Det var knytta stor spenning til møtet mellom Jakob Ingebrigtsen og det nye amerikanske stjerneskuddet, Yared Nuguse. Sistnevnte er kjent for å kunne avslutte meget raskt, og spørsmålet var om han ville klare å spurte ned Jakob på ca. samme måte som det Jake Weightman gjorde i VM i fjor.

Svaret viste seg å være et nokså klart nei – til tross for at farten underveis ble roligere enn planlagt. Lysharen svikta nokså tidlig i 1500 meteren, og dermed klarte ikke de menneskelige harene å holde jevn fart. Førsterunden gikk på 55,56, andrerunden på 59,57 og den tredje på 57,13. Jakob tok over da harene gav seg, og med 400 m igjen lå egentlig alt til rette for at Yared Nuguse eller teamkamerat Oliver Hoare kunne løpe forbi Jakob mot slutten.

Men med en sisterunde på 54,28 hadde Sandnes-løperen full kontroll. I siste sving fikk han ei luke til både Hoare og Nuguse, og sjøl om Nuguse hadde en bra siste 100 m, ble avstanden i mål på nesten halvsekundet. Hoare var ytterligere tre tideler til bak.

Til NRK omtalte vinneren løpet på denne måten:

– Det var ganske bra. Det var overraskende mye vind. Jeg kjente at det var mye drag, så jeg visste jeg måtte være forsiktig. Jeg våget ikke å pushe så mye som jeg gjerne skulle ha gjort.

Toer Nuguse virka også å være fornøyd med sitt løp:

– Dette var veldig spennende og veldig artig, må jeg si. Jeg hadde ikke så store planer, men jeg ville se hva jeg kunne få til mot Jakob. Og det var nøyaktig det jeg gjorde, fortalte 23-åringen til NRK.

Vinnertida til Jakob Ingebrigtsen var litt dårligere enn vinnertida til Timothy Cheruiyot i et løp i Los Angeles dagen i forvegen. Dermed er det Cheruiyot som har årsbeste i verden med 3.31,47.

Filip Ingebrigtsen la seg på halen av feltet, og til slutt ble det en 13. plass med 3.39,28. Etter flere brutte løp i fjor var det fint å se han fullføre, og forhåpentligvis får han en fin formstigning utover sesongen.

Neste møte mellom Jakob Ingebrigtsen og verdenseliten vil skje under Bislett Games som går torsdag 15. juni. I år er det ikke den tradisjonsrike drømmemilen, men 1500 m som står på programmet for herrene.

1500 m menn 1 INGEBRIGTSEN Jakob NOR 3:32.59 SB 2 NUGUSE Yared USA 3:33.02 PB 3 HOARE Oliver AUS 3:33.39 SB 4 HABZ Azeddine FRA 3:33.90 SB 5 KIPSANG Abel KEN 3:34.46 6 GARCÍA Mario ESP 3:34.69 SB 7 AKANKAM Hicham MAR 3:36.75 SB 8 ROZMYS Michal POL 3:37.22 SB 9 SADIKI Abdellatif MAR 3:37.98 SB 10 SIMOTWO Charles Cheboi KEN 3:38.53 SB 11 RIZQY Hafid MAR 3:38.80 SB 12 MOUJAHID Elhassane MAR 3:38.89 SB 13 INGEBRIGTSEN Filip NOR 3:39.28 SB DEBJANI Ismael BEL DNF RANC Julian FRA DNF SIERADZKI Patryk POL DNF



Stevnet bød også ellers på mange flotte resultater. Heimefavoritten Soufiane El Bakkali vant 3000 m hinder klart, men var så skuffa over at han ikke klarte verdensrekorden, at han slo knyttneven i handa tre ganger på oppløpet, og godt mulig mista han dermed muligheten til å forbedre sin egen marokkanske rekord.

Gudaf Tsegay løp også for verdensrekord, på 1500 m, men hun måtte nøye seg med klar seier på sterke 3.54,03, noe som var 2 hundredeler bak hennes egen pers.