Løpsterrenget hadde et variert kurvebilde. I hovedsak var terrenget lettløpt og småkupert med variert bunn.

Løypene gikk både i fin furuskog og i blandingsskog - enkelte partier hadde en noe tettere vegetasjon som kunne gjøre sikten redusert.

Kartet var i målestokk 1:10 000 og 1:7500 for klasser 60 år og eldre.

I orienteringsløp er det klasser for alle, her finner man klasser som passer uansett alder. Aldersklasser, AK, AL, C og N-klasser. For noen blir det familiekonkurranse eller å teste seg mot konkurrenter man har løpt mot i mange år. Og etter målgang / løpet er det alltid noe å prate om. Så er det bare å se fram til neste løp. «Nytt løp og nye muligheter»

I alt stilte 341 løpere til start.



De tre beste i H21: 2. Sindre Johannessen, Frol IL, 1. Andres Vister, Bækkelagets SK og 3. Thomas Nipen, IL Koll.

Se flere bilder nedenfor resultatlistene.

De tre beste på Løvspretten

C-åpen 10-16, 2 690 m: 1) Niklas Mykleset, Vang OL, 25.46, 2) Miks Dzintars, Løten o-lag, 33.30, 3) Torjus Westgård, Løten o-lag, 33.36.

C-åpen 17-, 2 690 m: 1) Marianne Soma Slåstad, Raumar Orientering, 28.46, 2) Sebastian Hofoss, Hadeland OL, 37.30, 3) Brit Ellen Hindrum, Odal OL - Orientering, 38.58.

B-åpen 10-16, 2 950 m: 1) Asbjørn Lande, Eidskog OL, 28.10, 2) Therese Holmen, Snertingdal IF Orientering, 43.30, 3) Anna Engebakken, Løten o-lag, 48.12.

B-åpen 17-, 2 950 m: 1) Askild Bø, Elverum OK, 24.38, 2) Trond Frøvoll, Odal OL - Orientering, 28.33, 3) Per Ivar Sveheim, Odal OL - Orientering, 29.55.

AK-Åpen, 4 170 m: 1) Hans A. Skjevdal, Røros Il, 35.11, 2) Øyvind Steinbekken, Odal OL - Orientering, 36.16, 3) Helge Thomas Hellerud, Nydalens SK, 38.01.

AL-Åpen, 6 590 m: 1) Øyvind Lund, Heming Orientering, 49.40, 2) Trygve Hem Olsen, Tyrving IL, 52.06, 3) Arne Røste, Ringsaker OK, 1.02.17.

D 9-10, 2 470 m: 0) Nora Wenger Helland, OL Vallset/Stange, 46.48, 0) Esther Sørlien Stenberg, Vang OL, 21.16, 0) Kira Kuznetsova, Vang OL, 11.24.44.

D 11-12, 2 690 m: 1) Mari Sørlien Stenberg, Vang OL, 21.27, 2) Signy Hellerud, Nydalens SK, 23.30, 3) Elise Libak-Feiring, Vang OL, 26.11.

D 13-14, 2 850 m: 1) Jenny Soma Slåstad, Raumar Orientering, 28.05, 2) Silje Taraldlien, Fet OL, 30.11, 3) Eline Kravdal, Gjø-Vard OL, 31.16.

D 15-16, 5 610 m: 1) Emma Aune Jakobsen, OK Moss, 51.17, 2) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 54.42, 3) Synne Kvittum Nytrøen, Tynset IF, 55.47.

D 40-, 6 660 m: 1) Emma Green, Heming Orientering, 1.09.08, 2) Tone Bleken Rud, Vang OL, 1.15.40, 3) Anna-Thekla Tonjer, Elverum OK, 1.16.19.

D 45-, 5 610 m: 1) Katrine Finstad Land, Tyrving IL, 52.43, 2) Kristine Sollien Flaskerud, OL Toten-Troll, 56.17, 3) Nina Lødeng, OK Moss, 1.11.03.

D 50-, 5 610 m: 1) Hege Feiring, Tyrving IL, 55.42, 2) Tone Almås, IL Leik, 1.04.03, 3) Vibeke Øye, IL Gular, 1.19.37.

D 55-, 5 210 m: 1) Anne Marit Bordal, Ringsaker OK, 51.22, 2) Rine Hanssen, Byåsen IL, 53.35, 3) Kjersti Holt Hanssen, Måren OK, 55.57.

D 60-, 3 960 m: 1) Anne Grethe Rustad, Raumar Orientering, 42.51, 2) Berit Danielsen, Tyrving IL, 46.40, 3) Lena Gottfridsson, Nittedal OL, 49.06.

D 65-, 3 960 m: 1) Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL, 44.46, 2) Mona Bugge Haug, OL Vallset/Stange, 52.21, 3) Gro Solnørdal, Rudsbygd IL, 53.19.

D 70-, 2 790 m: 1) Sidsel Storihle, Ringsaker OK, 36.25, 2) Sylvia Andersen, Elverum OK, 37.12, 3) Dagrunn Urseth, Vingelen IL, 43.32.

