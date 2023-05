Barskingen OCR er et krevende hinder- og gjørmeløp på 8 km og 5 km. Det går an å konkurrere både individuelt og i tremannslag på begge distansene. I likhet med i fjor var det heller ikke i år noen egen eliteklasse. De som deltar på 5 km slipper unna noen av de mest krevende hindrene som var lagt inn på 8 km. Dette for å gjøre terskelen litt lavere slik at alle kan delta. I tillegg er det lov å hjelpe hverandre gjennom hindrene, dersom man har behov for det. I tillegg til klatre- og balansehindre er det også mye vassing, kravling og åling i bekker, myr og gjørme. Man har behov for en grundig vask etter målgang.

Første start gikk kl 10:00 lørdag formiddag. Deretter var det puljestrarter med 7 minutter mellom hver pulje. Arrangementet strakk seg over flere timer i løpet av dagen. Det var rundt 18 grader og stort sett sol/lettskyet.

På 8 km (som undertegnede målte til drøye 9 km på egen klokke) var det Markus Johansen Westgaard som vant herreklassen på 58:15 foran fjorårsvinner Kristoffer Gertz på 58:23. På 3. plass kom Espen Berget på 1:10:10. Kvinneklassen ble vunnet av Mari Bones på 1:23:00. Anniken Wallin kom på 2. plass med 1:29:32 og Katrine Karlsrud tok 3. plassen på 1:29:45.

På 5 km individuelt tok Ida Aakre seieren i kvinneklassen med 1:07:13. På 2. plass kom Eyrun Helga Eiriksdottir på 1:10:23, mens Karianne Holene ble nummer tre med 1:14:46. Herreklassen ble vunnet av Jørgen Nilsen på 58:22 foran Tobias Holte på 59:36. På 3. plass kom Andreas Bjørnsen på 1:00:00.

Lagkonkurransen på 8 km ble vunnet av "De tre Vise Menn" (som bestod av Per Olav Skjolden, Pål Andre Budalen og Tor Erik Holøs. De to sistnevnte var for øvrig også på vinnerlaget i fjor) på 1:25:25. Lagkonkurransen på 5 km ble vunnet av "Fit Boys" (Ronny Granerud, Glenn Robert Burås og Karl-Olaf Aannerud) på 1:10:45.

På 8 km var det 343 deltakere som fullførte den individuelle konkurransen og 137 i lagkonkurransen. På 5 km var tilsvarende tall 354 og 450. Dette gir totalt 1284 fullførende deltakere, noe som var drøye hundre mer enn i fjor (1162 fullførende).

Deltakerrekorden er for øvrig fra 2019 da 1768 fullførte.

I hinderløp som Barskingen kan deltakerne hjelpe hverandre dersom de trenger det.

Komplette resultatlister

De beste kvinner på 8 km individuelt

Plass Fornavn Etternavn Klubb/Lag Tid 1 Mari Bones Yven 1:23:00.0 2 Anniken Wallin Borgenhaugen 1:29:32.0 3 Katrine Karlsrud Oslo 1:29:45.0 4 Ida Grotterød Oslo 1:30:09.0 5 Christina Skaalbones Meyenberg Vestby 1:32:36.0 6 Saga Elnæs Halden 1:34:33.0 7 Jessie Wermskog Solbergelva 1:34:41.0 8 Carina Sæther Oslo 1:35:46.0 9 Helene Østmo Bjørnemyr 1:36:11.0 10 Kine Årdal Oslo 1:36:37.0 11 Anita Amundsen Saltnes 1:37:28.0 12 Eirin Løberg Skien 1:37:53.0 13 Renate Henriksen Renate Henriksen 1:38:18.0 14 Tonje Selstø Fjerdingby 1:39:52.0 15 Ina Fischer Oslo 1:42:46.0

De beste menn på 8 km individuelt

Plass Fornavn Etternavn Klubb/Lag Tid 1 Markus Johansen WESTGAARD Fredrikstad 58:15.0 2 Kristoffer Berazo Gertz Oslo 58:23.0 3 Espen BERGET Hafrsfjord 1:00:10.0 4 Kristoffer Karlsson Halden 1:04:13.0 5 Martin Johannessen Båstad 1:09:34.0 5 Mats Nygård Mysen 1:09:34.0 7 Bjørnar Degnes Tistedal 1:09:42.0 8 Magnus Rugnes Vegårshei 1:10:38.0 9 Jens Emil Prøis Oslo 1:11:21.0 10 Jonn Magnus Nordahl Hosle 1:11:51.0 11 Tom Rino Dahl Rakkestad 1:11:55.0 12 Endre Snørteland Haugesund 1:13:07.0 13 Frode Osen Oslo 1:14:16.0 14 Noah Kristoffersen Hobøl 1:14:18.0 15 Rino Slåen Halden 1:14:47.0

