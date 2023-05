Det blei noen forfall blant de som så an været, men tilsammen fullførte 115 løpere enten heil- eller halvmaraton. Dessuten deltok 32 trimmere i klassen uten tidtaking.

Løpet blei startet i 2021 av de som kaller seg Team Joggis. Lørdag hadde de alliert seg med Vartdal Turn og Idrettslag for at de formelt kunne arrangere KM for Møre og Romsdal på halv- og heilmaraton.

I 2022 blei det arrangert 10 km og halvmaraton. I år slo de på stortromma og arrangerte også maraton, men ikke 10 km.

Løypen går på gangveger mellom Søre og Nordre Vartdal pluss at det løpes opp og ned i dalføra på disse to stedene. Løypen er ganske kupert med 306 høydemeter per runde (halvmaraton). Løypen har en flott ramme der man løper i forgården til Sunnmørsalpene.

Team Joggis er en fantastisk gjeng og de samler inn alt de kan av midler til kreftsaken. Det startet med at Jan-Ove Farstad fra Barstadvika blei kalt Joggis der han løp og spilte fotball i en litt energisk stil.

Jan-Ove Farstad døde av kreft i 2016. Dødsfallet preget bygdene omkring. Noen kompiser bestemte at de ville arrangere løp til minne om Jan-Ove, men også for å samle inn penger til kreftsaken.

Hele bygden er sammen om prosjektet Vartdalstranda halvmaraton. Utgiftene dekkes av sponsorer, og alle inntekter er øremerket et nytt Vardesenter ved Sjukehuset i Ålesund. Vardesenter skal gi kreftomsorg, og er er et lavterskeltilbud og mestringsenter for kreftpasienter, pårørende og etterlatte.

Dagens halvmaraton blei vunnet av Øystein Ulekleiv, Dombås IL på tiden 1.11.49. Det er ca minuttet raskere enn Sjur Haug sin vinnertid fra i fjor. Nummer to blei Morten Eilifsen, Averøy Løpeklubb med 1.15.15. Han blei også kretsmester. På tredjeplass kom Ole André Lukkedal på tiden 1.18.58.

I kvinneklassen blei det seier til Linn Johnsen, Ørsta IL med tiden 1.35.22. På andreplass kom Malin Berge, Team Kondis på 1.35.45. Sekundet bak kom Louise Skak, Romerike Ultraløperklubb med tiden 1.35.46.

Maraton blei vunnet av Jonathan Martinez på tiden 3.56.11. Beste kvinne på maraton blei Lillian Auflem Øye, Ørsta IL med tiden 4.18.34.

Bildene er tatt av Helge Fuglseth



Jan Ketil Vinnes i blå trøye var raskest ut i starten. Videre ser vi Øystein Ulekleiv i hvit singlet og Morten Eilifsen, også i blå trøye



Like bak ligger Ole André Lukkedal (92), Stian Nedrelid (76) og Sverre Hoggen (103)



Øystein Ulekleiv vinner halvmaraton på 1.11.49. I fjor løp han halvmaraton under NM i Gloppen på tiden 1.08.29, men det er ei mye lettere løype



Morten Elifsen valgt KM halvmaraton i dag fram for motbakker og terreng i Molde7 topper



Ole André Lukkedal (92) tar tredjeplassen. Stian Nedrelid (76) blir nummer fem. Startnummer 91 er Henning Hellebust

Øystein Søvik Mårstøl (15) blei nummer fire. Stian Nedrelid ligger bak

Fire jenter ligger i samme gruppe. Først ligger vinneren Linn Johnsen (25), en lokal løper fra Ørsta IL

På de neste plassene kommer Malin Berge nærmest og Louise Skak (24)



Jonathan Martinez vinner maratondistansen



Bogumil Pilat tar andreplassen på maraton



Johan Roppen tar tredjeplassen

Fra Ørsta kommer vinneren på maraton i kvinneklassen, Lillian Auflem Øye