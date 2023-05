- Jeg har ikke bommet noe særlig i dag, bare noen litt dårlige trasévalg og ellers noe småpirk, sier Kristin Melby Jacobsen etter dagens langdistanse under junior-VM uttaksløpet på Kongsberg.



Og når jenta fra Lardal – som fra denne sesongen konkurrerer i drakten til Larvik OK – løper tilnærmet bomfritt, er det vanskelig for noen og enhver å holde jevne steg med henne.

I dag var hun best av alle, og vant nesten 2 minutter foran Pia Young Vik. Mathea Gløersen – som ble nummer 3 – var nesten 6 minutter bak dagens navn i damenes juniorklasse:

- Postene «satt der de skulle» i dag, og det er en god følelse, kommenterer Kristin selv.



Med en slik følelse er det bare å glede seg til nytt junior-VM uttaksløp i morgen. Da over mellomdistanse:

- Jeg liker godt mellomdistanse, og tror det skal passe meg bra.

Skal en dømme av dagens resultater, er terrenget rundt Kongsberg skisenter – hvor konkurransene går i hvert fall noe hun behersker, selv om hun har litt å gå på:

- Den fysiske formen er ikke spisset helt. Det er fortsatt forbedringspotensial der. Planen er å være på topp i starten av juli.

Juniorlandslagsløperen sikter da mot at junior-VM i Romania finner sted de første dagene av juli, og det er hevet over tvil at jenta som var best i dag er en brennhet kandidat for det norske laget til det mesterskapet. Det samme må en kunne si om Brage Takle. Løperen fra Kristiansand OK - som var best på løpstesten i går – var best også på dagens langdistanse.

I dag vant han snaue halvannet minutt foran Martin Vehus Skjerve, med Nils Anders Niklasson som 3. mann.

Det siste junior-VM uttaksløpet finner sted i morgen, når det er siste dag av Pinseløpene på Kongsberg. Juniorene løper da mellomdistanse.

Kilde: Pressemelding Norsk orientering Foto: Bjørn Hauge

Resultater



D 17-20E, 7 980 m:

1) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 1.02.51,

2) Pia Young Vik, Nydalens SK, 1.04.50,

3) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 1.08.45,

4) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 1.12.13,

5) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 1.12.26,

6) Anna Taksdal, Ganddal IL, 1.12.57.

H 17-20E, 10 230 m:

1) Brage Takle, Kristiansand OK, 1.08.41,

2) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 1.10.06,

3) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 1.10.20,

4) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 1.12.27,

5) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 1.13.04,

5) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 1.13.04.

H 21-, 10 410 m:

1) Torgeir Tiltnes Nørbech, Tyrving IL, 1.06.33,

2) Magne Haga, Raumar Orientering, 1.12.04,

3) Anders Tiltnes Brokstad, Tyrving IL, 1.12.07,

4) Mattias Karlsson, Fredrikstad SK, 1.12.10

D 21-, 7 880 m:

1) Helena Karlsson, Nydalens SK, 1.02.50,

2) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.04.47,

3) Emma Arnesen, NTNUI, 1.05.31,

4) Alice Hugosson, Nydalens SK, 1.08.02.