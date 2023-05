Tidenes største felt etter navn- og profilbytte fra Gå-joggen til Hamarkarusellen stod oppstilt i Mjøsparken denne fine tirsdagen. (Foto: Thomas Pedersen)

Karusell-rekord

47 deltagere fullførte Mjøsparkløpet på tid i tillegg til 6 i trimklassen. Det er det høyeste antallet siden Hamarkarusellen avløste Gå-Joggen i 2021 og det høyeste antallet aktive i et karuselløp på Hedmarken siden våren 2017. Mjøsparkløpet økte fra 40 deltagere totalt i på samme tid i fjor da det ble Hamarkarusellens nest best besøkt løp i regnværet.

I bedriftsduellen mellom Tine og Asko ble det klar hjemmeseier til Tine med 15 mot Asko sine 5 deltagere. Når det gjelder raskeste bedrift så var imidlertid Asko klart best. (Foto: Thomas Pedersen)

Det var supre løpeforhold med litt vind men veldig fin løpetemperatur tirsdag kveld. Tine spanderte, i tillegg til Litago, også en uttrekkspremie på Hooka løpesko til en verdi av 2500 kr. Den heldige ble dagens yngste deltager, 12 år gamle Emil Berget Eckhardt fra Brumunddal.

Området rundt Mjøstårnet er i ferd med å få parkpreg og det grønne er i ferd med med å få overtaket over alt det grå i anleggsperioden. (Foto: Thomas Pedersen)

Engum vs Sørslett

Som for 14 dager siden ble det en ren duell om seieren mellom Erlend Engum og Joakim Sørslett, og som i Arribatec-mila var det førstnevnte som var sterkest i spurten med 17:22 med fem skunder ned til opponenten. Henning Mortensen var 3. mann i mål et par sekunder foran Ida Gjermundshaug Pedersen som var søster Eli og de andre kvinnelige deltagerne overlegen med 18:58. Eli klokket inn på 19:11 og var 14 sekunder foran Esther Innselset på 3. plass. En rask løype kombinert med sterk deltagelse ble bekreftet på resultatlista som viser at 20 av de 46 aktive klokket inn på 20:00 eller bedre.

Espen Engum vinner igjen. (Foto: Thomas Pedersen)

Ida Gjermundshaug Pedersen vinner på 17:58 med Tom Dønnem fem sekunder bak. (Foto: Thomas Pedersen)

Hamarløpet neste

Neste løp er Odden-løpet som går om 14 dager, dvs. tirsdag 6. juni, på grusveiene inne på Domkirkeodden og måler 4,6 km. Dette var løpet med flest deltagere i fjorårets karusell, så kanskje ligger det an til en ny rekord allerede om to uker? Før den tid skal imidlertid de aller fleste delta i Hamarløpet som går pinseaften. Nærmer forhåndsomtale kommer!

Mer info:

Bedriftsidrettens nettsider

Hamarkarusellen sin Facebookside

Kondis.no:

Samleside for Hamarkarusellen

Se mange flere bilder under resultatene!

