Søndag 21. mai inviterte Herkules Friidrett og Gjerpen Friidrett til nok et Byløp i Skien sentrum. I anledning arrangørens 5 års-jubileum var det også dekket for Norgesmesterskap på halvmaraton. Dermed tok vertskapet på seg det tunge ansvaret med både å skape løpsfest for folkehelsen, samt tilrettelegge for at eliten skulle gjøre opp om edelt metall under verdige forhold.

5 års-jubileet for Byløpet i Skien fikk en verdig markering med direktesendt TV-sending og Norgesmesterskap på halvmaraton. Både arrangøren selv, og det løpsinteresserte publikum, skulle nok gjerne sett flere ”trekkplastre” og en større bredde i toppen på et nasjonalt mesterskap. Fraværet er nokså sammensatt, men skyldes nok sterk konkurranse fra andre løpsarrangement i innland og utland i samme tidsrom. Det ble uansett et, bokstavelig talt, strålende arrangement for dem som løp i solskinnet i Skien. Om ikke eliten var sterkt representert, ble løpet gjennomført i tråd med arrangørens uttalte ambisjon om å bli ”DET ledende mosjonsløpet i Telemark, med et stort fokus på løpeglede og folkehelse.



Løypa

Skien viste seg fra sin beste side under strålende vårvær, i overkant av 20 grader og kun flau vind. Det var nesten i overkant varmt med tanke på de råeste prestasjonene, men nokså optimalt for de aller fleste. Byløpet forfekter å være et breddearrangement for alle. Basert på sterk dugnadsånd hos en bukett av ildsjeler i Herkules Friidrett og Gjerpen Friidrett, organiseres både 5 kilometer, 10 kilometer og halvmaraton i en sentrumsnær sløyfe. Løypa byr på et bredt spekter av kjennetegn ved Skien som by: Det er naturskjønne – ja, til dels idylliske – innslag langs vannkanten på Bakkestranda, brosteinspartier, grusveier, krappe svinger, bratte kneiker, samt lange, flate asfaltstrekker. Samlet blir det en teknisk utfordrende og artig løype, med noe for enhver smak.

Løpet er tilrettelagt med ulike startpunkt for de forskjellige distansene, slik at alle løper i mål til folkefest på torget i sentrum. Det hele er enkelt, men nøye planlagt og fungerer glimrende med henholdsvis én, to eller fire runder i sløyfa rundt Hjellevannet (se løypekart).





NM Halvmaraton

Både den småkuperte løypa rundt Hjellevannet og en stekende sol, gjorde årets halvmaraton til en skikkelig prøvelse. De fleste rapporterte om at det ble tøft i varmen. Etter fire runder rundt Hjellevannet, kunne Runa Skrove Falch og Petter Johansen krones som norske mestere.

I kvinneklassen så det lenge ut til å bli et durabelig oppgjør mellom Runa Skrove Falch og Kristin Waaktaar Opland. Duoen fulgte hverandre som skygger den første timen. Ved passering 5 kilometer til mål, la Skrove Falch inn et gir Waaktaar Opland ikke kunne matche. Den meritterte Vidar-løperen så seg ikke tilbake. Med et innbitt preg over fjeset, imponerte hun med en sterk avslutning, og vant til slutt komfortabelt med ett minutt. Sluttiden viste 1:17:43. Angelica Karlsen (1:18:48) disponerte godt og kom fort på slutten, men måtte ta til takke med bronsen, seks sekunder bak sølvmedaljør, Kristin Waaktaar Opland (1:18:42).

I seiersintervjuet på Direktesport sa Runa Skrove Falch følgende om sitt fjerde gull på halvmaraton.

- Det gikk litt opp og ned hele veien, og var en del krappe svinger. Førsterunden kommer du deg greit igjennom, og du henter deg greit inn igjen over kneikene, men det begynner å gå tungt etter hvert. Heldigvis hadde jeg litt mer på lager på sisterunden.



