Løpsleder Mona Kjeldsberg i "Langt og Lenge" kunne lørdag formiddag sende ut 100-milesløperne fra Soria Moria i flott maivær - og selv med en litt kjølig natt ble det mer enn varmt nok for deltakerne innen de 20-34 timer senere krysset målportalen ved Verdens Ende på Tjøme etter 168 km på mest stier og grusveier, og med 4000 høydemeter i bena.



Startfeltet på 100 miles. (Foto: Mona Kjeldsberg)

Midnatt natt til søndag startet 50-milesløperne fra Sande og søndag formiddag startet den nye distansen for året, sprinten (27 km) fra Teie på Nøtterøy. Alt i alt var det 146 startende i årets arrangement. Løperne må klare seg helt alene mellom sjekkpunktene underveis, så sekk med diverse innhold i tillegg til mat og drikke er obligatorisk.



Startfeltet 50 miles. (Foto: Jannicke Andersen)



Sidsel Mohn med løpets fine medalje. (Foto: Mona Kjeldsber)



- Ultra er både oppturer og nedturer, sier Sidsel Mohn, som var raskeste kvinne på 100 miles med 23 minutter og 7 minutter. Det gikk over all forventnning, men nå er muskulaturen kjørt og det er bare å ta det med ro noen dager sier den superspreke 58-åringen.



Mari Ann Laulo i må etter 168 tøffe kilometer. (Privat foto)



Det er ikke bare de raskeste som er lykkelige i mål:

- Siste plass innen cutoff i SMVE. Og super lykkelig!! Vi i baktroppen jobbet knallhardt for å klare dette. Topp arrangement og support på matstasjoner, sier Mari Ann Laulo etter målgang.



Suveren vinnere på 100 miles

Det så tidlig i løpet ut til at Sondre Stier Thorbergsen fra Sogndal CK og Sidsel Mohn fra Kongsberg skulle vinne den lengste distansen, men mye kan jo skje på et så langt løp. Men, det skulle vise seg at begge to hadde god kontroll og løp inn til soleklare seire på henholdsvis 20:42:11 og 23:07:04.

Nærmest Sondre kom Harald Bjerke fra Romerike Ultraløperklubb med 22:09:51, mens Øyunn Bygstad, også hun fra Romerike Ultraløperklubb, ble nummer to av kvinnene med 25:40:41.



Sondre etter målgang. (Foto: Mona Kjeldsberg)



De fem raskeste i herreklassen. (Foto: Mina Kjeldsberg)

Her ser vi løperne i terrenget tidlig i løpet. Foran i denne køen ser vi Sigurd Eriksson fra Hell Ultraløperklubb. (Foto:Tore Hoff)

Hva Garmin mener om 100 miles og mer enn 24-timers løping kan vi se her i denne oppdateringen fra Jarl Odin Herland. (Privat foto)



