I år har vi fire Kondisløp du kan være med på: Kondisløpets kilometersanking for hele 2023, Kondisløpets kilometersanking for juli, Kondisløpets høydemetersanking i september, og Kondisløpets kilometersanking for desember.

Meld på et eller flere av disse løpene innen 20. juni og bli med i trekningen av 19 par Saucony løpesko, 5 par kompresjonssokker og kompresjonsshortser fra Pressio. Du får et lodd i lotteret for hver påmelding.

Kondisløpets kilometersanking 2023

I Kondisløpets kilometersanking for hele 2023 er det fortsatt mulig å melde seg på selv om vi nå har kommet godt ut i året. Her vil alle som klarer å tilbakelegge minst 400 kilometer enten løpende/gående, på langrennski eller rulleski, eller på sykkel, bli med i trekningen av enda flere løpesko. Her deler vi ut fire par Hokasko, fem par Mizunosko, og 5 par Onsko i slutten av året.

Her kan du melde på Kondisløpets kilometersanking for 2023.

Kondisløpets kilometersanking i juli

Juli er en måned med brudd i hverdagslige rutiner på godt og vondt. Det gjør at det noen ganger kan være vanskelig å få trent like godt som ellers. Vi har derfor opprettet en egen kilometersanking denne måneden. Her vil alle som klarer å samle minst 200 kilometer gående/løpende, på rulleski eller sykkel, bli med i trekningen av to Hokasko, fem løpesko fra Mizuno og fem fra On.

Her kan du melde på Kondisløpets kilometersanking i juli.

Kondisløpets høydemetersanking i september

September er måneden der mange legger ut på fjellturer den siste tida før snøen begynner å lave ned i høyden. Vi har derfor opprettet en egen høydemetersanking denne måneden. Alle som klarer å sanke minst 1200 høydemeter denne måneden blir med i trekningen av to par Hokasko, fem par Mizuno, og ti par Sauconysko. I tillegg trekker vi fem kompresjonstightser fra Pressio.

Du kan melde på Kondisløpets høydemetersanking her.

Kondisløpets kilometersanking i desember

Desember er den mørkeste måneden i året. I tillegg til korte dager, er det også en måned med mye julekos og festligheter. For å motivere til fysisk aktivitet og gode treningsrutiner også denne måneden, har vi etablert en kilometersanking der alle som klarer å samle minst 200 kilometer enten gående/løpende på langrennsski eller sykkel, blir med i trekningen av to par Hokasko, fem par Mizunosko, og fem par Onsko. I tillegg deler vi ut fem kompresjonstightser fra Pressio.

Du kan melde på Kondisløpets kilometersanking desember her.