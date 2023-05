Som regel er det varmt og fint vær på Stette under dette løpet, men i dag var det regn og lave temperaturer. Det hindret ikke at over 80 små og store gikk rundt den knappe 10 km lange rundturen. I konkurranseklassen deltok det kun 14 løpere der den yngste var 12 år og den eldste blir 79 år seinere i år. Og som vanlig var premiebordet stort og kakene gode og rikholdige.

Alle bilder: Øystein Haugen

Resultater menn:

Kristian Nedregård 36.35 Petter Tafjord. 40.51 Odd Arne Maridal. 42.58 Odd Arne Giske. 47.03 Sverrir Olafsson. 51.51 Peder Ringdal 1.07.05

Resultater kvinner:

Kari-Anne Tryggestad Ryste 43.49 Hildegunn Stokke Rasmussen 56.17 Christine Eide. 56.28 Oddveig Nordal 1.00.48 Alva Gausdal Vik. 1.07.57 Teoline Næs Tafjord. 1.07.57 Vaiva Bagdanaviciute. 1.07.57 Nicole Bagdanaviciute. 1.07.57

Start og mål, premieutdeling og kafé var ved grendahuset på Stette



4 spreke jenter på 12 år måtte dele klassevinnerpokalen. Det blir å ha den 3 mnd hver

Peder Ringdal på 79 år er også en ivrig deltaker i Kleivane Rundt. Peder kom heilt fra Måndalen for delta på løpet. Han har en rikholdig løpekarriere bak seg som startet heilt i begynnelsen på 1980-tallet