100 miles - 59 startet / 39 fullførte Finish 1 Sondre STIER THORBERGSEN [51] 1990 Sogndal CK 20:42:11 2 Harald BJERKE [72] 1974 Romerike ultraløperklubb 22:09:51 3 Rafal WOS [25] 1976 Stajniak Team 22:33:19 4 Einar THO [36] 1975 Haugesund Triatlon/Torvastad 23:07:03 5 Sidsel MOHN [10] 1965 23:07:04 6 Petter REPSJØ [2] 1986 BAMFORD1869 Nærsnes LK 23:24:11 7 Bjarthe WESTERHEIM [75] 1974 Stord Orienetering 23:31:26 8 Mark HETHERINGTON [54] 1984 Kristiansand Løpeklubb 24:46:25 9 Kristian HESTMANN [62] 1980 Team Baker Hansen 25:40:20 10 Øyunn BYGSTAD [47] 1984 Romerike ultraløpeklubb 25:40:41 11 Espen ØDEGAARDEN [12] 1974 Sprek Fritid Porsgrunn 26:03:57 12 John FRISLI JAHRE [11] 1988 Romerike UltraLK/ Tjøme LK 26:38:22 13 Yngve Johan KALTOFT-TIREVOLL [29] 1981 Gausdal skilag 27:17:13 14 Sigurd ERIKSSON [33] 1968 Hell Ultraløperklubb 27:26:51 15 Tom JOHANNESSEN [32] 1969 Romerike Ultraløperklubb 27:26:52 16 Robin JOHNSEN [23] 1979 27:58:46 17 Mathias S. LILLEEIDET [58] 1991 Team Thias 28:28:29 18 Jonas GUNDERSEN [73] 1995 28:35:19 19 Max LINDQVIST [39] 1993 28:46:04 20 Kevin HUGHES [17] 1975 Romerike Ultraløperklubb 28:46:11 21 Halvard HERMANSEN [4] 1993 Sør-Vekkom Lauparlag 29:13:45 22 Jørgen STRAND [43] 1978 Otto Olsen AS 29:15:02 23 Pål THORESEN [44] 1970 Treungen IL/Grenland Ultra 29:17:19 24 Dennis LANDING [49] 1989 Team TAKING SOULS 29:38:48 25 Morten ALMQUIST [37] 1967 Tjøme LK/Olympia Sport 29:57:05 26 Tor BOLSTAD [45] 1994 Skanska Aktiv 29:58:21 27 Jesper IWERSEN [68] 1966 30:17:47 28 Arne NÅTEDAL [74] 1967 IL Ivrig 30:17:48 29 Sergio PERINHAS [42] 1978 3B Triatlo / BOC 30:50:53 30 Erlend B JENSSEN [57] 1974 Romerikeultra løpeklubb 32:35:02 31 Florian BERGER [56] 1990 33:27:04 32 Marco PARISE [53] 1971 Bèrghem Ultraløperklubb 33:27:04 33 Stian JØRGENSEN [69] 1978 Ektun 34:02:10 34 Ulrikke LIEN [46] 1994 34:11:20 35 Georg ALEVISOS [22] 1964 34:11:20 36 Jarl Odin HERLAND [31] 1971 Romerike Ultraløperklubb 34:19:05 37 Lindis IWAR BREKKE [19] 1979 Sandefjord LK Dammen 1182 34:20:53 38 Atle JØRGENSEN [21] 1995 34:20:59 39 Marit Ann LAULO [60] 1965 Equinor BIL / Romerike Ultra 34:22:06

Suverene vinnere også på 50 miles

Også på 50 miles var det solide seiersmarginer. I kvinneklassen løp Jeanette Vika fra Holmestrand Ultraløperklubb og Randi Aalgaard fra Nesodden Trail Runners ganske likt i starten, men etter hvert ble det større og større avstand. Ved målgang etter 86 kilometer var det 40 sekunder i Vikas favør, og de kom på 3. og 4. plass totalt.



I herreklassen ble det seier med 45 minutters margin til Jan Rikard Olafsen fra Kristiansand Løpeklubb foran Magne Kvalsøren fra IL Bjørn.





Jeanette var godt fornøyd med løpet sitt. Sesongens hovedmål er nok en gang det legendariske Spartathlon på 246 km. (Foto: Mona Kjeldsberg)





50-milesløpere i natten etter ca 15 km. (Foto: Olav Engen)





Ole Engen er klar til å forlate sjekkpunktet ved Hengsrød, i hagen til Arne Nåtedal og Bjørg Marit Sollie - som deltok på henholdsvis 100 miles og 27 km. (Foto: Jannicke Andersen)



