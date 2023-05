Arrangementet vokser for hvert år, og løpsgeneral Monica Isaksen i Bedriftsidretten sier at de forventer minst like mange deltakere som i fjor da over 1100 med smått og stort fullførte en av distansene. Øvelsene er maraton, halvmaraton, 5 km og 10 km. Dessuten er det barneløp og stafett.

Løypene er veldig like det som var i fjor, med noen små forandringer. Men det blir en stor forskjell og det er løyperetningen. Man løper nå i motsatt retning av det man har gjort tidligere. Etter starten på Sankten løper man opp Løvenvoldbakken og videre inn i Parkgaten, så langs Borgundvegen til man snur inne ved Nørvasundbroa. På tilbakevegen springer man også langs Brosundet og en tur ute langs Skansekaien. Innkomsten blir gjennom Gågaten (Kongens gate) med målgang midt på Sankten.

Både i målområdet og langs løypen blir det musikk og underholdning av ymse slag. Ålesundere og tilreisende skal merke at det er maratonfest i byen den dagen.

Påmelding til Ålesund Maraton kan man gjøre her

Arrangementets nettside med mer info og løypekart

Maratonsjef Monica Isaksen peiker og forklarer

Her starter Ålesund Maraton. I dag var det gjennomløping for å bli kjent med løypen

En av ambassadørene for Ålesund Maraton, Øyvind Trones viser veg oppover Løvenvoldgata

Det var bra oppmøte i dag, til tross for litt sure forhold, 9 grader og litt regn. Men langtidsvarsel fram mot maratondagen gir lovende utsikter

Når man har løpt opp Løvenvoldbakken heilt i starten på rundløypen, er det meste av motbakker unnagjort