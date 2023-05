- Det har gått bra. I går løp jeg kanskje litt bedre teknisk, men fysisk var det bedre i dag, sier Brage Takle.

Junioren fra Kristiansand har uansett lite å utsette på pinsehelga med junior-VM uttaksløp på Kongsberg. Etter seier både på løpstest lørdag og langdistanse søndag, var han best nok en gang når det i dag handlet om mellomdistanse med utgangspunkt fra Kongsberg skisenter:

- Jeg har småbommet litt. Kanskje så mye som opp mot et minutt totalt, men uansett er jeg godt fornøyd når jeg får med meg tre seire, sier helgas store navn i herrenes juniorklasse.

I dag var det imidlertid bare 11 sekunder ned til Martin Vehus Skjerve – som ble nummer 2 for andre dag på rad, Alfred Bjørnerød – på 3. plass – hadde bare 14 sekunder opp til toppen av pallen på dagens mellomdistanse. En mellomdistanse hvor det skilte under minuttet mellom de 6 beste i mål.

Like tett var det ikke i damenes juniorklasse, her var gårsdagens vinner – Kristin Melby Jacobsen – suveren. Jenta som løper for Larvik OK var over halvannet minutt bedre enn Elisa Götsch Iversen og Pia Young Vik – som ble henholdsvis nummer 2 og 3 på det siste junior-VM uttaksløpet.

Med 3 seire av tre mulige i helgen, er nok Brage Takle blant de utvalgte når laget til junior-VM offentliggjøres på onsdag. Og juniorlandslagsmannen har planen klar for å spisse formen mot mesterskapet i Romania:

- Jeg kommer til å ha bra trøkk på treningen frem til en drøy uke før mesterskapet, da skal jeg slippe opp for å være skikkelig i form.

Da prater han om den fysiske formen, for at teknikken skal ble «kalibrert» blir det en snau uke med relevant trening på plass i Romania for hele det norske junior-VM laget i forkant av mesterskapet. Et mesterskap som finner sted i Baia Mare fra 3. – 8. juli. Norge stiller med 6 herrer og 6 damer på junior-VM. Etter helgens uttaksløp skal det også tas ut 4 herrer og 4 damer til ungdoms-EM (EYOC) i Bulgaria fra 23. – 25. juni. Både laget til junior-Vm og ungdoms-EM (EYOC) offentliggjøres på onsdag.

Kilde: Pressemelding Norsk orientering

Seniorklassene

I damenes seniorklasse ble det seier til Anne M Hausken Nordberg, Nydalen med neste 2 min margin til Helena Karlsson, Nydalen. I herreklassen ble det seier til Mattias Karlsson, Fredrikstad, her fulgte Alan Cherry, Nydalen nærmest, 1,20 min bak.

Ungdomsstafetter

Det ble også arrangert en egen ungdomsstafett på mandag, her ble det konkurrert i 4 klasser: D11-12, H11-12, D13-16 og H13-16. Her var det to etapper med start og mål i bunnen av Funkelia alpinanlegg. For de yngste ble det seier til Eikers jenter og Porsgrunns guttelag. Mens blant 13-16 åringene vant Nydalens jenter og guttene fra Sandnes.

Resultater

D 17-20E, 3 570 m:

1) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 28.29,

2) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 30.10,

3) Pia Young Vik, Nydalens SK, 30.11,

4) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 31.32,

5) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 32.14,

6) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 32.19.

H 17-20E, 4 060 m:

1) Brage Takle, Kristiansand OK, 28.14,

2) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 28.25,

3) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 28.28,

4) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 28.34,

5) Teodor Mo Hjelseth, NTNUI, 29.10,

6) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 29.11.

H 21-, 5 530 m:

1) Mattias Karlsson, Fredrikstad SK, 40.44,

2) Alan Cherry, Nydalens SK, 42.04,

3) Sindre R Holt, Hedrum OL, 42.11.

D 21-, 4 410 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 34.13,

2) Helena Karlsson, Nydalens SK, 36.07,

3) Alice Hugosson, Nydalens SK, 37.12.