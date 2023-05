Åtte løpere innen tre sekunder på herrenes 1500 meter under Nordisk mesterskap. Best i spurten var den svaneske løperen Emil Danielsson. Eneste som kom seg under 3.40.00. Han kom inn på 3.39.01. Andreplassen gikk til Kristian Uldbjerg Hansen fra Danmark på 3.40.19. Ferdinand Kvan Edman løp inn til 3.40.77 og var med det drøye 3 sekunder bak personlig rekord.

Even brøndbo Dahl som både har konkurrert hyppig og levert flere gode løp ble nummer seks med tida 3.42.25. Unggutten Esten Hansen-Møllerud Hauen kom på plassen bak Even og fikk med det sin første 1500 meter for året.

Alle resultater fra Nordisk mesterskap.