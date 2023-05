Alle de tre første jentene satte gode personlige rekorder, men den som imponerte mest i forhold til tidligere oppnådde tider var Haugesund jenta som blir trent av Kaare Osnes. Med en personlig rekord på hele 28 sekunder senket hun tiden sin fra 16.21.74 til pene 15.53.45.

Den danske legen, Nanna Bovè vant løpet på 15.53.20 og har dermed åpnet sesongen bedre enn noensinne. Nina Chydenius fra Finland som løper flere lengre løp satte også personlig rekord med 15.58.01 og var med det under den magiske 16.00 grensa.

Norge stilte med fire formsterke jenter og nest best av disse ble Ine Bakken som løp inn til en fin 5.plass på tiden 16.04.79. Derfmed fortsetter hun å senke tidene fra løp til løp. Det er bare et tidsspørsmål til at det løsner enda mer med litt mer overskudd i beina. Hanne Maridal som løper for Strindheim debuterte i Londom marathon for 5 uker siden. Hun har siden det løpet perset på både 3000 meter forrige helg i Tønsberg, og nå senket hun ytterligere en personlig rekord på 5000 meter til 16.13.91.

Sigrid Jervell Våg var ikke veldig forøyd med eget løp og hadde nok med å komme til mål under dagens konkurranse. Hun ble nummer 7 på 16.33.60 og var med det et stykke bak personlig rekord. Med mer overskudd i kroppen er vi sikre på at jenta fra Tjalve er med på å prege kommende løp framover.

Jentene løp under gode forhold med sol og relativt lite vind.

Alle resultater fra dagens mesterskapsøvelser finnes her.