D 75-, 2 790 m: 1) Tea Forberg, Rond OL, 51.33.

D 80-, 2 750 m: 1) Inger E. Vamnes, Hamar OK, 56.33, 2) Aase Tove Golden, Måren OK, 1.48.17.

H 9-10, 2 470 m: 0) Bjørn Ingemar Green, Heming Orientering, 40.33, 0) Karsten Andreas S Antonsen, Hamar OK, 27.18.

H 11-12, 2 690 m: 1) Martin Lien Støen, Lillehammer OK, 19.09, 2) Linus Fossum Malmring, Freidig, 21.04, 3) Petter Brenna-Lund, Nittedal OL, 26.10.

H 13-14, 2 850 m: 1) Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 25.09, 2) Trym Breimo, OK Moss, 35.08, 3) Emil Engh Sagvold, OL Toten-Troll, 59.53.

H 15-16, 6 660 m: 1) Magnus Svaland Dale, OL Vallset/Stange, 53.40, 2) Jacob Finstad Land, Tyrving IL, 1.04.12, 3) Ask Felland Sætnan, Fossum IF, 1.04.25.

H 17-18, 7 750 m: 1) Birk Breimo, OK Moss, 1.11.17, 2) Amund Flaskerud, OL Toten-Troll, 1.12.15.

H 35-, 8 590 m: 1) Tommy Schmid, OL Trollelg, 1.26.26.

H 40-, 8 590 m: 1) Jan Schmid, OL Trollelg, 59.30, 2) Håvard Sundberg, Stor-Elvdal SK, 1.02.32, 3) Erik Rytter Jakobsen, OK Moss, 1.13.36.

H 45-, 8 590 m: 1) Henrik Bleken Rud, Vang OL, 1.11.54, 2) Pål Stenberg, Vang OL, 1.14.38, 3) Fredrik Larsen, Indre Østfold OK, 1.23.31.

H 50-, 6 660 m: 1) Kenneth Bilstad, Vang OL, 50.29, 2) Jon-Anders Bordal, Ringsaker OK, 52.30, 3) Tommy Jauhojärvi, Asker Skiklubb, 52.34.

H 55-, 6 660 m: 1) Stein H. Hagen, Fossum IF, 56.41, 2) Jostein Haug, OL Vallset/Stange, 57.13, 3) Michael Sætvedt, Snertingdal IF Orientering, 1.03.10.

H 60-, 5 590 m: 1) Erlend Slokvik, OL Toten-Troll, 43.21, 2) Bjørn Solbergseter, Austmarka IL, 46.53, 3) Nils Harald Staff, OL Toten-Troll, 49.28.

H 65-, 5 590 m: 1) Morten Due, Måren OK, 52.27, 2) Per Kristian Ekeberg, Tyrving IL, 53.25, 3) Ole Rognstad, Brandval/Kongsvinger OK, 1.04.07.

H 70-, 3 960 m: 1) Terje Wikstrøm, Ringsaker OK, 36.53, 2) Terje Hansen, Vingelen IL, 39.56, 3) Ola Brox, OL Toten-Troll, 40.38.

H 75-, 3 960 m: 1) Kjell Winther, Oppsal Orientering, 49.17, 2) Knut Skjeset, Vang OL, 51.09, 3) Odd Arild Strand, Stor-Elvdal SK, 54.12.

H 80-, 2 750 m: 1) Leidulv Vinje, Nidarøst OK, 30.19, 2) Anders Taraldrud, Indre Østfold OK, 33.36, 3) Jon Tyldum, Rudsbygd IL, 34.58.

D 21, 8 590 m: 1) Marthe Gløersen, Bækkelagets SK, 1.04.47, 2) Audhild Glad Rognstad, Emblem IL, 1.05.42, 3) Sofie Johansson, Vang OL, 1.09.28.

H 21, 9 550 m: 1) Anders Vister, Bækkelagets SK, 58.14, 2) Sindre Johannessen, Frol IL, 1.00.07, 3) Thomas Nipen, IL Koll, 1.06.25.

D 19-20, 6 550 m: 1) June Rogstad Bekkevold, Løten o-lag, 1.14.41, 2) Anette Jauhojärvi Markussen, Asker Skiklubb, 1.53.34.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox: https://eventor.orientering. no/Events/ResultList?eventId= 17482&groupBy=EventClass



Tre spente H21 løpere før start: Simen Ballangrud, Vegard Ølstad Dalberg og vinneren Anders Vister.



Familien Sveen duell i AK-klassen fra Elverum OK.



Løpere klare til start.



Marthe Gløersen. Bækkelagets SK vant D21.



Audhild Glad Rognstad, Emblem IL nr. 2 i D21.



Sindre Johannessen, Frol IL nr. 2 H21.



Jan Schmid, OL Trollelg vant H40.



Kart og løypediskusjon blant de tre beste i H50-klassen.



Kart og løypediskusjon blant H65-løpere.