Når startskuddet går på søndag kl 11.10 i Muselunden ved Sinsenkrysset er det 4,5 km og 270 høydemeter som venter deltagerne. I år bys det på en ekstra duell med to profil fra langrennsmiljøet: Petter Northug jr og langløpsstjernen Andreas Nygaard stiller til start. Begge har som mål å knuse den andre, så her er det duket for en real fight opp til toppen av Grefsenkollen.

Her er det med andre ord muligheter for å målekrefter med noen reale O2 snappere. Det er fremdeles mulig å melde seg på Grefsenkollen Opp, noe du kan gjøre på nettet helt frem til lørdag 3. juni kl 23.59 eller med oppmøte i Muselunden frem til start. Grefsenkollen Opp er også et «Kondis Kvalitetsløp».

Grefsenkollen Opp

Kondis om Grefsenkollen opp 2022