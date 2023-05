Ironisk nok samme dag som Gular hadde mottatt sertifikat for godkjent løype fra NFIF. Årsaken har en enkel forklaring, de mange endringer under utbyggingen av Bystaranden har gjort at det har sirkulert forskjellige versjoner av kart over løypen. Denne gang ble feil versjon benyttet da løypevaktene skulle utplasseres. Arrangøren beklager på det sterkeste denne hendelsen.



Det var gode forhold og 72 spreke løpere fullførte sesongens andre Bykarusell. Denne gang var det også satt opp fartsholdere som skulle løpe i jevn fart til 20, 25 og 30 minutter. Dette er en service Gular ønske fortsette med på de to løpene til høsten.



Resultater topp 5 kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Renate Galleberg 18:47 2 Laila Himle Stord IL 19:04 3 Mathea Galleberg Fana 19:57 4 Sara Ekern Bergen 20:37 5 Karoline Loftås Osterøy IL 20:46

Resultater topp 5 herrer

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Jonas Lillejord Osterøy IL 16:20 2 Ådne Skogsbakken Søndre Land 16:39 3 Martin Mjelde Gneist, IL 16:46 4 Vetle Årsvoll Undheim Kleppe 16:58 5 Erik Skaadel Bergen 17:26



