Arrangør Vindafjord IL melder om at det mandag 2. pinsedag var litt yr og kjølig i Ølmedal. I alle fall var det dette for publikum. Løperne mente imidlertid at det var perfekt løpsvær.

Tedros Haile, Haugesund IL, vant det 7 km lange løpet på tiden 21.12,31. Nina Andreassen, Vindafjord IL, vant dameklassen på 25.12,35.

Totalt var det 450 deltakere fordelt som 275 i tur/mosjonsklassen, 65 i barneløpet og 112 i løp/aktiv.

Stemningen i Ølmedal var som alltid god, med godt oppmøte og solid heiagjeng ved målgang. Arrangørene var godt fornøyde med dagen og gleder seg allerede til neste år da Ølmedal Rundt skal arrangeres for 40. gang.

Se resultatliste nedenfor alle bildene



Starten har gått for den 39. utgaven av Ølmedal Rundt. Løpets vinner, Tedros Haile, har allerede tatt teten.



Tedros Haile vant på 21.12,31.



På 2. plass i herreklassen kom Finn Isaksen, GTI, mens 3. plass gikk til Magnus Lian Aarrestad, HSG.



Vinner av senior damer ble Nina Andreassen, Vindafjord IL på 25.12,35.



Premiepall damer senior:

1. Nina Andreassen, Vindafjord IL, 25:12,35

2. Helena Hope, Spirit Friidrettsklubb, 25:31,15

3. Malene Hjorteland, BFG Bergen Løpeklubb, 25:55,25



Premiepall menn senior:

1. Tedros Haile, Haugesund Idrettslag, 21:12,31

2. Finn Isaksen, GTI Friidrettsklubb, 21:38,42

3. Magnus Lian Aarrestad, HSG - Hardcore Ski Gangsters, 21:41,24

Premiepall jenter 15-16 år:

1. Mathea Vik, suldal il, 28:40,09

2. Alida Sæterdal Sjursen, NOTEAM, 38:53,34



Premiepall gutter 15-16 år:

1. Elias Dybing, Sauda IL, 24:32,91

2. Iver Bastlien, Sauda IL, 24:52,75

3. Thomas Bakka, Suldal IL, 26:21,02



Premiepall jenter 12-14 år:

1. Linea Helgevold Fjelldalselv, Vil, 29:19,66

2. Josefine Vikingstad, Ferkingstad il, 38:30,00

Premiepall gutter 12-14 år:

1. Simon Bakka, suldal il, 27:36,81

2. Åbjørn Marcussen Moe, suldal il, 27:56,36

3. Åmund Byggstøylørke, Vindafjord IL, 30:10,51



Start for barneløpet.



Barneløpet hadde 65 deltakere.



Løpsleder Lars Olav Larsen gjør seg klar for å starte barneløpet.

Medaljeutdeling i barneløpet.

Resultatliste som PDF