Det var flotte forhold, og som vanlig er det sol og bra løpestemperatur på Hamar denne lørdagen i mai. Hele 351 løpere var påmeldt og løpet har stabilisert seg som et populært arrangement i Innlandet i slutten av mai. Siden oppstartsåret i 2013 har flere og flere sett potensialet i løpet, og nå ser det ut som om at det har funnet sin plass.

Ingeborg Syntsnes Hole har i flere år allerede vist fram sitt unike utholdenhetstalent. I fjor ble hun blandt annet verdensmester i U-18 klassen i VM-motbakkeløp. Samtidig som jenta fra Åndalsnes viser styrke med løpesko på beina, har hun også prestert meget godt i skiløypa i vinter. Tidligere løyperekord hadde Heidi Pharo med 36.21 fra det glohete året 2014. Nummer to i kvinneklassen i år ble Ida Gjermundshaug Pedersen på 37.37, og tredje kvinne i mål ble nok en ungjente, Andrea Brække på 38.59.

Herreklassen ble vunnet av Ola Korbøl med tida 33.10. Ifølge han selv løp han kontrollert og tok ikke ut maks grunnet en noe kranglete hals dagene i forkant av løpet. Nummer to ble Magnus Torp Antonsen fra Strandbygda IL på pene 33.43. Andreas Almlid feiret sin egen 40-årsdag med tredjeplass og den gode tida 34.37. Etterpå var han glad for at formen og tempoet hadde overlevd de første timene inn i 40-åra.



Ola Korbøl (til venstre) vant herreklassen i Hamarløpet. Her er han fra fartsholderjobb på Grue tidligere i vår. (Foto: Rolf Bakken).





Deltakelsen blant mosjonistene i Hamarløpet er høy og løpet har sin egen "reklamekampanje" med følgende innsalg:

"Formålet med Hamarløpet er også å slå et slag for folkehelsa ved å motivere folk til å komme seg ut på bena. Vi ønsker at Hamarløpet skal være en arena også for de som normalt ikke deltar på andre løpsarrangement, men som likevel har lyst til å utfordre seg selv eller naboen. Her skal prestisjen tones ned og aktivitetsgleden dyrkes, og der O2-snappere og hverdagsmosjonister kan finne sine egne utfordringer på en felles arena".

Her har virkelig arrangørene truffet blink.