50 miles - 49 startet / 44 fullførte Finish 1 Jan Rikard OLAFSEN [509] 1976 Kristiansand Løpklubb 8:36:34 2 Magne KVALSØREN [534] 1973 IL Bjørn 9:21:00 3 Jeanette VIKA [549] 1979 Holmestrand ultraløperklubb 9:43:20 4 Randi AALGAARD [546] 1980 Nesodden Trail Runners 10:24:00 5 Tore HOFF [548] 1965 Tyrving IL 10:35:27 6 Bjørn RAFFENBERG SKOTTE [613] 1968 Tjøme LK - Team Kondis 10:45:50 7 Jens KLEPP [522] 1969 10:56:27 8 Erik SAUGERUD [520] 1966 Konnerud IL / TRI-SPORT 10:56:27 9 Diogo KRAMEL [544] 1990 11:04:45 10 Juha PÄÄLLYSAHO [526] 1985 Team KoLa 11:33:01 11 Charles VALEYRE [510] 1993 11:35:45 12 Jo SAAKVITNE [505] 1983 11:35:45 13 Jon Terje EKELAND [536] 1966 Kristiansand løpeklubb 11:39:29 14 Anna HUTTUNEN [527] 1986 Team KoLa 11:47:24 15 Sander ODENRUD [532] 2001 TEAM TAKING SOULS 11:57:35 16 Ole ENGEN [539] 1983 Romerike Ultraløperklubb 12:02:06 17 Thomas FURENES [543] 2000 Team Athlete 12:19:00 18 Sander HØIBY [542] 1999 12:19:00 19 Eirik ØSTERÅS [537] 2000 TEAM TAKING SOULS 12:26:24 20 Johannes MORANDÉ [531] 2000 TAKING SOULS 12:27:45 21 Eivind GOVERUD [540] 1978 12:28:48 22 Kristian Roberto JOHANSEN [528] 1995 Canes 12:35:29 23 Tonje ANDRESEN [506] 1972 Grenland Ultra Runners 12:42:48 24 Espen HOFF [516] 1970 12:54:30 25 Neil Kristian SAMUELSEN [541] 1974 12:57:10 26 Per MIDTHAUGEN [525] 1976 13:01:40 27 Anders BAAKIND [545] 1995 Canes 13:10:00 28 Peter SKOGVANG [507] 1989 O2eksperten.no 13:12:31 29 Tom Erik HORN [535] 1975 Rejoggen 13:13:30 30 Baard WILHELMSEN [547] 1966 13:41:57 31 Jon FRØYLAND [502] 1968 Forsvarsstaben (FST) 13:59:53 32 Anja MELAND KONGSLAND [503] 1979 Team Kongsland 13:59:53 33 Mari Melsom KRISTENSEN [523] 1981 Kristiansand løpeklubb 14:13:12 34 Hilde JOHANSEN [512] 1973 Romerike Ultraløperklubb 14:13:12 35 Vegard RISBERG [501] 1973 14:36:27 36 Ragnhild AUDESTAD [519] 1965 Romerike ultraløperklubb 14:36:27 37 Kenneth NGUYEN [517] 2000 14:47:04 38 Hans Patrick SÆTRUM [521] 1990 14:47:08 39 Heidi SVARTANGEN [13] 1977 Waa Ultra / Høyjord IL 15:28:41 40 Nina KRISTOFFERSEN [14] 1975 MHI 15:28:41 41 Geir DAHL [513] 1971 Only the lonely 16:49:27 42 Marit ABERCROMBIE RYENG [71] 1983 19:54:39 43 Marek PUZNIAK [524] 1982 Marfileos 20:38:39 44 Katarzyna DAWID [529] 1966 20:38:41



Årets nye distanse var 27 km fra Teie på Nøtterøy til Verdens Ende på Tjøme

Etter 6 år med bare ultradistanser ble det i år lagt inn en sjarmøretappe på "bare" 27 kilometer. Dette er jo en lang distanse for folk flest, men i kombinasjon med 50 og 100 miles blir det jo som en sprint å regne. Det var 38 startende på denne distansen, men her er det nok mulig å øke deltakelsen mange ganger de neste årene. Løypa er svært godt løpbar med flotte stier, grusveier og litt asfalt.

Raskest i år var Espen Spro fra Falkenstein Frontrunners med tiden 1:52:01, mens Maren Caroline Frogner Werner var raskest av kvinnene med 2:30:04.