NM Halvmaraton // 10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 92 Runa Skrove Falch Sportsklubben Vidar Kvinner senior (23-34) 1:17:43 0:00 2 2 Kristin Waaktaar Opland Bratsberg IL NM K40-44 1:18:42 0:59 3 9 Angelica Karlsen Moss IL Kvinner senior (23-34) 1:18:48 1:05 4 80 Sigrun Gjølberg Rygge IL Kvinner senior (23-34) 1:22:37 4:54 5 50 Frida Byfuglien Lillehammer IF NM U23 Kvinner 1:26:42 8:59 6 97 Siri Schøne Ness Lyn Ski NM K35-39 1:27:11 9:28 7 60 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL Kvinner senior (23-34) 1:27:27 9:44 8 120 Tiril Johansen Bodø Bauta Kvinner senior (23-34) 1:29:47 12:04 9 64 Kerstin Kalsås Kristiansand Løpeklubb NM K40-44 1:31:04 13:21 10 119 Brita Cecilie Mustad Langesund sykle- og triathlonklubb NM K45-49 1:31:50 14:07



I herreklassen disponerte Petter Johansen smartest og avsluttet sterkest, og vant til slutt med 1:08:49. Halvveis lå han rundt halvminuttet bak Frew Zenebe Brkineh, men forspranget var tettet med fem kilometer igjen til mål, og på sisterunden var Johansen fullstendig overlegen. Frode Stenberg tok sølvet med 1:10:57, mens Zenebe Brkineh måtte ta til takke med bronsen – etter en heroisk dødsmarsj de siste kilometerne.





Petter Johansen har fått sin gullmedalje. Frode Stenberg på andreplass og Frew Zenebe Brkineh på tredje. (Foto: Birte Ulveseth)



Norgesmesteren beskriver løpet slik på sin Strava-profil.

- Rå duell med Frew! Åpnet i eget tempo å lå 30 sek bak etter 2 runder. Likt etter 3 runder før fjerde og siste runde. Roet ned litt når jeg tok teten med Frew i rygg. Da han fikk hammern i bakkene på siste runde var det bare å holde helt inn. Utrolig gøy å vinne NM-gull. Tida var ikke spesielt rask men her var det om å gjøre å vinne. Passe varmt vær med lett bris som avkjøling. Nå blir det en uke med restitusjon og (coca)cola.



NM Halvmaraton // 10 beste herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 52 Petter Johansen Lillehammer IF Menn senior (23-34) 1:08:49 0:00 2 12 Frode Stenberg Lørenskog Friidrettslag NM M35-39 1:10:57 2:08 3 71 Frew Zenebe Brkineh Sandnes IL NM M35-39 1:11:22 2:33 4 90 Morten Gjendem Haugesund Idrettslag Menn senior (23-34) 1:12:58 4:09 5 93 Andreas Dahlø Wærnes Rindal IL Menn senior (23-34) 1:13:11 4:22 6 36 Espen Lie Gjerpen Idrettsforening NM M35-39 1:13:23 4:34 7 121 Robert Bergstå Svarstad IL Menn senior (23-34) 1:15:01 6:12 8 8 André Pereira GTI Friidrettsklubb Menn senior (23-34) 1:15:23 6:34 9 87 Ketil Stene Bratsberg IL NM M45-49 1:15:55 7:06 10 14 Njål Torillson Tyssing Velledalen IL NM M40-44 1:16:37 7:48



Løyperekorden på Byløpet i Skien ble kraftig forbedret av Runa Skrove Falch, og lyder nå 1:17:43. Petter Johansen var derimot ett(!) fattig sekund unna Vebjørn Hovdejords rekord på 1:08:48. Sammenlignet med de raskeste halvmaratonløpene i verden (for eksempel i København, Valencia, Barcelona og Berlin) må man kanskje regne med 60-90 sekunder ekstra i sluttid. Det vil samtidig si at løypa er svært rask med hensyn til norsk målestokk. Varmen må nok ta en stor del av skylden for at sluttidene ikke ble enda raskere denne gang.

Løpsgeneral Øyvind Hylleseth er selv innehaveren av kretsrekorden på halvmaraton med 1:05:34, fra Bergen i 1988. Den sympatiske karen strålte om mulig enda mer enn sola, og var naturligvis fornøyd med årets arrangement.

- Vi var spente før årets løp, spesielt med tanke på gjennomføringen av NM halvmaraton. Det var ”litt hår i suppa”, i form av ressurser på drikkestasjonene, men ellers gikk det veldig fint. Folk lå å solte seg på Bakkestranda og fungerte sånn sett også som publikum. Det er hard konkurranse om å tiltrekke de beste løperne, men det visste vi på forhånd. Alt i alt har vi fått veldig positive tilbakemeldinger og sier oss fornøyde med årets Byløp.



