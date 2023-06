Per i dag har de fått 362 påmeldte, men arrangøren regner med å få 50-100 stykker til innom løpskontoret på torsdag og fredag for å melde seg på.

– De lokale venter alltid til siste sekund for å være sikker på værmeldingen, sier løpsleder Lene Jeanette Dyngeland i Spitsbergen Marathon, og legger til at deltakertallet likevel ser ut til å bli en del lavere i år enn tidligere år.



Starttider: Starten på maraton går klokka 10, halvmaraton klokka 11.30, Spitsbergenmila (10-kilometer) klokka 13.15, mens Spitsbergen Minimaraton for barn starter klokka 10.30. (Foto: Spitsbergen Marathon)

– Allerede i februar fikk vi e-poster fra folk som ville være med, men som enten ikke fikk tak i flybilletter eller hotellrom. Tidligere var løperne mye tidligere ute med å bestille. Det må de være for å være sikre på å komme med. Det er svært begrenset med både transport og overnatting her på Svalbard, sier hun.

Sikkerheten er godt ivaretatt

Spitsbergen Marathon er løpet du reiser til for opplevelsens skyld og ikke for å sette rekorder. Det er ikke mange steder der arrangørene stiller med væpnede vakter for å beskytte deltakerne.

– Forestill deg at du løper på en grusvei uten trær og vegetasjon rundt deg. Dybdebildet forsvinner helt, og du kan se hvor du skal lenge før du kommer dit. Landskapet her på Svalbard er annerledes enn på fastlandet. De som kommer hit får se mye de ikke har sett før; flate fjell presset ned av forrige istid, ville reinsdyr som står langs løypa, men som ikke blir skremte av at deltakerne suser forbi, og kanskje det mest eksepsjonelle; løypevakter med rifler på ryggen og kikkert rundt halsen, sier Lene Jeanette.



Isbjørnfare: Det er alltid en viss fare for å treffe på isbjørn på Svalbard. Arrangøren har flere bevæpnede isbjørnvakter langs løypa. (Foto: Håkon Daae Brensholm/Visit Svalbard)

Sikkerheten under arrangementet er svært godt ivaretatt.

– Vi har bevæpnede isbjørnvakter på alle kritiske punkter, og fire isbjørnvakter som patruljerer med ATV. Vi har Longyearbyen Røde Kors på to lokasjoner i løypa som har tilgang til bil, i tillegg til en patrulje i målområdet. Vi har også minimum én person på hver matstasjon med kunnskap om førstehjelp, og alle de 65 frivillige har et tiltakskort rundt halsen med prosedyre om hva man skal gjøre og hvilket telefonnummer man skal ringe om noe skulle oppstå. I tillegg har vi 15 personer i løypa med VHF-radio, forteller hun.



Opplevelse: De som er så heldige å komme seg til Svalbard for å løpe Spitsbergen Marathon får en opplevelse for livet. (Foto: Svein Rune Kjøllesdal/Spitsbergen Marathon)

Opptatt av å være bærekraftig

Arrangøren er opptatt av å bruke bærekraftige produkter for å sette minst mulig fotavtrykk i miljøet.

– Vi ønsker å være miljøvennlige. Vi har vært nøkterne med bestillingen av T-skjorter og profilklær, og vi har vært nøye med beregningen av mat. Vi har også gått over til mer bruksgjenstander istedenfor pynteting som premier, og vi skriver kun ut diplomer til de som vil ha det. Fra 2024 har vi gjort nye avtaler om mer miljøvennlige medaljer, mens vi i år bruker opp det vi har igjen av medaljer fra tidligere år i år, sier Lene Jeanette.



Gode råd: Velkommen til Spitsbergen Marathon! Om du ikke får plass på fly og hotell i år, byr det seg kanskje en ny mulighet til neste år? Arrangøren oppfordrer alle som ønsker å være med, til å være tidlig ute med å bestille transport og overnatting. (Foto: Spitsbergen Marathon)