- Opp gjennom årene har løpingen vært min styrke, og det er gjerne det også fremdeles. Da gjelder det å benytte muligheten på en slik løpstest, sier Ingeborg Rygg Eikeland etter å ha vært kjappest av juniorjentene på dagens løpstest på Kongsberg. Dette er en del av uttaksgrunnlaget til junior-VM – og for junior-VM aktuelle løpere var det merket løype i skisporene rundt Kongsberg skisenter som var på menyen i dag.

En meny som altså passer Ingeborg Rygg Eikeland bra. Jenta fra Bergens Turnforening var best på løpstesten i fjor, og det var heller ingen som kunne gjøre henne rangen stridig i dag. Med tiden 14:08 var hun 14 sekunder kjappere enn Gjendine Gjelstad Rebård. Pia Young Vik var 3. best.

- Jeg er fornøyd med resultatet i dag, men føler samtidig at kroppen kunne vært enda mer «toppet», kommenterer Ingeborg selv – og fortsetter:

- For meg var det viktig å løpe bra i dag, før vi skal ut i skogen med orientering de kommende dagene

Den fotrappe jenta fra Bergen kom inn som reserve på skogsdelen av junior-VM i fjor, og legger ikke skjul på at hun har mål om å «slå seg inn» på junior-VM laget i år:

- Junior-VM er absolutt et mål for meg i år, så det blir spennende i morgen. Da får vi se om o-teknikken min «holder».

Mål om junior-VM har også Brage Takle, og løperen fra Kristiansand OK viste med beste tid i dag at det ikke er noe å si på løpsfarten:

- Det var greit å få en seier i dag, sier sørlendingen - og legger til at han også siktet mot en topplassering i dag:

- Jeg har følt meg i bra slag den siste tiden, begrunner han.

Etter noe sykdom inn mot NM-sprint i Sandefjord og Holmestrand er han nå på offensive foran uttaksløpene på Kongsberg:

- Det var godt å komme bra i gang denne helgen, og jeg håper på flere seire de kommende dagene. Jeg tror sjansene mine skal være gode.

- Formen min er bedre nå enn tidligere i sesongen.



Med formstigning og gode svar i dag, har unggutten som løp junior-VM allerede i fjor ingen grunn til å være beskjeden med tanke på årets utgave av mesterskapet:

- Årets store mål er junior-VM, og å løpe bra der, sier han på direkte spørsmål.I dag ga han også et klart svar da han med 14:05 var 7 sekunder kjappere enn Iver Dalsaune Thun – på andreplass, med Martin Vehus Skjerve som nummer 3. Vehus Skjerve var 13 sekunder bak dagens vinner.

Kilde: Norsk orientering, Foto: Bjørn Hauge



Resultater

D 17-20E løpstest, 3 400 m:

1) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 14.08,

2) Gjendine Gjelstad Rebård, Sandefjord OK, 14.22,

3) Pia Young Vik, Nydalens SK, 14.42,

4) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 14.44,

5) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 14.49,

6) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 14.59.

H 17-20E løpstest, 3 630 m:

1) Brage Takle, Kristiansand OK, 14.05,

2) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 14.12,

3) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 14.18,

4) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 14.33,

5) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 14.35,

6) Ola Dåsnes, Vang OL, 14.42.

D 21-, 4 580 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 38.23,

2) Marte Narum, Nydalens SK, 38.52,

3) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 39.39.

H 21-, 5 620 m:

1) Magne Haga, Raumar Orientering, 36.48,

2) Olai Stensland Lillevold, Oppsal Orientering, 38.16,

3) Marcus Millegård, Sävedalens AIK, 39.04.