Resultater på øvrige distanser

Resultatene på de kortere distansene bar i år preg av hovedvekt på NM halvmaraton. De sterkeste løperne stilte naturligvis i det norske mesterskapet, så tidene på 5 kilometer og 10 kilometer var et stykke unna hva som er prestert de foregående årene. I tråd med Skien Byløps visjon ble det uansett tilrettelagt for at løpefesten ble et arrangement Skien og Grenland kan være stolte over.



5 kilometer

På 5 kilometer ble det dobbelt Harstad Rinde, med storebror Sondre som vinner på 16.41, foran Tobias med 17.38. Jens Kortner (17.39) sikret tredjeplass, sekundet bak Tobias og noen få sekunder foran Daniel Næss (17.43), som tok fjerdeplassen.



I kvinneklassen vant Trude Harstad overlegent med 20.15, foran Britt Elin Øiestad (21.56) og Stina Borgersen Bjaadal (23.09).



Starten går for løperne på 5 km. Brødreparet som tok de første plassene helt i front fra første meter. (Foto: Birte Ulveseth)



To som skulle ut på 5 km. Olav Nygaard (1323) endte opp med seier i klasse 65-69 år med tiden 26.11. Erik Miland seiret i klasse 45-49 år med 20.02. (Foto: Birte Ulveseth)



To brødre på topp etter 5 km. Sondre Harstad Rinde øverst, og Tobias Harstad Rinde på andreplass. (Foto: Birte Ulveseth)



Trude Harstad var raskest av kvinnene på 5 km. Stina Borgersen Bjaadal (t.h.) ble nummer tre. Vant gjorde Britt Elin Øiestad (ikke avbildet). (Foto: Birte Ulveseth)



5 km // 10 beste herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 1434 Sondre Harstad Rinde Skarphedin, Idrettslaget M16-17 16:41 0:00 2 1446 Tobias Harstad Rinde Skarphedin, Idrettslaget M15 17:38 0:57 3 1398 Jens Kortner Sportsklubben Vidar M35-39 17:39 0:58 4 1411 Daniel Næss Skarphedin, Idrettslaget M23-34 17:43 1:02 5 1368 Jan Theo Didriksen Arntzen Løplabbet Kristiansand M20-22 18:12 1:31 6 1409 Jon Theodor Andersen SKIEN M23-34 18:37 1:56 7 1418 Knut Engmann Tjøme Løpeklubb M40-44 18:54 2:13 8 1369 Håkon Aase Kristiansen SVELVIK M20-22 19:48 3:07 9 1384 Erik Miland Gjerpen Idrettsforening M45-49 20:02 3:21 10 1342 Tor Kallestad SKIEN M35-39 20:40 3:59



5 km // 10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 1433 Trude Harstad Sparebanken Sør K45-49 20:15 0:00 2 1463 Britt Elin Øiestad OSLO K45-49 21:56 1:41 3 1358 Stina Borgersen Bjaadal Ørn, Idrettsforening / Grenland Ski K14 23:09 2:54 4 1437 Marie Vingereid Gulset Ski/Grenland Ski K16-17 23:19 3:04 5 1447 Ingrid Lindstrøm Skien OK K23-34 23:20 3:05 6 1449 Ingvild Bjerkøen Lindberg Romnes BIL K45-49 25:30 5:15 7 1445 Celine Abrahamsen Herkules Ski K13 26:28 6:13 8 1357 Mari Borgersen Bjaadal Ørn, Idrettsforening / Grenland Ski K12 26:43 6:28 9 1352 Hanne Larsen SKIEN K35-39 27:33 7:18 10 1420 Henriette Langmyr STATHELLE K23-34 27:58 7:43

10 kilometer

Kvalitetsstempelet på 10-kilometeren ble stadfestet ved fjorårets løp, da Marius Liljeberg Wang vant på 31.17. I år var det bare fire mann under 40 minutter, med Knut Dalsbotten som vinner på 38.59, foran Sander Mikkelsen (39.20), Gisle Nysæter (39.56) og André Styrvold (39.59).



Som i fjor var det Tonje Marie Bergem som vant kvinneklassen, med 43.52. Pallen delte hun med Marianne Årdalen (46.35) og Tomine Voje Aabel (47.54).



