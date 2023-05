Etter at Åsaneløpet i år kuttet ut halvmaraton var det 5- og 10 km som var de alternative distansene for dem som ville teste løpsformen. Det ble en tett kamp om seieren på mennenes 10 km mellom fire løpere som fulgte hverandre hele veien, inntil det hele ble avgjort med en spurt inn mot målet i Åsane Senter. Og her viste det seg at det var skotske Callum Smith som hadde den beste sluttspurten, og han løp inn rett foran Christopher Bergsagel Wiggen. Jonas Lillejord og Tage Morken Augustson ble hektet av et lite stykke før mål.

Blant kvinnene så klarte Amalie Joensen å dra ifra Rebekka Birkeland og hun tok en klar seier på distansen. Anne-Mette Juuhl tok den siste pallplassen.

På 5 km var det som forventet ingen som kunne utfordre Marius Garmann Sørli som løp i mål nesten minuttet foran Leander Warncke-Wang. Mer oppsiktsvekkende var det at Anders Kjærevik tok tredjeplassen her, dagen etter at han løp Ulriken Opp to ganger.

En klar seier var det også til Lina Rivedal på 5 km, foran Katrine Hillestad og Ingri Birkeland.

Det var sommervær med sol og gode løpsforhold i årets Åsaneløp. Det deltok 239 personer, i tillegg til barneløpene i starten av arrangementet.



Premiepallen menn 10 km: Christopher Bergsagel Wiggen, Callum Smith og Jonas Lillejord.

15 beste menn 10 km:

(arrangørene har ikke oppdatert vinneren her)

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2091 Christopher Bergsagel Wiggen Gular, IL M20-22 33:14 1 2094 Callum Smith Bergen M23-34 33:14 3 2058 Jonas Lillejord Osterøy IL M23-34 33:19 4 2093 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett / Drevelin Aktiv / Team Kjell M23-34 33:22 5 2099 Helge Haugen Hordvik IL M40-44 34:30 6 2052 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb M40-44 35:01 7 2081 Espen Borge Joensen FRI IL / Team BJ M23-34 35:50 8 2090 Olav Meling SPIKKELAND Gular, IL M23-34 36:04 9 2075 Tore Bjelland Autostore M35-39 36:27 10 2063 Stig Atle Eide Fil Aks-77 M50-54 36:52 11 2043 Anders Runningen Bergen M23-34 38:05 12 2011 Eivind Kvitstein BFG Bergen Løpeklubb M23-34 38:31 13 2045 Dag Taule Eikanger IL M40-44 39:04 14 2097 Petter Thuen NILSEN Team Nilsen M23-34 40:00 15 2026 Ivar Andreas Sandø BFG Bergen Løpeklubb M70-74 41:03



Tage Morken Augustson måtte denne gangen ta den sure fjerdeplassen. Tage var årets vinner av Bergen City Marathon, helmaraton.



En 6. plass på Bjørn Tore Kronen Taranger.



Amalie Joensen fra Gular tar en klar seier på kvinnenes 10 km.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2066 Amalie Joensen Gular, IL K23-34 38:12 2 2095 Rebekka Birkeland Ask Friidrett K23-34 38:39 3 2077 Anne-Mette Juuhl Gular, IL K35-39 41:52 4 2060 Oda Barth Vedøy Nesttun K35-39 42:16 5 2080 Sara Ekern Bergen K20-22 43:18 6 2076 Marita Bertelsen Asics Frontrunner K23-34 43:30 7 2040 Line Furnes Morvik K23-34 45:56 8 2028 Sølvi Abbedissen Norna-Salhus IL / Idrett Uten Alkohol K45-49 47:05 9 2068 Trude Sundsteigen Trio K45-49 47:07 10 2008 Anita Blomholm Kvamme Varegg Fleridrett K35-39 47:21 11 2100 Klara Då Bane NOR BIL K23-34 47:55 12 2061 Tone Årdal Ulset K50-54 49:15 13 2088 Kariann Helland Ulset K35-39 49:30 14 2059 Maren Johnsen Horne Nesttun K23-34 52:19 15 2029 Irene Sayin Åsane Løpegruppe K40-44 53:01



Premiepallen kvinner 10 km: Rebekka Birkeland, Amalie Joensen og Anne-Mette Juuhl.



En sterk 5 km fra Stig Atle Eide. 36:52 er klasseseier i M50-54 og godt opp på årets aldersstatistikk.



Premiepallen kvinner 5 km: Katrine Hillestad, Lina Rivedal og Ingri Birkeland.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1093 Lina Rivedal Varegg Fleridrett K35-39 18:05 2 1113 Katrine Hillestad Stord IL / Stord Friidrett K23-34 19:36 3 1064 Ingri Birkeland Osterøy IL K35-39 20:30 4 1031 Grethe Jørgensen Idrett Uten Alkohol K45-49 20:57 5 1086 Mirjam Mjelde Osterøy IL K50-54 21:30 5 1123 Hildegunn Håland Trio K55-59 21:30 7 1118 Marit Iren Reigstad Stjørdals-Blink K40-44 21:52 8 1032 Veronika ask Stuksrud Idrett Uten Alkohol K23-34 21:57 9 1047 Helene Aarvold Søreidgrend K40-44 22:05 10 1095 Nellie Cecilia Taule Fil Aks-77 K15 22:11 11 1084 Anne Lise Leiren Mastervik Osterøy IL K50-54 22:49 12 1030 Amanda Veiteberg Vikane IL K23-34 24:02 13 1065 Anette Alvær Norna-Salhus IL K35-39 24:05 14 1089 Karen Wærdahl BFG Bergen Løpeklubb / Idrett Uten Alkehol K35-39 24:08 15 1099 Anette Brurås Åsane CK K45-49 24:58

Premiepallen menn 5 km: Leander Warncke-Wang, Marius Garmann Sørli og Anders Kjærevik. Dagen før løp Anders to ganger Ulriken Opp.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1100 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M23-34 15:38 2 1044 Leander Warncke-Wang Tertnes M18-19 16:26 3 1120 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M35-39 17:06 4 1126 Henrik Kjelling Nesttuntorget Fysioterapi M23-34 17:32 5 1078 Daniel Bruvik Osterøy IL M23-34 17:36 6 1083 Torstein Olai Leiren Mastervik Osterøy IL / Osterøy M20-22 17:52 7 1063 Baard Raknes Osterøy IL M45-49 18:27 8 1070 Martin Kåstad Mjøsdalen IL / Team Batti M23-34 18:59 9 1075 Per Ole Mostrøm Osterøy IL M35-39 19:00 10 1090 Jon-Hallvard Bagge Askim Idrettsforening M23-34 19:23 11 1066 Daniel Knudsen Brusken Elite M35-39 19:28 12 1080 Eirik Alexander Håkansson Norna-Salhus IL M15-17 19:30 12 1041 Nils Petter Antonsen Brusken Elite M35-39 19:30 14 1021 Aurimas Vasiliauskas Valestrandsfossen M35-39 19:32 15 1130 Øystein Høines Larsen Karmøy Løpeklubb M35-39 19:47 15 1128 Marius Tengs Johansen Ask Friidrett M40-44 19:47



Et godt løp av Olav Kjellby fra Norna-Salhus IL. Han er for ung til å komme med på resultatlisten.



De rutinerte løperne Arthur Lillefosse og Jan Kårbø tar slike løp som dette på rutinen. De var begge litt irriterte over løsningen etter vending på 5 km. De fikk da løperne i mot seg på den samme trange traseen.