De beste kvinner på 5 km individuelt

Plass Fornavn Etternavn Klubb/Lag Tid 1 Ida Aakre Sannidal 1:07:13.0 2 Eyrún Helga Eiríksdóttir Gressvik 1:10:23.0 3 Karianne Holene Skiptvet 1:14:46.0 4 Maria Dahle Karlsen Gressvik 1:17:23.0 5 Mina Holøs Rakkestad 1:19:35.0 6 Anita Sverstad Rakkestad 1:19:54.0 7 Line Surdal Sarpsborg 1:20:07.0 8 Ciara Høili Fredrikstad 1:20:17.0 9 Linn-Therese Andersson Borgenhaugen 1:27:42.0 10 Hanne Kjøniksen Fredrikstad 1:28:34.0 11 Rebekka Byberg Håland Figgjo 1:29:20.0 12 Maren Aakre Kleven Neslandsvatn 1:29:35.0 13 Karna Aakre Karna Aakre 1:29:44.0 14 Hildur Valdimarsdottir Sørum 1:30:13.0 15 Elisabeth Van Der Sijde Moss 1:30:42.0

De beste menn på 5 km individuelt

Plass Fornavn Etternavn Klubb/Lag Tid 1 Jørgen Nilsen Fredrikstad 58:22.0 2 Tobias Holte Sannidal 59:36.0 3 Andreas Bjørnsen Kragerø 1:00:00.0 4 Jonas Zakariassen Fredrikstad 1:04:29.0 5 Remigijus Klisauskas Rakkestad 1:09:13.0 6 Lasse Christoffersen Skjeberg 1:09:40.0 7 Håvard Nordbakke Sarpsborg 1:09:56.0 8 Thomas Surdal Sarpsborg 1:09:57.0 9 Morten Hødal Askim 1:10:46.0 10 Daniel Olai Nilsen Eidsberg 1:11:16.0 11 Stanislaw Krakowczyk Spydeberg 1:11:39.0 12 Kar Martin Bråtenes Klavestadhaugen 1:11:56.0 13 Darius Rimkus Rakkestad 1:11:59.0 14 Mikkel Kolbe Skiptvet 1:14:48.0 15 Teodor Holene Larsen Skiptvet 1:14:49.0

De beste i lagkonkurransen menn på 8 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb/Lag Tid 1 Pål Andre Budalen De tre Vise Menn 1:25:23.0 1 Tor Erik Holøs De tre Vise Menn 1:25:23.0 3 Per Olav Skjolden De tre Vise Menn 1:25:25.0 4 Stian Strømø Baresnob 1:34:00.0 5 Morten Strømø Baresnob 1:34:01.0 5 Dan Strømø Baresnob 1:34:01.0 7 Knut Magnus Solbakken Polar Bear VI 1:40:13.0 8 Marcus Brathen Midgard Hinderløpsklubb - the Weiders 1:40:14.0 8 Kjell Dyrop Polar Bear VI 1:40:14.0 8 André Holmboe Polar Bear VI 1:40:14.0 11 Martin Weider Midgard Hinderløpsklubb - the Weiders 1:40:15.0 12 Didrik Levernes Fladberg Superbros 1:43:20.0 13 Erlend Sigdestad Superbros 1:43:21.0 14 Martin Søtorp Solberg Superbros 1:43:22.0 15 Frode Myrvang Sportyfitness 1:43:45.0 15 Per Rikard Sandvik Sportyfitness 1:43:45.0 17 Roar Foss Sportyfitness 1:43:47.0 18 Oliver Voss Hansen 300 V2 1:48:45.0 18 Ove Henrik Lepsøe Mossin 300 V2 1:48:45.0 20 Tor Grobstok Havremelkesyre 1:49:23.0 21 Svein Ola Størseth Havremelkesyre 1:49:27.0 22 Ole Bjørn Hjorth-Johansen Motibrøste 1:49:35.0 23 Morten Munch-Olsen Motibrøste 1:49:36.0 23 Tor Erik Stavå Motibrøste 1:49:36.0

