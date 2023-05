I fjor deltok 89 løpere, og i år var det en liten og pen økning til 93 deltakere som gjennomførte en relativ lett 10 kilometer. Totalt var det 111 som var påmeldte.



Tidskontroll hver 2,5 km

Espen Rusten fra Gjøvik var førstemann på 2,5 km og noterte 8:04 og på vendepunktet. Christopher Bennett, Sportsklubben Vidar kom raskt bakfra og tok over føringen. Han passerte 5 km på 16:24. Vinner av Totenvikaløpet, Marius Viken Vesterås var først på 7,5 km (24:46) og krysset målstreken på 32:59. Nummer 2 med 33:04 var Pål Onsrud, Gjøvik Friidrettsklubb. Siste plassen på pallen ble erobret av Janis Arsenikovs fra Latvia med 33:28.

Det ble relativt stor spredning blant damene. Silje Eklund, Skreia IL og løper på hjemmebane tok sin tredje sier på rad. Line Askheim fra SK Vidar hadde god kontroll på 2.ålassen med den litt sure tiden 37:00, og det er andre gang på rad hun står på pallen i dette løpet. Linn Beate Onsrud, Team Sportsmanden kom inn til 3. plass på pene 39:53. Verdt å legge merke til er 12 år gamlel Carmen Asvoll-Rognlien fra Skreia IL som var rett etter Line og lå langt fremme tidlig i løpet.



Løypa

Løypetraséen er blitt oppmålt etter alle de krav som stilles fra World Athetics, AIMS, NFIF. Fra 2022 t.o.m. 2027 har Totenvikaløpet World Athletics sertifikat.

Løpet har fått «sølvstempel» fra NFIF og blir sølvsertifisert gateløp.



Det er en lett løype på asfalt som er rask nok for de som ønsker å løpe raskt på 10 km.

Tidligere vinnere:

2023

32:59 Marius Viken Vesterås (Gjøvik Friidrettsklubb)

36:19 Silje Eklund (Skreia IL)

2022

33:45 Lars-Kristian Eriksen (Sarpsborg IL)

36:15 Silje Eklund (Skreia IL)

2021*

29:23 Petter Johansen (Lillehammer IF)

36:44 Silje Eklund (Skreia IL)



* løypetraséen var 3 meter for kort

Alle resultater finnes her