Resultater Mjøsparkløpet 23.05.2023: Kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter Netto 1 Ida Gjermundshaug PEDERSEN Hamar Politiidrettslag K30-39 17:58 +0:00 (17:58) 2 Eli Gjermundshaug Pedersen Asko Hedmark AS K30-39 19:09 +1:11 (19:07) 3 Esther Innselset Hamarløperne K40-49 19:23 +1:25 (19:19) 4 Linnea Harbyengen Brumunddal K30-39 21:39 +3:41 (21:32) 5 Marit Aamdal HHT Fjellsport K40-49 22:30 +4:32 (22:26) 6 Maria Knutsen Brumunddal K16-19 24:01 +6:03 (23:56) 7 Bente Langøigjelten Hamarløperne K50-59 24:19 +6:21 (24:14) 8 Anette Mostuen Wiken Tine K40-49 26:20 +8:22 (26:13) 9 Mona Ellevset Hamar K30-39 29:51 +11:53 (29:44) Menn 1 Erlend Engum Hamar IL Triatlon M40-49 17:22 +0:00 (17:21) 2 Joakim Sørslett Hamar M20-29 17:27 +0:05 (17:25) 3 Henning Mortensen Asko M40-49 17:56 +0:34 (17:54) 4 Tom Dønnem Imom/Veldre M50-59 18:03 +0:41 (18:00) 5 Erik Syversen Hamar Skiklubb M50-59 18:14 +0:52 (18:11) 6 Vegard Ruud Øverkvern Fus Barnehage M30-39 18:19 +0:57 (18:17) 7 Ove Antvord Haugereid Vang OL M40-49 18:32 +1:10 (18:30) 8 Jo Reistad Furnes M40-49 18:43 +1:21 (18:40) 9 Finn Ansgar Haneberg Ridabu M40-49 18:57 +1:35 (18:54) 10 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb M50-59 18:59 +1:37 (18:56) 11 Erlend Laukvik Adamstuen Løpeklubb M30-39 19:07 +1:45 (19:04) 12 Jan Hovde Asko M50-59 19:23 +2:01 (19:22) 13 Håvard Boldvik Tine M40-49 19:30 +2:08 (19:28) 14 Håkon Amb Asko M50-59 19:43 +2:21 (19:42) 15 Vetle Ottesen Øverkvern FUS M20-29 19:44 +2:22 (19:41) 16 Marius Vetaas Thomassen Oslo M30-39 19:56 +2:34 (19:49) 17 Anders Fossum Tine Brumunddal M40-49 20:00 +2:38 (19:58) 18 Severin Myrbakken Rena M50-59 20:06 +2:44 (20:04) 19 Hans Thorvald Nygaard Ingeberg M30-39 20:21 +2:59 (20:18) 20 Kjetil Stubbbom Hansen Amesto Fortytwo M40-49 20:34 +3:12 (20:30) 21 Miroslaw Baran Rvt.As M40-49 20:44 +3:22 (20:41) 22 Frank Lundsbakken Lundsbakken Elektro M40-49 20:56 +3:34 (20:52) 23 Audun Grun Asko Hedmark AS M30-39 21:02 +3:40 (20:59) 24 Arild Dahl Tine/Fønix M40-49 21:24 +4:02 (21:20) 25 Per Bjørnstad Brumunddal M50-59 21:36 +4:14 (21:32) 26 Jens Nordland Hamar M40-49 21:57 +4:35 (21:53) 27 Edvinas Ruocka Løten M30-39 22:16 +4:54 (22:11) 28 Ronny Bohrmann Arribatec / Kondis M50-59 22:49 +5:27 (22:44) 29 Kjell Arild Bekkelund Tine Brumunddal M50-59 23:07 +5:45 (23:00) 30 Vidar Hammer Brattli Brumunddal M50-59 24:07 +6:45 (23:59) 31 Are Jansrud Sparebank 1 Østlandet BIL M50-59 24:16 +6:54 (24:12) 32 Emil Berget Eckhardt Brumunddal M1-15 24:20 +6:58 (24:12) 33 Jørn Børkesveen Brumunddal M50-59 24:26 +7:04 (24:20) 34 Oscar Aspelund Tine SA M20-29 24:27 +7:05 (24:21) 35 Rune Smestad Tine Brumunddal M40-49 25:55 +8:33 (25:49) 36 Oddgeir Bakke Pedersen Tine SA M20-29 26:58 +9:36 (26:53) 37 Odd Perry Søvik Hamar M60-69 27:37 +10:15 (27:33) 38 Jørn Petter Gjermundsen Ottestad M50-59 30:47 +13:25 (30:40)

ALLE RESULTATER KLASSEVIS

Joakim Sørslett og Espen Engum. (Foto: Thomas Pedersen)

Henning Mortensen (Foto: Thomas Pedersen)

Ida Gjermundshaug Pedersen, Erik Syversen og Tom Dønnem. ​(Foto: Thomas Pedersen)

Ove Antvord Haugereid og Vegard Ruud. Foto: Thomas Pedersen)

Finn Ansgar Haneberg, Erlend Laukvik og Hans Tore Riibe. (Foto: Thomas Pedersen)

Esther Innselset, Anders Fossum, Håkon Amb og Marius Vetaas Thomassen. (Foto: Thomas Pedersen)

Audun Grun, Kjetil Stubbom Hansen og Frank Lundsbakken. (Foto: Thomas Pedersen)

Oscar Aspelund, Oddgeir Bakke Pedersen og Emil Berget Eckhardt. (Foto: Thomas Pedersen)

Miroslaw Baran. (Foto: Pål-Erik Langøigjelten)

Per Bjørnstad. (Foto: Pål-Erik Langøigjelten)