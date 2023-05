Janteloppet var et Ski Classics Challengers-arrangement forrige sesong, og er et spesielt skirenn med start og mål på Hafjell. Det originale 20 km lange rennet grunnlagt av Petter Northug jr. har samlet de beste skiløperne, unge talenter, entusiaster og mosjonister til minneverdige øyeblikk for konkurranseglade skiløpere.

Nå utvider Janteloppet horisonten ved å bli med i den prestisjetunge Ski Classics Pro Touren, blir det også den etterlengtede Ski Classics Grand Finale i sesong XV. Arrangementet blir en unik 100 km lang utfordring som lover å levere et fengslende skue.

- Ski Classics Grand Finale er et nytt tillegg til Ski Classics som avslutter sesongen med et prestisjefylt 100 km lang løp fullpakket med action og show. Ambisjonen er å skape en ny dimensjon ved å feire en lang sesong med stil for for Pro Team-løperne og lagene. For mosjonistene er ambisjonen å skape en real utfordring i å kvalifisere seg til å være med på 100 km - eller å velge det 20 km lange og åpne rennet. Hafjell og Janteloppet er svært attraktive merkevarer for både nye og erfarne skiløpere, og vi ser virkelig frem til Janteloppets første utgave i Ski Classics Pro Tour, uttrykker Ski Classics direktør David Nilsson entusiastisk.

Petter drøm

Petter Northug er minst like glad for å bli med i Ski Classics Pro Tour-kalenderen:

- Janteloppet har vært en livslang drøm for meg, og realiseringen har overgått selv mine villeste forventninger. Jeg er overbevist om at utvidelse til løp som forener mosjonsutøvere og eliteutøvere er avgjørende for tiltrekkningskraften til langrenn blant yngre generasjoner ", uttrykker Petter Northug.

Grand Finale-konseptet

- Ski Classics Grand Finale-konseptet introduseres for å avslutte sesongen med stil. Grand Finale-konseptet har som mål å skape en spennende og spektakulær avslutning på sesongen med en rundløype med ulike spurter og andre elementer som skal gjøre arrangementet til et fengslende show i stedet for et tradisjonelt skirenn. Inspirasjonen til konseptet er hentet fra den ikoniske avslutningen på Champs-Élysées i Tour de France, forklarer Nilsson.

For å delta i 100 km-løpet, må turløpere kvalifisere seg på samme måte som i Ironman World Championships i triatlon eller UTMB i ultraløp der Ski Classics-løpere har muligheten til å kvalifisere seg gjennom Pro Tour eller Challengers-arrangementer.

Kvalifiserings-kriterier

Ski Classics Grand Finale i 2024 i Janteloppet vil være et 100 km-løp er åpent for Pro Tour-utøvere og et begrenset antall turløpere. For å få en billett til for å søke om å gå 100 km-løpet, må man ha:

• Ski Classics-rangering blant topp 1000

eller

• Ski Classics-resultat fra inneværende sesong

• For Pro Tour-arrangementer: Ett løp innenfor vinnertiden pluss 50 % (i hvert kjønn).

• For Challenger-arrangementer: To løp innenfor vinnertiden pluss 50 % (i hvert kjønn).

Event 1: December 9, 2023 – Bad Gastein PTT, Austria, 15km

Event 2: December 10, 2023 – Bad Gastein Criterium, Austria, 35km

Event 3: December 16, 2023 – La Venosta Criterium, Italy, 35km

Event 4: December 17, 2023 – La Venosta ITT, Italy, 10km

Event 5: January 13, 2024 – Pustertaler Ski Marathon, Italy, 62km

Event 6: January 20, 2024 – Engadin La Diagonela, Switzerland, 55km

Event 7: January 28, 2024 – Marcialonga, Italy, 70km

Event 8: February 11, 2024 – Jizerská50, Czech Republic, 50km

Event 9: February 17, 2024 – Grönklitt Classic, Sweden, 50km

Event 10: February 18, 2024 – Grönklitt ITT, Sweden, 12km

Event 11: March 3, 2024 – Vasaloppet, Sweden, 90km

Event 12: March 16, 2024 – Birkebeinerrennet, Norway, 54km

Event 13: April 6, 2024 – Reistadløpet, Norway, 50km

Event 14: April 7, 2024 – Summit 2 Senja, Norway, 60km

Event 15: April 13, 2024 Ski Classics Grand Finale – Janteloppet, Norway, 100km

