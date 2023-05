I den første utgaven var målgang lagt til hoppkanten, men allerede fra 2016 hadde man flyttet mål opp til det enda mer spektakulære hopptårnet. Kollentrappa arrangeres av Aktiv for epilepsi og Trappefolket.



Nytt av året denne gangen er muligheten for å løpe stafett.



Slik fungerer Kollentrappa

Først og fremst må du velge hva som passer deg best. Vil du løpe alle de 600 trinnene alene? I så fall velger du individuell start. Du kan også utfordre en venn eller en kollega, og delta i den såkalte duellen. Eller du kan delta sammen med en annen i stafetten, hvor den første løperen tar trappene i unnarennet, mens løper nummer to får ankeretappen opp ovarennet til hopptårnet.



Starten går nederst i bakken, der hvor hopperne lander etter et langt svev om vinteren. Deretter går eller løper du opp 600 trappetrinn til toppen av hoppbakken. Du tenker kanskje at det vil bli trangt, men nei - her er det plass til alle. Du kan melde deg på i mosjonistklassen med eller uten tidtaking, eller være med og kjempe om den raskeste tiden til toppen. Alle fra 7 år kan delta.



Kollentrappas historikk og deltakerutvikling

2015: 269 påmeldte og 219 til start

2016: 531 påmeldte og 425 til start

2017: 633 påmeldte og 578 til start

2018: 843 påmeldte og 729 til start

2019: 740 påmeldte og 636 til start

2020: Utsatt pga korona

2021: 297 påmeldte og 220 fullførte

2022: 425 påmeldte og 376 fullførte

Blir du med for å oppleve den fantastiske utsikten? Vi kan love deg at du får en god treningsøkt med på kjøpet.



Her finner du påmelding

Se Kollentrappas nettside





