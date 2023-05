Det ble ikke noen sommerfølelse for dem som hadde tatt utfordringen med å delta i Skjærgårdsrittet, som gikk fra Sartor Senter til målgang på Tjeldstø skole på Sotra utenfor Bergen. Det var et stabilt regnvær under hele rittet, og temperaturen kunne neppe sies å være sommerlig. Men det var påmeldt i alt 275 syklister til de ulike klassene med familietur, trim 40 km og den lengste løypen på 85 km. Det var 220 syklister som fullførte denne lengste, som var konkurranseklassen i rittet, med tidtaking og resultatliste.

Med 8 startpuljer kunne alle få sykle i den farten som passet dem best, eller i hvert fall passet med ambisjonene.

I den fremste puljen var det tre syklister som stakk ifra allerede i Kolltveittunnelen, bare 3 kilometer ut i rittet: Svein Tore Bø, Stig Otto Berntsen og Stian Heggøy. Disse tre samarbeidet deretter godt helt til de gikk samlet over mål.



Felles målpassering for trioen Svein Tore Bø, Stian Heggøy og Stig Otto Berntsen. (Foto: Jaromir Bernekier)

Svein Tore Bø forteller at dette fungert fint:

– Vi samarbeidet veldig bra hele veien, så da ble vi enige om å sykle sammen over mål, det var vel Stian Heggøy som foreslo det.

Det var ingen kvinner som startet i pulje 1, men i pulje 2 startet det tre. Av disse var det kun Iris Marie Stølan fra Nordhordland SK som klart å følge puljen helt til mål, og hun ble dermed beste kvinne. De to andre ble nummer to og tre totalt: Eva Hauge og Sonja Nilsen, begge fra CK Sotra.

Iris Marie Stølan var godt fornøyd med rittet sitt i dag:

– Jeg er veldig godt fornøyd med rittet idag. Bare været kunne vært bedre. Jeg greide å følge den raskeste gruppen i pulje 2 og fikk dermed god hjelp til seieren. Jeg har trent godt i år og føler jeg har jobbet hardt hele veien, og fikk god uttelling idag.

– I mål var det godt med et varmt måltid og tørre klær. Flott ritt og flinke arrangører, sier Iris Marie Stølan som nå skal restituere til sykkelrittet Bergen – Voss neste helg.

Det var tre syklister som stakk fra resten og samarbeidet helt til de var de første i mål. Her er Stig Otto Berntsen litt foran Svein Tore Bø og Stian Heggøy. De har her passert halvveis og er på vet mot passering av Kolltveittunnelen.

Her kommer første pulje. Alle får dusjet seg.



Iris Marie Stølan var eneste kvinne som klarte å holde følge med pulje 2, og hun ble da beste kvinne.

Resultat kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 282 Iris Marie Stølan Nordhordland SK K45-49 2:16:29 2 276 Eva Hauge CK Sotra K45-49 2:23:57 3 268 Sonja Nilsen CK Sotra K45-49 2:24:40 4 534 Maria Bø Økland Bømlo SK K30-39 2:31:13 5 623 Eli Iren Gule Bergen CK / Equinor BIL K55-59 2:44:54 6 729 Ingelin Mari Rød Bergen Triathlon Club K30-39 2:50:00 7 727 Ingjerd Hauvik Bergen Triathlon Club K40-44 2:50:00 8 728 Nina Møller Bergen Triathlon Club K50-54 2:50:00 9 647 Elisabeth Haukås CK Sotra K50-54 2:59:07 10 712 Solveig Mo Rådal K40-44 3:01:31 11 719 Siri Dalheim Bergen Triathlon Club K45-49 3:05:40 12 641 Marielle Spilde Ågotnes K30-39 3:07:28 13 726 Julie Skadal Bergen Triathlon Club K45-49 3:09:39 14 965 Eva Sjøvold Straume K50-54 3:11:48 15 957 Grete Nesheim Arna SK K50-54 3:12:09 16 721 Svanhild Wisth Melkesyre K50-54 3:12:14 17 998 Marie Davidsen K50-54 3:15:56 18 812 Laila Byrkjeland Husa Team Rynkeby Vestland K45-49 3:38:29 19 809 Ingvill Sverkeli Nygård CK Sotra / Team Rynkeby Vestland K30-39 3:38:29 20 811 Catharina Varchmin Team Rynkeby K45-49 3:38:29 21 803 Veslemøy Dingen Team Rynkeby K45-49 3:38:29 22 956 Julianne Reinsnos Erlandsen Straume K30-39 4:01:43

Pulje 2.

De 25 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 162 Svein Tore Bø Bømlo SK M30-39 2:07:55 2 341 Stig Otto Berntsen Bergen CK M30-39 2:07:55 3 169 Stian Heggøy CK Sotra M45-49 2:07:55 4 182 Mads Leander Telle CK Sotra M20-24 2:11:44 5 165 Fredrik Foldnes CK Sotra / Equinor B.I.L M30-39 2:11:44 6 168 Samund Nordang CK Henie M45-49 2:12:08 7 177 Carl Eilert Macody Lund Ulriken Velocipedklubb M30-39 2:12:08 8 164 Kristoffer Nielsen Myrjord Nordhordland SK M30-39 2:12:08 9 262 Morten Jakobsen Nordhordland SK / Kyrhagen M40-44 2:12:08 10 345 Henrik Andal Engelsen Åsane CK M30-39 2:12:08 11 190 Svenn Ove Flo Hoem Bergen Triathlon Club M25-29 2:12:08 12 172 Magnus Kallager Åsane CK / SLB M30-39 2:12:08 13 181 Stig Gjerstad CK Sotra M45-49 2:12:08 14 191 Rune Foldnes CK Sotra M50-54 2:12:08 15 184 Ørjan Vågstøl Bergen CK M45-49 2:12:08 16 174 Fredrik Borge Minde Åsane CK M25-29 2:12:08 17 166 Leif Bjarne Sjøvoll Bømlo SK M40-44 2:12:08 18 180 Simen Paulsen CK Sotra M20-24 2:12:08 19 160 Dawid Szwala Fana IL Sykkel M40-44 2:12:08 19 196 Nikolas De Wachter Bergen M45-49 2:12:08 21 193 Bjarte Høydal AKS M40-44 2:12:08 22 171 Anders Dalland Åsane CK M25-29 2:12:08 23 163 Christer Lieske Nordhordland SK M40-44 2:12:08 24 255 Runar Sæthre Ulriken Velocipedklubb M30-39 2:12:08 25 186 David Angeltvedt Bergen CK M45-49 2:12:08

Passering over Solsviksundet bro. Da Skjærgårdsrittet startet opp i 1979 ble dette sundet passert med ferge.

Se flere bilder fra Skjærgårdsrittet i bildekarusellen øverst her.