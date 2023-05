Best i seniorklassene var Cornelius Bjørk Bækkelagets SK og Marthe Gløersen Bækkelagets SK.

I D 15-16 vant Emma Aune Jakobsen OK Moss og H 15-16 vant Ask Felland Sætnan Fossum IF.

Løpsterrenget besto av blokkbebyggelse og tradisjonelle boligfelt. Det var innslag av park / skoleområde. Kartet var i målestokk 1:5000 og 1:4000 for klasser fra 55 år og eldre.

Søndag og Mandag fortsetter Pinseløpene på Hedmarken med Elgdilten og Løvspretten.

Tre beste i H17 på Pinsesprinten. 1) Cornelius Bjørk, Bækkelagets SK, 2) Sindre Johannessen, Frol IL og 3) Lars Sandstad Skjeset, Frol IL.



Cornelius Bjørk, Bækkelagets SK vant H17.



Nikoline Ekeberg Schjerve, Hamar OK nr 2 D17.



Lars Sandstad Skjeset, Frol IL nr 3 H17.



Sindre Johannessen, Frol IL nr 2 H17.

C-åpen 17-, 1 710 m: 1) Cecile Jonson, Hamar OK, 15.06, 2) Tina Bjørnstad, Raumar Orientering, 1.42.46.

B-åpen 17-, 1 720 m: 1) Vibeke Øye, IL Gular, 14.23, 2) Anne Storihle Svenskerud, Ringsaker OK, 17.29, 3) Janne Fossum Malmring, Freidig, 17.50.

AK-åpen, 1 850 m: 1) Selma Tonjer, Nydalens SK, 17.53, 2) Tore Gustav Tomter, , 18.08, 3) Elin-Kristin Hem Olsen, Tyrving IL, 18.39.

AL-åpen, 2 550 m: 1) Trygve Hem Olsen, Tyrving IL, 17.38, 2) Klaus Tyldum, Rudsbygd IL, 21.01, 3) Arne Røste, Ringsaker OK, 21.47.

D 11-12, 1 550 m: 1) Mari Sørlien Stenberg, Vang OL, 11.23, 2) Oda Mørk Furunes, Gjø-Vard OL, 14.11, 3) Ingrid Løvbak, Vang OL, 16.12.

D 13-14, 1 720 m: 1) Silje Taraldlien, Fet OL, 11.41, 2) Eline Kravdal, Gjø-Vard OL, 12.57, 3) Maria sæther Verdenius, Vingelen IL, 13.20.

D 15-16, 2 100 m: 1) Emma Aune Jakobsen, OK Moss, 16.20, 2) Synne Kvittum Nytrøen, Tynset IF, 17.35, 3) Mina Bleken Rud, Vang OL, 17.54.

D 17-, 2 410 m: 1) Marthe Gløersen, Bækkelagets SK, 15.47, 2) Nikoline Ekeberg Schjerve, Hamar OK, 16.00, 3) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 16.13.

D 35-, 2 320 m: 1) Anna-Thekla Tonjer, Elverum OK, 20.25, 2) Ranveig Brustad, Ringsaker OK, 25.38, 3) May Lise Kloppbakken, Snertingdal IF Orientering, 26.55.

D 45-, 2 100 m: 1) Tone Almås, IL Leik, 20.17, 2) Gunn Elin Rudi, Hadeland OL, 27.04.

D 55-, 1 810 m: 1) Rine Hanssen, Byåsen IL, 13.37, 2) Sille Winsnes, Ås-NMBU Orientering, 16.36, 3) Ingrid Ravnan, Stokke IL, 16.56.

D 65-, 1 550 m: 1) Kari Elisabeth Natvig, Nittedal OL, 13.03, 2) Lis Dæhli, Løten o-lag, 15.41, 3) Grete Berge Owren, Freidig, 16.12.

D 75-, 1 550 m: 1) Berit Saxhaug, Raumar Orientering, 18.39, 2) Margaret Arentz Gjertsen, Asker Skiklubb, 23.04, 3) Inger E. Vamnes, Hamar OK, 25.08.

H 11-12, 1 550 m: 1) Linus Fossum Malmring, Freidig, 10.10, 2) Martin Lien Støen, Lillehammer OK, 10.23, 3) Aksel Sandstad Skjeset, Frol IL, 12.56.

H 13-14, 1 720 m: 1) Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 11.46, 2) Trym Breimo, OK Moss, 14.05, 3) Sivert Dåsnes, Vang OL, 14.27.

H 15-16, 2 410 m: 1) Ask Felland Sætnan, Fossum IF, 15.52, 2) Peter Telle-Hansen, Tyrving IL, 15.55, 3) Magnus Svaland Dale, OL Vallset/Stange, 16.06.

H 17-, 2 940 m: 1) Cornelius Bjørk, Bækkelagets SK, 16.26, 2) Sindre Johannessen, Frol IL, 16.52, 3) Lars Sandstad Skjeset, Frol IL, 17.30.

H 35-, 2 410 m: 1) Jan Schmid, OL Trollelg, 14.49, 2) Erik Rytter Jakobsen, OK Moss, 17.20, 3) Simen Smestad, Løten o-lag, 17.50.

H 45-, 2 320 m: 1) Jan Jacob Verdenius, Vingelen IL, 17.34, 2) Håvard Kvamme, OL Toten-Troll, 19.28, 3) Torstein Berg, Løten o-lag, 19.30.

H 55-, 2 100 m: 1) Nils Harald Staff, OL Toten-Troll, 16.51, 2) Rune Stræte, Wing OK, 17.28, 3) Bjørn Solbergseter, Austmarka IL, 18.08.

H 65-, 1 810 m: 1) Sigurd Dæhli, Løten o-lag, 13.34, 2) Einar Lund, Hamar OK, 15.35, 3) Stig Hultgreen Karlsen, IL GeoForm, 16.36.

H 75-, 1 550 m: 1) Paul Martin Berg, Rudsbygd IL, 15.10, 2) Hasse Bergstrøm, Tyrving IL, 15.12, 3) Edvin Helle, Askvoll og Holmedal IL, 15.16.



Alle resultater, kart og løyper I Livelox: https://eventor.orientering. no/Events/ResultList?eventId= 17820&groupBy=EventClass



Arrangør Vang OL facebook side: https://www.facebook.com/ profile.php?id=100057401240404