Klart til start på 10 km. (Foto: Birte Ulveseth)



Beste herre på 10 km ble Knut Dalsbotten. Sander Mikkelsen på andreplass og Gisle Nysæter på tredje. (Foto: Birte Ulveseth)



Tonje Marie Bergem vant i år som i fjor. Marianne Årdalen tok andreplass og Tomine Voje Aabel ble nummer tre. (Foto: Birte Ulveseth)





10 km // 10 beste herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 1062 Knut Dalsbotten SKIEN M23-34 38:59 0:00 2 1061 Sander Mikkelsen Snøgg M23-34 39:20 0:21 3 1082 Gisle Nysæter Gulset Idrettsforening / Skien OK M50-54 39:56 0:57 4 1036 André Styrvold HLK M35-39 39:59 1:00 5 1076 Gaute Byrkjeflot Team Byrkjeflot M35-39 40:27 1:28 6 1019 Trond Brufladt Heistad Fysioterapi M40-44 40:53 1:54 7 1017 Lorentz Berg SKIEN M45-49 41:28 2:29 8 1079 Fredrik Wågene HLK(Heistad løpeklubb) M23-34 41:38 2:39 9 1089 Trond-Vidar Steen Hansen Team Steen-Hansen M23-34 41:55 2:56 10 1038 Tristan Schuman SKIEN M16-17 42:11 3:12



10 km // 10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 1081 Tonje Marie Bergem Sweco Norge AS K23-34 43:52 0:00 2 1002 Marianne Årdalen Gjerpen Idrettsforening K50-54 46:35 2:43 3 1009 Tomine Voje Aabel Tvedestrand Turn og IF K18-19 47:54 4:02 4 1060 Kristin Johansen PORSGRUNN K45-49 51:58 8:06 5 1018 Ida Kindsbekken Kjeldby SKIEN K35-39 55:53 12:01 6 1087 Lillian Holm SKIEN K50-54 57:29 13:37 7 1010 Anne-Marthe Strand Eidanger idrettslag K40-44 57:39 13:47 8 1044 Mari-Anne Tingberg SKIEN K23-34 58:07 14:15 9 1074 Anne Marthe Nossek SKIEN K35-39 58:19 14:27 10 1032 Toril Brox Kjeldby SKIEN K60-64 58:22 14:30



Pål Haugerød fra Lysefjorden Sportsklubb har energi til overs i varmen. Han løp på 1.57.03 under NM halvmaraton. (Foto: Birte Ulveseth)



Halvmaraton (utenfor NM) // 10 beste herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 548 Nicolai Titlestad STAVERN M23-34 1:20:47 0:00 2 601 Eirik Solvang Jensen KRISTIANSAND S M23-34 1:22:48 2:01 3 565 Torje Sandaker Syslak Bratsberg IL / Trøndelag PIL M23-34 1:23:16 2:29 4 594 Marcus Gill PORSGRUNN M23-34 1:24:21 3:34 5 586 Sondre Taranger STHF M45-49 1:26:30 5:43 6 577 Håvard Djupedal Bislett 1930 M40-44 1:27:08 6:21 7 514 Kristian Melhus Hovik Mopil M23-34 1:27:54 7:07 8 502 Runar Torpe Lien Skagerak Kraft M40-44 1:28:13 7:26 9 606 Vetle Fink PORSGRUNN M23-34 1:30:26 9:39 10 536 Thomas Aune Rana PIL M23-34 1:33:33 12:46



Halvmaraton (utenfor NM) // 10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 600 Johanne Hjelle Nitter MOSS K35-39 1:33:53 0:00 2 509 Guro Person SKI K35-39 1:34:45 0:52 3 568 Åsa Klakegg Thorsen DRAMMEN K23-34 1:38:08 4:15 4 598 Henriette Thorp PORSGRUNN K45-49 1:40:59 7:06 5 605 Christina Malén Staulen Fink PORSGRUNN K23-34 1:52:17 18:24 6 576 Agne Ulfsnes HOMMERSÅK K40-44 1:52:53 19:00 7 530 Anita Årseth SKIEN K50-54 1:56:54 23:01 8 532 Michelle Greenfield SKIEN K45-49 1:57:05 23:12 9 562 Camilla Brenne SKIEN K23-34 1:58:46 24:53 10 513 Birgit Andersen SKIEN K50-54 1:59:20 25:27



Olga Salvesen (1440) og Elin Kasin (1322) deltok på 5 km. (Foto: Birte Ulveseth)



Mer informasjon

