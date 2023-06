Den verdenskjente fjellklatreren og løpestjernen Kilian Jornet har gått sammen med den spanske familieeide skoprodusenten Camper. Sammen har de skapt NNormal: Et helt nytt outdoor-merke som har blitt testet i Norge og designet på Mallorca. Navnet speiler nettopp dette: Nor = Norge + Mal = Mallorca, skriver Nnormal i en pressemelding.

Nnormals første produkter skal nå ha ankommet et ekslusivt knippe butikker i Norge som kan tilby deres første produktlinje med terrengløpesko og tilbehør. Produktene er laget ut ifra en sterk tro på at det å være aktiv og pushe sine egne grenser i skogen og på fjellet kan gå hånd i hånd med å nyte og respektere naturen, skriver Nnormal.

– Vi har de samme verdiene og den samme motivasjonen for å starte på dette prosjektet. Vi var enige om at vi trenger en ny måte å tenke og handle på når det kommer til miljømessige utfordringer og utendørsaktiviteter, sier Kilian Jornet om bakgrunnen for å introdusere et nytt varemerke.

– Vi ønsker å være helt ærlige om hvordan vi produserer varene, og hvilken rolle Nnormal skal ha i spørsmål som har med sosialt og miljømessig ansvar å gjøre. Det handler om åpenhet, og å hele tiden jobbe for å unngå overforbruk ved å tilby produkter med høy kvalitet og lang levetid. For å redusere avtrykket vårt må vi jobbe med ulike materialer og søke nye måter å designe utstyret på slik at det blir lettere å reparere eller resirkulere. Det er en stor og vanskelig oppgave, men det er det som motiverer meg og teamet i Nnormal til å jobbe med dette prosjektet, sier Jornet.



Lette sko: Nnormal Kjerag er lett, veier 200 gram (US 9), og har en mellomsålehøyde på 23,5 mm i hælen og 17,5 mm i forfoten. Altså et dropp på 6 mm. Til tross for den lave vekta skal skoen ha god støtdemping og stabilitet.

Nnormal sine produkter reflekterer de felles verdiene og filosofien til Kilian og Camper: Autetisitet og muligheten til å inspirere mennesker til å nyte og respektere naturen – Et oppdrag som kommer til utrykk gjennom tidløst, funksjonet og nyttig utstyr som er laget for å vare.

– Å bygge en ny merkevare er alltid et spennende eventyr, selv om vi er klar over alle utfordringene vi kommer til å møte, sier Miguel Fluxa, CEO i Camper og fjerde generasjons skomaker.

– Vi er en stolt partner i dette prosjektet, og det å få gjøre noe slikt med en som Kilian er virkelig unikt. Det å kombinere høy ytelse på produktene med en sterk personlig overbevisning om sosialt og miljømessig ansvar ressonerer godt med vårt DNA. Kilian tilfører sin ekspertise på produktutvikling og sitt syn på et mer bærekraftig friluftliv, mens Camper tilfører innovasjon, ekspertise og kunnskap om hvordan man lager sko, tilføyer Fluxa.



Nnormal Kjerag: Skoen er oppkalt etter det 1110 meter høye fjellet Kjerag i Rogaland og er laget for løpere på alle nivåer. Designteamet jobbet side om side med Nnormal-idrettsutøvere som Kilian Jornet for å lage en allsidig sko som skal kunne brukes på alt fra tekniske stier til vei.

Den første kolleksjonen fra Nnormal ble sluppet på verdensmarkedet høsten 2022. Det første verden fikk se var to skomodeller og et lite utvalg av klær. Skoene, som heter Kjerag og Tomir, er eksempler på friluftslivsutstyr som både skal prestere godt, og som skal ta mer vare på planeten ved å legge mer vekt på slitestyrke enn på trender, og ved å være laget med tanke på å passe inn i et sirkulært system. Merkets slagord, ‘Your Path, No Trace’ gjennomsyrer alle prosesser. Det gjennomgående prinsippet er: ingen kompromisser. Ikke på kvalitet, ikke på design, ikke på noe.

Skoene er nå tilgjengelig i over 100 land på www.nnormal.com i tillegg til over 250 butikker over hele verden. I Norge er forhandlerne denne sommeren VPG, Platou Sport, City to Summit Tromsø, Sporten Beitostølen, DERUTE, Kårvatn Fjellutstyr, Piteraq - Tinder og banditter, og Naturligvis.

Om Nnormal

Nnormal er er et nytt outdoor-merke som ble født et sted mellom Mallorcas kyst og de norske fjordene. Produktene skal reflektere et felles verdigrunnlag mellom Camper og Kilian Jornet: bærekraftig utvikling og høy ytelse på produktene slik at de kan inspirere mennesker til å nyte og respektere naturen. Dette skal reflekteres gjennom produktene ved å gi de tidløst design, funksjonalitet, høy kvalitet og lang levetid. Alt utstyret er designet på Mallorca og testet i Norge, derav navnet (Nor-ge + Mal-lorca).

Nnormal Tomir: Skoen har en mellomsålehøyde på 31 mm - 23 mm, og dermed dropp på 8 mm.

Om Kilian Jornet

Norgesbosatte Kilian Jornet er ansett for å være verdens beste fjellutøver. De siste 15 årene har han dominert i både randonee og fjelløp, og han har vunnet alle store konkurranser i hele verden. Ved å vokse opp i en fjellhytte i de spanske pyrineene har fjellene vært en viktig del av hele hans liv, og enten det er løping, klatring eller skikjøring, så vil det alltid være i fjellet Kilian har sin lekeplass. I tillegg til å prestere i organiserte idrettskonkurranser så har Kilian satt fartsrekorder på en rekke fjell, inkludert en vanvittig dobbelbestigning av Mount Everest hvor han satt rekord to dager på rad uten bruk av kunstig oksygen. Kilian bor nå i Romsdalen i Norge hvor han fortsetter med å presse grensene for hva som er mulig i fjellheimen til inspirasjon for et stort publikum gjennom filmer, bøker og digitalt innhold. Kilian er også en tydelig talsperson for klimakampen og jobber aktivt for å øke bevissthet rundt naturvern og miljø.

Yttersåle: Skoene fra Nnormal har Vibram yttersåle. Her modellen Tomir.

Om Camper

Camper er en familiebedrift med røtter tilbake til 1877 når skomakeren Antonio Fluxa samlet en gruppe håndtverkere og lagde de førske skomakermaskinene i Inca på Mallorca. Camper-navnet ble først tatt i bruk i 1975 da Antonios barnebarn, Lorenzo Fluxa, grunnla bedriften. Camper har bygget opp et orginalt merke med kvalitet, komfort og innovasjon gjennom modene design. Camper betyr “bonde” på den lokale dialekten, og de omfavner middelhavets nøysomhet, enkelhet og skjønnhet.

Det å lage tidløse produkter av høy kvalitet, som ivaretar en respekt for både kunst og håndtverkerfaget og samtidig ta sosialt og miljømessig ansvar, er fundametet til Camper. I dag er Camper til stede i over 50 land, og Miguel Fluxa er den fjerde generasjonen som driver firmaet videre ved å stadig søke utvikling og uventede løsninger for å lage produker av enda høyere kvaliet.