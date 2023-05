Det ble en slags reprise av sykkel-vm-etappen til Fløyen tilbake fra 2017 da Tour of Norway i går startet rittet med en prolog fra Bryggen til Fløyen. Selv om det ikke var like mange publikummere som hadde møtt frem denne gangen så var det likevel en god del folk langs løypen for å se på elitesyklistene gjøre unna de tunge bakkene med en fart som kunne konkurrere med Fløibanen.

Etter denne prologen følger nå tre etapper gjennom pinsehelgen, med endelig målgang i Stavanger på mandag.

På prologen var det flere gode norske resultater, blant annet fra ryttere på det norsk-danske laget Uno-X Pro Cycling Team, som blir det første norske laget som kjører i Tour de France. Beste norske ble Ådne Holter på en 4. plass, mens lagkamerat Tobias Halland Johannessen tok 7. plass. Vinner av prologen ble Ben Tulett fra Ineos-laget.

Odd Christian Eiking, som sykler for EF Education, kjørte inn til en 14. plass. Dette var hjemmebane for rytteren som opprinnelig kommer fra Askøy, og han har de siste årene levert både glimrende og mer ordinære resultater i internasjonale proffritt. I 2021 kjørte han i ledertrøyen i Vuelta a España i syv dager.

Til BT fortalte han et det var surrealistisk å kjøre løp på hjemmebane:

– Jeg sa det til lagkompisene mine da vi kjørte mot Bergen «jeg må klype meg selv i armen». Det er rart å kjøre proffløp i egen by, men ekstremt artig.

Du kan se de neste etappene i Tour of Norway på TV2. På lørdag starter sendingen kl. 14:30.

Rittet startet med et flatt parti langs Bryggen, men deretter var det kun bratt oppoverbakke, helt til målgang på Fløyen.

20 beste Prolog Tour of Norway 26. mai 2023:

Rank Name Nation Bib Team Time 1. Ben TULETT* USA 16 INEOS GRENADIERS 14'28'' 2. Magnus SHEFFIELD* Great Britain 14 INEOS GRENADIERS +1'' 3. Attila VALTER Hungary 45 JUMBO-VISMA +20'' 4. Ådne HOLTER Norway 82 UNO-X PRO CYCLING TEAM +27'' 5. Mathias VACEK* Czech Republic 66 TREK - SEGAFREDO +28'' 6. Thibau NYS* Belgium 63 TREK - SEGAFREDO +30'' 7. Tobias Halland JOHANNESSEN Norway 84 UNO-X PRO CYCLING TEAM +31'' 8. Rune HERREGODTS Belgium 72 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 9. Marco BRENNER* Germany 52 TEAM DSM +32'' 10. Alexander KAMP Denmark 143 TUDOR PRO CYCLING TEAM 11. Ben ZWIEHOFF Germany 26 BORA - HANSGROHE +33'' 12. Lorenzo MILESI* Italy 55 TEAM DSM +34'' 13. Jonas RUTSCH Germany 33 EF EDUCATION - EASYPOST +36'' 14. Odd Christian EIKING Norway 31 EF EDUCATION - EASYPOST +38'' 15. Georg STEINHAUSER* Germany 34 EF EDUCATION - EASYPOST 16. Luca VERGALLITO Italy 6 ALPECIN-DECEUNINCK +39'' 17. Michael Joshua TARLING* Great Britain 11 INEOS GRENADIERS +40'' 18. Anders Halland JOHANNESSEN Norway 83 UNO-X PRO CYCLING TEAM +41'' 19. Connor SWIFT Great Britain 15 INEOS GRENADIERS +45'' 20. Leo HAYTER* Great Britain 12 INEOS GRENADIERS +49''



Ådne Holter fra Uno-X Pro Cycling Team ble beste norske sykkelrytter opp til Fløyen, på en fjerdeplass. Her på et bilde fra i fjor da han slo en uslåelig løyperekord i Bergsdalen Opp. (Foto: Arne Dag Myking)



Odd Christian Eiking på vei oppover.



Det er bratte og svingete veier opp til Fløyen.

Adrien Petit, Intermarché - Circus - Wanty.

Gatene var ryddet for biler, nå var det kun syklister og følgebiler. Her Vetrlidsalmenningen. Innimellom trærne i bakgrunnen går løypen videre oppover mot Skansen Brannstasjon.





En Ineos-rytter passerer Skansen Brannstasjon.

Det var mange entusiastiske heiegjenger oppover i bakkene.



Også nye og gamle løpslegender var til stede for å se på sykkel: Alemayehu Sitotaw og hans sønn Daniel Beeder slår av en prat med Arne Risa, som er portrettert i den siste bladutgaven av Kondis.



En av rytterne passerer Skansemyren.



Tobias Halland Johannessen trykker skikkelig til og kommer inn på en 7. plass.



Det var ikke fullt så tettpakket i svingene opp til Fløyen som det var under sykkel-VM i 2017, men det var en god del som hadde tatt turen opp. Her er det italienske Luca Vergallito som blir jublet oppover.



Veronika Ask Stuksrud var en av de mange som hadde tatt turen opp til toppen av Fløyen for å se rytterne gå i mål.