Maren etter målgang. Deltakerne fikk like fin medalje som ultraløperne. (Foto: Mona Kjeldsberg)





Anne Stenerud og Bjørg Marit Sollie er godt fornøyd etter løpet. (Foto: Mona Kjeldsberg)



Baker Hansen-styreleder Morten Hals har løpt 50 miles i SMVE to ganger. I år løp han 27-kilometeren - og som en av løpets sponsorer inviterte han til bankett hjemme hos seg på Brøtsø. (Foto: Mona Kjeldsberg)



Her er det lov å være med selv om farten er lav: Undertegnede stilte også opp på sjarmøratappen - som eldste deltaker - og første konkurranse siden 2019. (Foto: Olav Engen)

27 km (17 miles) - 38 startet / 37 fullførte Finish 1 Espen SPRO [1022] 1994 Falkensten Frontrunners 1:52:01 2 Frank Andre JACOBSEN [1024] 1966 Tjøme Løpeklubb 2:11:00 3 Tobias ROSENBERG-HANSEN [1016] 2000 2:14:54 4 Stian MELBY [1036] 1968 Grenland Ultra Runners 2:16:55 5 Magnus MELFALD [1038] 1975 2:29:54 6 Maren Caroline Frogner WERNER [1025] 1990 Team Havgløtt 2:30:04 7 Stig Andy KVALHEIM [1032] 1969 Hytteplan Sport 2:36:00 8 Henrik HAUG [1026] 1990 Team Havgløtt 2:37:33 9 Kristian JAHRE [34] 1973 Holmestrand Ultraløperklubb 2:38:48 10 Steinar Tordenstjerne LØVÅS [1020] 1972 Grenland Ultrarunners 2:41:48 11 Vegard HØISTAD [1035] 1975 IL Bjørn 2:43:01 12 Stig Tore Frogner WERNER [1027] 1959 Team Havgløtt 2:44:55 13 Sten Dagfinn HALLÅS [1031] 1959 2:52:23 14 Elin GRAVNINGEN [1009] 1976 Sportsjentene 2:52:52 15 Birger PEDERSEN [500] 1995 Canes 2:52:53 16 Mirielle KLOCK [1005] 1974 Sportsjentene 2:52:58 17 Anne Gro OLAFSEN [1002] 1958 Dammen 1182, Sandefjord LK 2:53:07 18 Aud HUSBYN [1011] 1963 Sportsjentene 2:53:08 19 Vibeke BLØNDAL [1006] 1964 Sportsjentene 2:53:08 20 Birgitte DRENG [1008] 1977 SPORTSJENTENE 2:57:28 21 Bjørg Marit SOLLIE [1030] 1961 IL Ivrig 3:02:02 22 Anne STENERUD [1037] 1965 Tønsberg Triatlon 3:02:02 23 Adrian KRISTIANSEN [1028] 2001 Team Athlete 3:13:49 24 Alexander KJELDAHL [1023] 2000 Team Athlete 3:13:49 25 Enid BERNTSEN [1034] 1971 3:15:16 26 Jonny SVENDBY [1033] 1970 3:15:17 27 Ida Grove MYKLEBUST [1014] 1978 3:15:28 28 Elisabeth LUNDSØR [1015] 1975 Norconsult AS 3:15:28 29 Celine Helene DIDRIKSEN [1012] 1999 3:15:41 30 Ragnhild PAULSEN [1001] 1979 Tjøme løpeklubb 3:20:37 31 Morten HALS [1019] 1952 Team Baker Hansen 3:21:09 32 Øystein Reinfjord BJELLAND [1018] 1982 3:27:34 33 Sunniva Reinfjord BJELLAND [1017] 1985 Sømna IL 3:27:34 34 Olav ENGEN [1021] 1950 Romerike Ultraløperklubb 3:40:16 35 Erik DIDRIKSEN [1013] 1965 3:41:09 36 Elias JØRGENSEN [1029] 2001 Team Athlete 3:58:55 37 Arild B JOHANSEN [35] 1977 4:23:00



