korte løypa på 6,63 km.

Resultater Saldilten 21.05.2023: Halvmaraton kvinner: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Hild Sissel Vannebo Namdal løpeklubb K55-59 01:37:41 00 2 Anne Kristin Melgård Spillum K45-49 01:44:36 06:55 3 Emma Katrine Amdal Namdal løpeklubb K23-39 01:57:38 19:57 4 Christin Leithe Namdal Løpeklubb K23-39 02:36:00 22:55 5 Maren Frydenlund Bangsund K23-39 02:07:58 30:17 Halvmaraton menn: 1 Ola Krystad Namdal løpeklubb M40-44 01:19:26 00:00 2 Andreas Vannebo Spillum IL M55-59 01:36:55 17:29 3 Tormod Steen Rørvik M23-39 01:37:05 17:39 4 Arne Ugseth Elvalandet il M60-64 01:39:22 19:56 5 Oliver Bergin Vemundvik Idrettslag H15-17 01:40:12 20:46 6 Leonard Taubert Flying Team Namsos M20-22 01:40:16 20:50 7 Terje Hamnes Trondheim M45-49 02:01:50 42:24 8 Jørgen Haukø Skorstad Flesktrim IL M23-39 02:03:38 44:12 9 Tormod Johansen Namdal løpeklubb M60-64 02:09:20 49:54 Kort løype kvinner: 1 Maria Sagnes Wågan IK Tjalve K23-39 22:54 00:00 2 Julie Røthe Lysberg Namdal løpeklubb K16-17 26:13 03:19 3 Kathrine Hovd Namdal løpeklubb K23-39 26:17 03:23 4 Line Borkmo Namdal løpeklubb K45-49 32:02 09:08 5 Leah Skorstad Mortensen Namdal LK K16-17 33:38 10:44 6 Silje Kristin Nilsen Engstrøm Steinkjer K23-39 36:15 13:21 7 Kari Amalie Vatne Namsos K23-39 36:45 13:51 8 Mariann Mosdal Gjeldnes Inderøy K23-39 36:57 14:03 Kort løype menn: 1 Petter Rypdal IK Tjalve M23-39 21:18 00:00 2 Martin Reppen Namdal løpeklubb M20-22 22:17 00:59 3 Jacob Løvold IK Tjalve M20-22 22:51 01:33 4 Mattis Amundsen Namdal løpeklubb M23-39 23:12 01:54 5 Ailo Vars Danielsen Salsnes M14-15 24:39 03:21 6 Fredrik Steinsvik Namsos M23-39 25:08 03:50 7 Bernt Kristiansen Træn løp M45-49 25:35 04:17 8 Ole Oskar Vars Danielsen Namdal løpeklubb M40-44 25:57 04:39 9 Alf Robert Wågan Namdal løpeklubb M23-39 26:35 05:17 10 Adrian Thorsen Namdal løpeklubb M23-39 26:55 05:37 11 Nils Johannes Foss Bruun Namsos M14-15 28:16 06:58 12 Asbjørn Smevik Privat M40-44 29:11 07:53 13 Lars Jønvik Elvalandet IL M23-39 29:22 08:04 14 Tomas Sandvik Namdal løpeklubb M40-44 29:37 08:19 15 Tor Granøien Trondheim M40-44 30:06 08:48 16 Torkild Bruun Botnan IL M70-74 30:56 09:38 17 Isak Vars Danielsen Salsnes M16-17 31:07 09:49 18 Tor Ingar Lande Spillum M45-49 31:09 09:51 19 Sebastian Aakervik Westum Spillum il M12-13 31:17 09:59 20 Åsmund Nicolai Foss Bruun Botnan IL M12-13 32:43 11:25 21 Marius Mortensen Namsos IL Hopp M45-49 34:12 12:54 22 Ole Morten Melgård Vemundvik Idrettslag M50-54 35:12 13:54 23 Isak Aleksander Lie Spillum IL M12-13 39:16 17:58 24 Even Eriksen Sandvik Spillum IL M12-13 56:51 35:33