De beste i lagkonkurransen kvinner på 8 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb/Lag Tid 1 Mari Weider Midgard Hinderløpsklubb - the Weiders 1:40:15.0 2 Anne Johansen Team STA 1:47:46.0 3 Tone Oraug Team STA 1:47:47.0 4 Sara Svae Team STA 1:47:48.0 5 Juliette Ambrogi Havremelkesyre 1:49:25.0 6 Frida Petersen Klatring på Grensen 1 1:52:25.0 6 Marthe Petersen Klatring på Grensen 1 1:52:25.0 8 Annika Grenan Powerwomen 1:56:07.0 8 Guro Grenan-Grimstad Powerwomen 1:56:07.0 8 Ella Hoel Powerwomen 1:56:07.0 11 Maren Søtorp Neder-Lag 2:03:11.0 12 Mari Nilsen Taugbøl De tre Musketerer 2:06:24.0 13 Federica Egidius De tre Musketerer 2:06:31.0 14 Kristin Taugbøl De tre Musketerer 2:06:33.0 15 Johanna Buer Idd 2:10:13.0 15 Therese Granfelt Idd 2:10:13.0 17 Sylvia Gjekstad Kongebarna 2:16:22.0 17 Monica Grande Kongebarna 2:16:22.0 19 Silje Halvorsen De Episkhete 2:18:25.0 19 Malin Hofft De Episkhete 2:18:25.0 19 Charlotte Hofft Stuen De Episkhete 2:18:25.0 22 Martine Kløvjan De tre små Griser 2:20:25.0 22 Linda Olsen De tre små Griser 2:20:25.0 24 Guro Woie De tre små Griser 2:20:26.0

De beste i lagkonkurransen menn på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb/Lag Tid 1 Glenn Robert Burås Fit Boys 1:10:44.0 1 Ronny Granerud Fit Boys 1:10:44.0 3 Karl-Olaf Aannerud Fit Boys 1:10:45.0 4 Håkon Bredholt Naalum Team HPD 1:16:31.0 5 Daniel Teigen Team HPD 1:16:34.0 6 Peder Kristian Karlstad Team HPD 1:16:39.0 7 Dag Erik Eng Eidsberg 1:20:02.0 7 Jon Trygve Hagen Degernes 1:20:02.0 9 Morgan Fresh MCK 1:20:03.0 9 Simen Grimsrud Degernes 1:20:03.0 11 Christer Grandahl MCK 1:20:04.0 12 Kenneth Paulsen Finn-Thore er Pingle 1:20:18.0 13 Joachim Fjeld Finn-Thore er Pingle 1:20:19.0 14 Thomas Høyum Finn-Thore er Pingle 1:20:20.0 15 Stig Bjørnsgard Team Brøntorp 2 1:22:20.0 16 Lars Kristian Sverstad Team Brøntorp 1:22:39.0 17 Henrik Norum Team Brøntorp 1:22:41.0 18 Jørgen Lande Bunæs Team Søndre 2 1:25:51.0 18 Endre Gaarder Team Søndre 2 1:25:51.0 18 Jens Melby Team Søndre 2 1:25:51.0 21 Arne Skulberg Oslo 1:26:47.0 22 Hans Christian Mathisen Spredt Haggel 1:27:10.0 23 Ketil Antonsen Spredt Haggel 1:27:11.0 23 Harald Nygaard Spredt Haggel 1:27:11.0

De beste i lagkonkurransen kvinner på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb/Lag Tid 1 Elisabeth Kristin Arntsen Fjøskatten 1:18:11.0 1 Johanna Røyneberg Fjøskatten 1:18:11.0 1 Eline Thune Fjøskatten 1:18:11.0 4 Kristoffer Kyllingrød MCK 1:20:03.0 5 Linnéa Holth Team Brøntorp 2 1:22:21.0 6 Amalie Holth Team Brøntorp 2 1:22:22.0 7 Susanne Lysaker Team Brøntorp 1:22:44.0 8 Lene Dybing Jamole 1:25:34.0 8 Janke Berntsen Eriksen Jamole 1:25:34.0 8 Monika Minge Jamole 1:25:34.0 11 June Navestad Blytungt IL 1:27:45.0 12 Lene Kristiansen-Olsen Dreamteam 1:28:28.0 12 Thea Olsen Dreamteam 1:28:28.0 14 Kristin Engløkken Lave Forventninger 1:32:09.0 14 Malin Laursen Lave Forventninger 1:32:09.0 16 Cathrine Bunæs Team Bunæs 1:32:53.0 17 Amalie Landebunæs Team Bunæs 1:33:04.0 18 Annette Bunæs Team Bunæs 1:33:05.0 19 Linda Arnesen 1X Tech 3 1:33:59.0 20 Camilla Helen Dybedahl The Bold, the Beauty and the Beast 1:34:04.0 21 Kirsti Kristin Eriksen Icebreakers 1:34:20.0 21 Mette Karin Larsen Sækingstad Icebreakers 1:34:20.0

