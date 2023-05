– Dette løpet har stått på ønskelista noen år, og i år passet det. Jeg liker ideen om løp som går fra A til B, så å løpe fra storbyen London til Brighton på kysten er perfekt, forteller Einar Modahl til Kondis tre dager etter at han fullførte det godt og vel 100 km lange ultraløpet.

54-åringen fra Fredrikstad forteller om ei både variert og vakker løype.

– Løypa er variert og fin; noen km langs Themsen, så gjennom små landsbyer, på sti i små skogsområder og over beitemarker med hester, kuer og sauer og mange grinder som skulle forseres. Løpet er en del av Ultra Challenge-serien, og det er flere løp i hele Storbritannia - med mottoet "Walk-Jog-Run". Mange går hele løypa, gjerne over to dager, og samler inn penger til gode formål.

Modahl holdt seg stort sett løpende og gjorde unna de drøye 100 kilometerne på 13 timer og 16 minutter. Vinneren av herreklassen brukte 9.38.14, mens raskeste dame passerte målstreken på 12.18.47. I alt fullførte 620 løpere 100 km-distanse i et strekk.

I tillegg var det en egen klasse for de som tok strekningen som etappeløp over to dager, og følgende "kortdistanser": First Half Challenge, Second Half Challenge og First Quarter Challenge.

Her kan en altså få en utfordring tilpassa sitt eget nivå og ambisjon, og servicen underveis er ifølge Modahl upåklagelig:

– Løypa er godt merket og har checkpoints ca. hver 15. km. Matstasjonene var lagt opp med telt og sitteplasser, og flere hadde varm mat. For oss som løp, var dette ikke så aktuelt, men det var også godt utvalg av kjapp mat, forteller Einar Modahl som er en ganske så erfaren ultraløper. Fra før har han løpt Rallarvegsløpet, Romeriksåsen på langs, Eco-trail Oslos 80 km og flere 6-timersløp.

Nå fikk han med seg enda en klassiker. Lenge gikk London – Brighton på vei og var 87 km langt. Det ble arrangert allerede fra begynnelsen av 1800-tallet og gikk regelmessig fra 1899 til 2005. Da ble det nedlagt primært på grunn av utfordringen med å få bruke de stadig mer trafikkerte veiene. Men så ble det altså løp på stier, grasbakker og småveier i stedet – til glede for mange, og i år også en nordmann.

Siden resultatlistene ikke er søkbare på nasjon, kan det hende at det var med flere enn én fra Norge.

100 km menn 1 Matthew COAKES 09:38:14 00:00:00 2 Luke DEANE 10:24:12 00:45:58 3 David GRAY 10:56:30 01:18:16 4 Adam GAMBLE 10:56:38 01:18:24 5 Charlie MARTIN 11:08:29 01:30:15 6 Karl WERMIG 11:09:56 01:31:42 7 Richard HALL-SMITH 11:19:17 01:41:03 8 Christoph DIEHL 11:28:51 01:50:37 9 Julian EVANS 11:30:41 01:52:27 10 Peter VAUGHAN 11:33:56 01:55:42 29 Einar MODAHL 13:16:39 03:38:25 100 km kvinner 1 Gail HARTILL 12:18:47 00:00:00 2 Sarah PENNY 12:25:53 00:07:06 3 Justine PUTNAM 13:01:43 00:42:56 4 Martha PIERCE 13:35:48 01:17:01 5 Danielle HARRIS 13:52:23 01:33:36 6 Anna HATTERSLEY 13:57:37 01:38:50 7 Emma HOLMES 14:11:42 01:52:55 8 Aisling THEBAULT 14:18:56 02:00:09 9 Lottie EDWARDS 14:20:34 02:01:47 10 Kim BIGGS 14:26:23 02:07:36



Alle resultat





Ifølge GPS-en til Einar Modahl var løypa 104 km og hadde 1450 høydemeter.