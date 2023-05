Narve Gilje Nordås viste klasse da han vant A-heatet på 1500 meteren i Oordegem i Belgia. Med 3.34,70 forbedra han persen som han hadde satt i Karlsruhe ei uke tidligere med over sekundet. Han var også bare halvsekundet bak VM-kravet, så det begynner virkelig å gå unna med Sandnes-løperen som blir trent av Gjert Ingebrigtsen. Like gledelig som den gode tida, var det at Narve vant løpet etter en sterk avslutning. Andremann, Mike Floppen, ble slått med godt over sekundet.

Abdullahi Dahir Rabi løp også på 1500 m, men var et stykke bak persen på 3.44,77. Han løp i mål på 14. plass i B-heatet på 3.49,84.

På 5000 meteren satte både Henrik Ingebrigtsen og Per Svela pers. Henrik forbedra den gamle med et drøyt sekund da han løp på 13.13,99 og ble nummer tre i A-heatet. Den gamle persen var på 13.15,38, og også den ble satt i Belgia, i 2019. Henrik hadde i likhet med Narve en sterk avslutning og var mindre enn 3 sekunder bak vinneren, Mohamed Ismail fra Burundi.

Per Svela ble nummer elleve i A-heatet på 5000 m med 13.22,46. Den gamle persen var på 13.23,97 og ble satt i 2020.

Vi legger ellers merke til at den nederlandske 18-åringen, Niels Laros, løp på 13.23,01. Det var en forbedring av persen med 34 sekunder for talentet som i fjor vant gull i U18-EM på både 1500 og 3000 m.



Alle resultat

Kanonløp av Tobias Grønstad på 800 m

I et stevne i Grosetto i Italia slo Tobias Grønstad til med 1.45,67 og seier på 800 meter. Det var pers med 35 hundredeler og avstanden ned til andremann, Pernici Francesco fra Italia, var på 5 hundredeler. Bak seg hadde Tobias flere sterke løpere, bl.a. Abel Tuka som har både Diamond League-seire og to medaljer fra VM.

VM-kravet på 800 m er på 1.44,70, men godt mulig kommer flere med på ranking, og en førsteplass som dette gir godt med poeng.



800 m menn 1 GRONSTAD Tobias 2002 U23 M NORWAY 1:45.67 PB 2 PERNICI Francesco 2003 U23 M ITALY 1:45.72 PB 3 BORKOWSKI Mateusz 1997 M POLAND 1:45.82 SB 4 FITZSIMONS John 1998 M IRELAND 1:46.31 SB 5 AUGUSTYNIAK Jakub 2001 U23 M POLAND 1:47.38 SB 6 TUKA Amel 1991 M BIH 1:48.26 SB 7 DE ROSA Davide 2005 U20 M ITALY 1:49.86 PB 8 BARBA Matteo 2001 U23 M ITALY 1:52.90 SB 9 GIULIANO Mauro 2001 U23 M ITALY 1:53.85 SB 10 VALVANI Alessandro 2006 U18 M ITALY 1:55.67 BARONTINI Simone 1999 M ITALY DNF TRICCA Michele 1993 M ITALY DNF



Alle resultat





Tobias Grønstad deltok i EM i fjor, og i år ser han ut til å ha blitt enda bedre. (Foto: Arne Dag Myking)